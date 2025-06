Manifestantes saldrán a las calles de LA para desafiar a Trump este sábado: 50 mil bajo custodia de ICE

Share via

La ciudad se prepara para una de las manifestaciones más grandes del año. Este sábado 14 de junio a las 9:45 a.m., más de 25,000 personas saldrán a las calles del centro de Los Ángeles para protestar contra las políticas migratorias de la administración Trump, el aumento de redadas y el reciente despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la región, afirman activistas.

La cita será frente al Ayuntamiento de Los Ángeles (200 N. Spring St.), donde comenzará una marcha de aproximadamente 2.4 kilómetros a lo largo de Spring Street.

Esta movilización llega en un momento de creciente tensión nacional. En las últimas semanas, el gobierno federal ha intensificado las redadas migratorias, apuntando a comunidades trabajadoras y familias enteras, mientras que el presidente Donald Trump ha ordenado el envío de 2,000 soldados de la Guardia Nacional a patrullar zonas urbanas como Los Ángeles, una medida que muchos consideran una provocación autoritaria.

Tras las redadas que iniciaron a la entrada del presidente, Detention Watch Network suena la alarma del 25% en el número de personas detenidas por ICE en tan solo cuatro meses.

50,000 personas se encuentran actualmente bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según el informe más reciente de la agencia. Este alarmante aumento —un 25% en tan solo cuatro meses— se produce en medio de la escalada cada vez más autoritaria de Trump para implementar su agenda multidimensional de detenciones y deportaciones masivas.

La semana pasada, las redadas selectivas en Los Ángeles recibieron una condena generalizada y provocaron protestas a nivel nacional, mientras que Trump y Stephen Miller iniciaron la “Operación General” para atacar agresivamente a las personas, con una cuota de encierro de 3,000 personas por día.

La expansión de la detención migratoria por parte de Trump ha extendido las operaciones de ICE a otras agencias gubernamentales, como la Oficina de Prisiones y el Departamento de Defensa, utilizando bases militares como centros de deportación y fortaleciendo las alianzas de ICE con alguaciles locales y cárceles de condado para expandir y reabrir los centros de detención.

Trump también firmó un acuerdo único con el presidente de El Salvador para externalizar y deslocalizar la detención migratoria a una prisión salvadoreña.

“El número de personas detenidas por ICE es un sombrío indicador de la cruel agenda de detención y deportación masiva de Trump, que ataca a las personas según su lugar de trabajo y su apariencia, desestabilizando comunidades, separando familias y poniendo en riesgo la vida de las personas”, declaró Setareh Ghandehari, directora de incidencia de Detention Watch Network.

Al menos 10 personas han muerto bajo custodia de ICE desde que Trump asumió el cargo.

Tras los números de detenciones, los organizadores de la marcha dicen que no se quedarán en silencio. La protesta, de carácter pacífico pero contundente, contará con elementos visuales y simbólicos que buscan captar la atención nacional e internacional: un globo de 6 metros de altura con la figura de Trump vestido con pañal, otro de 4.5 metros con su figura en uniforme militar ruso, y una multitud con carteles pintados a mano, mensajes poderosos, banderas de todos los colores —desde la estadounidense hasta las del orgullo LGBTQ+.

“En la última semana, Trump ha declarado una guerra abierta contra los inmigrantes, la clase trabajadora y la ciudad de Los Ángeles”, afirma Hunter Dunn, uno de los principales organizadores y oradores del evento.

“Está usando a ICE como una fuerza paramilitar y a la Guardia Nacional como herramienta de intimidación. El sábado, nuestra comunidad se levantará para decir: ‘¡No en nuestra ciudad!’”, dijo.

La fecha no es coincidencia: la protesta del 14 de junio se llevará a cabo el mismo día en que se celebra el Día de la Bandera en Estados Unidos, así como el desfile militar en Washington D.C., un evento originalmente pensado para conmemorar los 250 años del Ejército de Estados Unidos, pero que, según múltiples reportes, ha sido transformado por Trump en una celebración personal de su cumpleaños número 79.

Tras las redadas y el despliegue de la Guardia Nacional, activistas han condenado los actos del presidente.

Ken Barela, director ejecutivo del Consejo Hispano de Salud (HHC), condena lo que llama el “grave abuso de poder de la administración Trump al desplegar la Guardia Nacional y la Infantería de Marina en barrios latinos, así como al enviar agentes de ICE a ciudades latinas de todo el país”

“Esta deliberada demostración de fuerza es un intento de intimidarnos y presentar a nuestra comunidad como forastera; no se trata de personas indocumentadas ni de seguridad. Digámoslo por su nombre: discriminación selectiva, encubierta en el falso lenguaje de la ley y el orden. Como resultado, las acciones de la administración Trump también están despojando a comunidades enteras de sus derechos civiles”, dijo Barela.

Esta marcha de sábado de resistencia en Los Ángeles se enmarca en una jornada nacional de movilización bajo el lema “No Kings: National Day of Defiance” (“Sin Reyes: Día Nacional de Desafío”), en el que cientos de ciudades se unirán para rechazar el autoritarismo, el racismo institucional y la violencia estatal.

El evento es organizado por una amplia coalición de colectivos y organizaciones, entre ellos: 50501 SoCal, Federación Americana de Maestros, Black Deported Veterans of America, Lights Out, Third Act, 50501 Long Beach, y Long Beach Peace Action Network, entre muchos otros.

Cuándo: Sábado 14 de junio

Hora: 9:45 a.m.

Dónde: Frente al Ayuntamiento de Los Ángeles (200 N. Spring St.)