Al cerrar cuentas de crédito, apele a la estrategia

Estimada Liz: Recientemente me mudé a un nuevo estado y me gustaría pedir una tarjeta de crédito en mi nueva cooperativa de crédito. Me preocupa que cerrar mi cuenta y tarjeta de la cooperativa anterior perjudique mis puntajes de crédito, que son más de 800. La tarjeta antigua, que ya no utilizo, tiene un límite de crédito alto. Mis ingresos también son más bajos, por lo cual no estoy seguro de cómo afectará eso el límite de crédito que obtenga.

Respuesta: Cerrar cuentas de crédito puede reducir sus puntajes de crédito, pero eso no significa que nunca deba cerrar una no deseada. Sólo necesita hacerlo estratégicamente.

Primero, comprenda que cuantas más cuentas de crédito tenga, menos impacto generará en sus puntajes abrir o cerrar una. Si tiene una docena de tarjetas de crédito, por ejemplo, cerrar una probablemente tendrá menos impacto que si sólo tuviera dos.

Aún así, sería prudente abrir la nueva cuenta antes de cerrar la anterior. Esto se debe a que cerrar una cuenta reduce la cantidad de crédito disponible que tiene, y eso marca un gran impacto en sus puntajes.

Si el nuevo emisor no le otorga un límite de crédito cercano al de la tarjeta anterior, probablemente aún deba cerrar la cuenta anterior si tiene otras muchas tarjetas. Sin embargo, si no lo hace, es posible que desee conservar la cuenta anterior para proteger sus puntajes.

Beneficios conyugales de divorciados

Estimada Liz: Nunca imaginé terminar así a nivel financiero. Trabajo como profesora de piano independiente y mis ganancias actuales son apenas suficientes para sobrevivir (lo cual no dice mucho en el sur de California). Estuve casada durante 18 años y ahora estoy soltera, sin planes de volver a casarme.

Después de cumplir 66 años, en 2020, tengo la intención de solicitar los beneficios del Seguro Social como cónyuge divorciado, porque mis beneficios personales del Seguro Social serían sólo de $875 al mes y mi ex está bastante bien (con ingresos cercanos a las seis cifras). Anticipo que el beneficio conyugal como divorciada será mayor que el mío.

Sin embargo, tengo muchas preguntas. ¿Esperar hasta que mi ex esposo cumpla 66 o 70 años (él tiene 64) ayudaría a maximizar mis beneficios? ¿Mi Seguridad Social estará sujeta a impuestos? ¿Cuánto se me permite seguir ganando si también recibo el Seguro Social?

Respuesta: Los beneficios de cónyuge y divorciados pueden ayudar a los trabajadores de bajos ingresos a obtener cheques más grandes del Seguro Social. En lugar de sólo recibir sus propios beneficios de jubilación, pueden percibir hasta la mitad de los beneficios de la persona con mayores ingresos. Pero los beneficios conyugales divorciados son diferentes, en algunos aspectos importantes, de los beneficios conyugales disponibles para las personas casadas.

Si usted todavía estuviera casada, su beneficio se basaría en lo que su esposo realmente percibe. Si él comenzara a obtener sus beneficios temprano, eso reduciría el beneficio conyugal que usted podría obtener. Tampoco podría recibir un beneficio conyugal a menos que él ya estuviera percibiendo el suyo.

Los beneficios para cónyuges divorciados están disponibles si su matrimonio duró al menos 10 años y actualmente no está casada. Si cumple con esos requisitos, puede solicitar beneficios de cónyuge divorciado siempre que tanto usted como su ex tengan al menos 62 años de edad - y no es necesario que él haya comenzado a recibir su propio beneficio-. Su beneficio conyugal de divorciado se basará en su “monto de beneficio primario”, o el beneficio que estaría disponible para él en su plena edad jubilatoria (que es de 66 años y dos meses, si nació en 1955). No importa si él comienza temprano o tarde; eso no afecta lo que usted, como su ex, percibiría.

Los beneficios de cónyuge y divorciados no reciben créditos de jubilación retrasada, por lo cual no tiene ninguna ventaja retrasarse más allá de su propia edad plena de retiro (que es de 66, si nació en 1954) para comenzar. Sin embargo, su beneficio se habría reducido si hubiera empezado temprano, por lo cual fue inteligente al esperar.

Además, aguardar hasta su plena edad jubilatoria significa que no será sometida a la prueba de ganancias que, de lo contrario, reduciría sus cheques en $1 por cada $2 que gane a partir de una cierta cantidad ($17.640 en 2019).

Liz Weston, planificadora financiera certificada, es columnista de finanzas personales para NerdWallet. Las preguntas se le pueden enviar a 3940 Laurel Canyon, No. 238, Studio City, CA 91604, o mediante el formulario de “Contacto” en asklizweston.com.