Ciudades lideradas por demócratas pagan pasajes de inmigrantes a otros lugares

Cuando los inmigrantes cansados llegan a Denver en autobuses desde la ciudad de El Paso, Texas, en la frontera entre Estados Unidos y México, los funcionarios les ofrecen dos opciones: refugio temporal o un billete de autobús para salir de allí.

Casi la mitad de los 27.000 inmigrantes que llegaron a Denver desde noviembre de 2022 eligieron pasajes de autobús, avión o tren a otras ciudades de Estados Unidos, según muestran los datos de la ciudad. En Nueva York e Illinois, el dinero de los contribuyentes también se gasta en pasajes, lo que crea una mezcla de inmigrantes en el interior de Estados Unidos que necesitan refugio, comida y asistencia médica mientras esperan fallos sobre casos de asilo que pueden tardar años.

El traslado de inmigrantes ha cobrado impulso desde que los gobernadores republicanos de Texas y Florida comenzaron a alquilar autobuses y aviones dirigidos a ciudades lideradas por demócratas, en lo que los críticos calificaron como un truco político. Más de un año después, algunas de esas ciudades, con sus recursos menguantes, están ansiosas por ayudar a los inmigrantes a trasladarse a sus destinos finales.

Los esfuerzos muestran las crecientes presiones que enfrentan las ciudades a medida que más migrantes de todo el mundo llegan a la frontera sur de Estados Unidos, a menudo huyendo de penurias económicas. Los cruces fronterizos ilegales superaron los 2 millones durante el año fiscal del gobierno que finalizó el 30 de septiembre, la segunda cifra más alta registrada. Con muchos migrantes en refugios o viviendo en la calle, la siguiente fase del desafío es llevarlos con sus familias, amigos o a sus procesos judiciales, dijo Mario Russell, director del Center for Migration Studies of New York (Centro de Estudios Migratorios de Nueva York).

Eso “en cierto modo se ha dejado caer en ciudades del interior sin mucha preparación, sin realmente mucha previsión a ningún nivel”, añadió Russell.

Tan solo Denver ha gastado al menos 4,3 millones de dólares en fondos municipales para enviar inmigrantes a otras ciudades de Estados Unidos liberando camas en los refugios para los recién llegados y aumentando las cifras en otras ciudades lideradas por demócratas, como Chicago y Nueva York, que ya tienen dificultades para albergar a quienes buscan asilo —en su mayoría de Venezuela—.

Los datos de Nueva York aún no estaban disponibles, aunque la ciudad ofrece pasajes de avión de ida a cualquier parte del mundo.

Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago (Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Chicago) ha utilizado fondos estatales para ayudar a comprar pasajes para más de 2.500 inmigrantes que tienen familiares, amigos o patrocinadores en otros lugares del país, según Mary Krinock, jefa de personal.

Las ciudades dicen que compran billetes sólo para los inmigrantes que quieren trasladarse y que no obligan a nadie a marcharse. Texas y Florida han alquilado autobuses y aviones para llevar a los inmigrantes sólo a determinadas ciudades. Dicen que las personas los abordan voluntariamente.

“La gente que está desesperada, que viene aquí en busca de refugio y asistencia, no vamos a rechazar a esas personas”, dijo Jon Ewing del Denver Human Service (Servicio Humanitario de Denver). “Pero al mismo tiempo tenemos que dejarles muy claro que hay un límite de lo que podemos hacer”.

Los defensores que trabajan con inmigrantes dicen que muchos vienen a Denver de camino a otras ciudades debido a su relativa proximidad a la frontera, su reputación por ser acogedora y una tarifa de autobús más barata.

Pero las organizaciones de beneficencia sienten la presión a medida que el clima se vuelve más frío y los inmigrantes terminan durmiendo en campamentos de tiendas de campaña.

“Me rompe el corazón. Es como que tenemos tantos niños y pequeños que sabemos que ni siquiera podemos ayudar”, dijo Yoli Casas, fundadora y directora ejecutiva de ViVe Wellness, una organización que trabaja con nuevos inmigrantes en Denver.

“Simplemente no hay más espacio. No hay más financiación. No hay nada. No estamos preparados”, agregó.

Denver ha comprado cerca de 3.000 pasajes a Chicago y 2.300 a Nueva York, casi la mitad de los más de 12.000 billetes que la ciudad ha comprado para los inmigrantes desde noviembre de 2022. La gran mayoría fueron pasajes de autobús, pero Denver también compró unos 340 billetes de avión y 200 para traslados en tren.

Aproximadamente 1.000 pasajes tenían como destino Texas y Florida, cuyos gobernadores han alquilado autobuses y aviones para enviar a inmigrantes a “ciudades santuario” lideradas por demócratas que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Russell, del Centro de Estudios Migratorios, dijo que se requiere una mayor comunicación entre las ciudades para garantizar que “la gente vaya a donde sea más apropiado en lugar de dar potencialmente vueltas y vueltas de una ciudad a la siguiente”.

“Eso no ayuda a nadie”, agregó.

Las tensiones estallaron entre líderes políticos en enero cuando el gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, alquiló autobuses para transportar inmigrantes a Chicago. Lori Lightfoot, la entonces alcaldesa de Chicago, y Eric Adams, el alcalde de la ciudad de Nueva York, escribieron una carta en la que instaron a Polis a dejar de hacerlo y dijeron que “sobrecargar a otras ciudades no es la solución”.

Ciudades como Denver, Nueva York, Chicago, Houston y Los Ángeles han presentado recientemente un frente unido, y sus alcaldes han viajado a Washington, D.C., para reunirse con el presidente Joe Biden y pedir más ayuda.

“Hay alcaldes en todo el país que tienen dificultades con esta crisis internacional y necesitamos que el gobierno federal haga más”, dijo a los periodistas este mes el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, quien asumió el cargo en mayo.

Ewing dio un mensaje similar sobre el transporte de migrantes en autobuses a Denver desde El Paso, y refirió que las dos ciudades han estado en comunicación.

“Estaban sobrepasados”, declaró Ewing. “Ciertamente no lo alentamos, pero lo entendemos”.

El alcalde de El Paso es demócrata y la práctica de la ciudad de alquilar autobuses para inmigrantes es independiente de la de Greg Abbott, el gobernador de Texas, cuya oficina dice que ha transportado en autobús a más de 50.000 inmigrantes en total a Washington, D.C., Nueva York, Chicago, Filadelfia, Denver y Los Ángeles desde agosto de 2022 para resaltar las políticas fronterizas de Biden.

Andrew Mahaleris, portavoz de Abbott, dijo que el gobernador actúa “para brindar alivio a nuestras abrumadas ciudades fronterizas”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, llamó la atención el año pasado al mandar a inmigrantes en avión de San Antonio a Martha’s Vineyard, en Massachusetts. Este año, los legisladores estatales aprobaron 12 millones de dólares en fondos para la iniciativa de reubicación de migrantes de Florida.

En Denver, los millones de dólares gastados en pasajes para migrantes han reducido los costos de albergue, que alcanzaron más de 31 millones de dólares, provenientes principalmente de ayuda federal con apoyo del estado. Pero la ciudad también instituyó recientemente límites de camas en los refugios.

Los inmigrantes sin hijos tienen dos semanas en albergues administrados por la ciudad, mientras que las familias tienen más de cinco semanas. La ciudad también ha enviado a ciudades fronterizas volantes que advierten a los inmigrantes que la vivienda en la metrópolis de las Montañas Rocosas es cara y no hay espacio en los albergues.

En Massachusetts, la gobernadora demócrata Maura Healey fijó un umbral de 7.500 familias en refugios de emergencia. La ciudad de Nueva York y Chicago también limitan la estancia de los inmigrantes en los albergues.

Unos pocos miembros del Concejo Municipal de Chicago quieren evaluar el apoyo de los votantes para poner fin al estatus de “ciudad santuario” derogando una ordenanza que prohíbe a los trabajadores municipales cuestionar las estadísticas de inmigración, a las fuerzas del orden cooperar con las autoridades federales de inmigración, y que garantiza que los servicios de la ciudad estén disponibles para todos.

“Tenemos otras ciudades demócratas, Denver, California, Los Ángeles, que envían a su gente a Chicago, Nueva York. Están enviando a sus inmigrantes a Chicago. ¿Por qué? Porque están diciendo: ‘No podemos recibir más’. Chicago aún tiene que decir: ‘No podemos recibir más’”, dijo el concejal Anthony Beale, quien respalda la medida electoral, en una reunión reciente del consejo. “Tenemos que poner un límite en algún punto”.

La periodista de The Associated Press Sophia Tareen contribuyó desde Chicago.

