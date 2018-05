El Elvis Thai no está muerto…

"El director de su película ("Love Is Forever") hizo una fiesta en Bel-Air y me invitó", dijo Toi GB. "Ella (Priscilla) me dijo 'qué lindos zapatos de serpiente' y sabía que yo era de Tailandia. En ese momento yo todavía no era un imitador, pero pensé que algún día, si quería ser un imitador de Elvis, debía tener algo, porque ningún tailandés se acercó a la familia de Elvis como yo. Ya tenía una conexión".

Luego, en algún momento, se encontró en el negocio de los restaurantes de Los Ángeles como uno de los primeros propietarios de Ruen Pair, un ícono de Thai Town en Hollywood Boulevard.

"Mis padres eran chefs", dijo Toi GB. "Siempre cocinaban en la casa de alguien o en la mezquita de Tailandia para los pobres. También me gusta cocinar muchas cosas".

Manuel Toi GB, conocido como el Elvis Thai, actúa en Siri Thai Cuisine el 19 de mayo de 2018 en Burbank.

Pero después de convertirse en editor de un periódico y propietario de un restaurante, Toi GB, lleno de nostalgia, decidió regresar a Tailandia en 1990. Necesitaba trabajo y decidió convertir su amor por Elvis en una carrera.

"Aprendí todos los detalles de Elvis, cómo actuar, cómo moverme", dijo Toi GB. Pidió a un sastre que hiciera un mono blanco liso, imprimió una imagen de uno de los disfraces de Elvis y procedió a pegar gemas en el traje, una por una.

Con sus monos apropiadamente adornados, las letras de las canciones memorizadas y sus hombros encogidos y sus coderas perfeccionadas, Toi GB comenzó a organizar conciertos en restaurantes y clubes de todo Patpong, un distrito de entretenimiento en Bangkok.

"Estaba trayendo muchos clientes", dijo Toi GB, quien agregó que fue especialmente popular en los eventos del 16 de agosto, el aniversario de la muerte de Elvis. "Hice muchos conciertos allí y me llamaron Elvis Patpong".

Después de tocar en cada club y restaurante importante en Patpong, Toi GB consiguió un trabajo como imitador de Elvis en el crucero por el río Chao Phraya en Tailandia, donde ha estado cantando "Jailhouse Rock" y "Love me Tender" a los turistas durante los últimos siete años.

Toi GB regresó a Los Ángeles en 2017, después de 15 años actuando en Tailandia, para la serie de mini conciertos en restaurantes tailandeses en L.A., Montebello, San Diego y City of Industry. Y ahora regresó cantando por poco más de un mes.

"Tengo confianza", dijo Toi GB. "Hay muchos imitadores tailandeses de Elvis, pero la mayoría de ellos no tienen un buen inglés. He vivido aquí durante mucho tiempo y mi inglés es mejor".

"Lo he visto muchas veces y soy fanático de él", dijo Nitaya Nontabut, de 73 años, quien vino a Siri Thai para ver a Toi GB. "Me encanta la forma en que baila como Bruno Mars. Me encanta cómo lo sacude".

Para cuando Toi GB se acercaba al final de un set completo que incluía "The Wonder of You", "Return to Sender" y "Hound Dog", los comensales de Siri Thai estaban de pie bailando en un grupo cerca del escenario.

"Gracias", dijo Toi GB en su mejor voz de Elvis. Sin aliento, su pecho se agitó cuando se volvió para dar una última mirada a la multitud que aplaudía antes de salir del escenario. "Muchas gracias".

