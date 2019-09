Column: “Ingerí mi anillo de compromiso mientras dormía”, dice una novia

“Entonces, en caso de que lo hayas perdido, yo me tragué mi anillo de compromiso mientras dormía el martes por la noche”.

Así fue como Jenna Evans, de 29 años, comenzó su publicación en Facebook el 12 de septiembre.

Ella procedió a dar detalles sobre un sueño vívido que involucraba a un tren de alta velocidad, tipos malos que lo perseguían, y su prometido la instó a tragarse su anillo de compromiso de diamantes para mantenerlo a salvo. Así que se lo quitó del dedo y lo tragó, mientras dormía.

Probablemente pocos estadounidenses, o europeos, se perdieron la historia de Evans. Tal vez los astronautas e investigadores de la estación espacial que trabajan en el Ártico no se dieron cuenta. La historia fue recogida en los medios locales más CNN, NBC News, Today Show, CBS News, USA Today, incluso BBC y numerosos tabloides al otro lado del oceano.

Y por supuesto, su revelación fue transmitida en “Inside Edition”.

Fue entrevistada por tres estaciones de radio en Nueva Zelanda (después de todo, “El Señor de los Anillos” fue filmado allí) y Yahoo Lifestyle de Australia la contactó. Una mujer le informó a Evans que había leído la historia, difícil de creer, mientras tomaba un café en Hong Kong.

Evans, una especialista en IT, ha tenido pocas posibilidades de dormir, y mucho menos soñar, desde que su saga llegó a las noticias el pasado fin de semana.



En cinco días, su publicación de Facebook del 12 de septiembre atrajo 117.000 ‘likes’, 68.000 la compartieron y 42.000 comentaron.

Ella ha leído muchos de ellos. “Sorprendentemente, mucha gente comentó: ‘Hice algo muy similar’”, dijo Evans.

Aproximadamente 15 atestiguaron haber tragado accidentalmente AirPods o tapones para los oídos de gomaespuma. Algunos hablaron de los sueños de comer un malvavisco o palomitas de maíz. Una mujer se tomó un líquido de limpieza del hogar porque, sin darse cuenta, dejó la botella en su mesita de noche, se despertó sedienta y se la bebió semidormida.

Varias mujeres le dijeron a Evans que se habían tragado los pendientes. Otras relataron haber tenido sueños de que sus maridos se enojaban y que se habían quitado los anillos y los habían arrojado a la habitación mientras dormían, manifestó Evans.

Su ‘post’ en Facebook relata su visita a la sala de urgencia, las radiografías que muestran claramente su anillo en la mitad del torso, el procedimiento médico realizado por el gastroenterólogo Andrew Su de Sharp Rees-Stealy para extirparlo y su celebración postoperatoria con su prometido. Hambrienta, se dirigió directamente a In-n-Out Burger (sin juego de palabras) a pesar del menú sugerido por su médico de sopa, yogur y comida ligera.

Jenna Evans se relaja en un bote con su prometido, Bob Howell. Él fue muy solidario cuando accidentalmente ella se tragó su anillo de compromiso de diamantes, y su boda el próximo mes de mayo todavía está en marcha. (Foto de cortesía)

Si bien su anillo de platino con alrededor de 2.4 quilates de diamantes surgió del procedimiento de endoscopia no tan brillante, el humor de Evans ha brillado por todas partes.

Estaba sorprendida por la atención de los medios. “Hubiera pensado que sucedían cosas más importantes en el mundo que esto”, dijo Evans. Pero está contenta con la naturaleza alegre de su historia, en la que se burla de sí misma y hace reír a la gente. “No estoy tratando de cambiar el mundo, ni de establecer una aseveración. Me hace sentir bien el hacer reír a otras personas”.

Bueno, no toda la gente. Ella ha recibido consejos no solicitados sobre su dieta, análisis sarcásticos de sus fotos de rayos X, órdenes de ver a un analista de sueños y condenas por su estupidez y materialismo. Las respuestas hirientes y críticas no estaban relacionadas con los comentarios en Facebook, dijo, sino a la cobertura de noticias.

“Supongo que las publicaciones de noticias no proporcionan tanto contexto”, teorizó Evans. “Parece una cosa estúpida si no lees el escenario completo. Tienes que ver el humor en él”.

Aparentemente, los principales medios están de acuerdo porque la están buscando. “Good Morning America” ​​de ABC llevó a Evans y su prometido, Bob Howell, y sus dos hijos a Nueva York para la edición GMA3 del jueves con Strahan, Sara y Keke. “The Press Room” ​​de Fox también la contactó.

En cuanto a su prometido, Evans dijo: “Es un soldado. Él es realmente alentador”. Ella buscó su aprobación antes de hacer cualquier entrevista de noticias.

“Si hubiera sabido que se volvería viral, no creo que lo hubiera compartido públicamente”, dijo en retrospectiva. “Sé que la gente en Internet puede ser cruel. Es difícil aceptar esas críticas de las personas”. De hecho, asegura que si lo hiciera de nuevo, limitaría las acciones de Facebook a sus amigos, con una excepción. Si Ellen DeGeneres llamara, valdría la pena soportar la humillación pública sólo para conocer a su ídolo.

Evans ya no se preocupa por tragarse su anillo porque ya no lo lleva puesto a la cama.

Resulta que, después de todo, hubo algunos consejos útiles de aquellos que los dieron gratis. Dormir mientras usa un anillo puede provocar una córnea rayada, y sus engarces pueden engancharse en la sábana y aflojarse.

