Nueve hábitos de viaje para adoptar en el Día Mundial de los Océanos (y todos los días)

Santa Bárbara ha tenido un programa sin automóviles durante años. Su oferta Take the Train-2018 ahorra a los viajeros un 20% si toma el Amtrak junto con otros descuentos.

San Francisco es otra buena opción para conocerlo sin un auto. Es fácil de explorar a pie, en bicicleta, carro o en BART.



7. Permanezca en hoteles ecológicos, albergues, etc. que sigan prácticas sostenibles