Agenda comunitaria: Feria de Salud y otras actividades para las familias latinas

El Mes de la Salud se inaugurará con una feria que ofrecerá servicios médicos gratuitos, junto a este evento tenemos esta agenda con una serie de recursos para las familias en el Sur de California.

SERVICIOS CONSULARES MEXICANOS EN EL SUR DE CALIFORNIA

Los servicios del consulado de México se desplazarán por diferentes vecindarios. Las citas se deben programar al teléfono 1.877.639.4835.

Fecha: De viernes 4 a domingo 6 de octubre; de 10 am a 3:30 pm

Lugar: Hermandad Mexicana

Dirección: 38424 10th St. East, Suite #250, Palmdale

Lugar: Mi Casa es Puebla

Dirección: 328 South Indiana St, Los Ángeles

Lugar: Tu Casa Guanajuato

Dirección: 1829 W. Imperial Hwy, Los Ángeles

VIERNES DE DIVERSIÓN

Esta es una clase que incluye lectura, manualidades y un recorrido por el centro natural. Esta actividad es para las edades de 3 a 6 años. Requiere inscripción previa porque tiene una cantidad de participantes límite.

Fecha: Viernes 4 de octubre, de 10 a 11 am

Lugar: Madrona Marsh Nature Center



Dirección: 3201 Plaza del Amo, Torrance

Inscripción: 310.782.3989

Admisión: Gratis

SÁBADO CONSULAR

La comunidad guatemalteca puede realizar sus trámites de pasaportes, DPI y matrícula consular. También cuenta con los servicios de Dental Access y la Clínica Monseñor Romero para el público asistente.

Fecha: Sábado 5 de octubre, de 8 am a 1 pm

Lugar: Consulado de Guatemala

Dirección: 1975 Riverside Dr., L.A

FERIA DE LA CALLE

Al menos cuatro cuadras en Granada Hills se convierten un un escenario para promover el arte, manualidades, exhibición de carros clásicos y una zona infantil.

Fecha: Sábado 5 de octubre, de 10 am a 5 pm

Lugar: Calle Chatsworth, entre las avenidas Zelzah y Encino, en Granada Hills

Admisión: Gratis

FESTIVAL ‘DIGA NO AL BULLYING’

Con un mensaje para todas las edades se realizará el 4to Festival “Diga No al Bullying”, en el que intervendrán personalidades, habrá música, mesas informativas, comida y otras actividades.

Fecha: Sábado 5 de octubre, de 11 am a 3 pm

Lugar: Griffith Park

Dirección: 4730 Crystals Springs Drive, Los Ángeles

Admisión: Gratis

ASESORÍA LEGAL

Los beneficiarios de Daca, TPS y otros casos de ajustes migratorios pueden recibir asistencia legal gratuita.

Fecha: De acuerdo a la disponibilidad

Cita obligatoria al teléfono: 213.251.3491

Lugar: Caridades Católicas. 1530 James M. Wood Blvd, L.A.

Admisión: Gratis

ASISTENCIA PARA CIUDADANÍA

Los residentes que califican a la naturalización pueden programar una cita y preguntar por los requisitos, también brindan asistencia para solicitar el perdón de pago.

Horario: De lunes a viernes de 9 am a 5 pm

Lugar: Consejo de Federaciones Mexicanas

Dirección: 125 Paseo de La Plaza, Suite 101, L.A.

Citas al teléfono: 213.417.8389

Admisión: Gratis

FERIA DE SALUD

El consulado general de México en Los Ángeles inaugura el Mes de la Salud con una feria en la que

se brindarán servicios gratuitos como ultrasonidos, detecciones de hígado graso, anemia, niveles de glucosa y colesterol, enfermedades de transmisión sexual, pruebas de VIH, entre otras.

Fecha: Lunes 7 de octubre, de 8 am en adelante

Lugar: 2401 W. 6th St, Los Ángeles

Admisión: Gratis

FORO CONMEMORA 527 AÑOS DE RESISTENCIA INDÍGENA

El Centro Cultural Techantit organiza el foro para conmemorar los 527 años de resistencia indígena con la presencia de Margot Pérez, presidenta del Consejo de Pueblos Originarios de Nahuizalco y Pedro Alberto Rodríguez, del Consejo Nahuat Pipil, quien es el autor de la demanda ante el gobierno de El Salvador por el genocidio de 1932.

Fecha: Sábado 12 de octubre, de 4 a 9 pm

Lugar: Centro Laboral de UCLA

Dirección: 675 S. Park View St, L.A.

Admisión: Gratis

DÍA DEL GUATEMALTECO

En el marco de la conmemoración del Día del Guatemalteco, desarrollarán una tarde cultural y un baile para honrar las costumbres y raíces del “País de la Eterna Primavera”.

Fecha: Sábado 19 de octubre, de 4 a 9 pm

Lugar: 8039 S. Vermont Ave, Los Ángeles

Admisión: $10