Trump anuncia un alto el fuego entre Israel e Irán horas después de que Irán atacara la mayor base estadounidense en Oriente Medio.

BEIRUT — El presidente Trump anunció el lunes que Israel e Irán habían alcanzado un alto el fuego apenas horas después de que la República Islámica disparara misiles contra la mayor instalación militar estadounidense en Oriente Medio. Irán calificó el ataque como una “poderosa” represalia por el bombardeo estadounidense de sus instalaciones nucleares.

En una publicación en sus redes sociales alrededor de las 6 p. m., hora del este, Trump escribió: «Oficialmente, Irán iniciará el ALTO AL FUEGO y, a las 12 horas, Israel iniciará el ALTO AL FUEGO y, a las 24 horas, el mundo celebrará oficialmente el FIN DE LA GUERRA DE LOS 12 DÍAS. Durante cada ALTO AL FUEGO, la otra parte se mantendrá PACÍFICA y RESPETUOSA».

Tras felicitar a los gobiernos de ambos países, Trump dijo: «Esta guerra podría haber durado años y haber destruido todo Oriente Medio, pero no lo hizo, ¡y nunca lo hará! ¡Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Irán, que Dios bendiga Oriente Medio, que Dios bendiga a Estados Unidos de América y que Dios bendiga al mundo!».

Trump agregó que el conflicto debería llamarse “LA GUERRA DE LOS 12 DÍAS”.

Horas antes, en Oriente Medio, sonaron las sirenas en las instalaciones militares estadounidenses en Qatar, Irak, Bahréin, Kuwait y Arabia Saudita mientras Irán lanzaba una andanada de misiles contra la base aérea de Al Udeid, que Trump visitó hace cinco semanas.

El ejército iraní declaró —en un anuncio televisado por la televisión estatal con música marcial incluida— el comienzo de lo que describió como “una respuesta poderosa y exitosa de las fuerzas armadas de Irán a la agresión de Estados Unidos”.

Antes de que Trump publicara sobre un alto el fuego, el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, publicó una declaración que se destacó por su tono relativamente más suave en comparación con la retórica empleada por otros funcionarios. “No dañamos a nadie”, escribió Jamenei. “No aceptaremos ningún acoso de nadie bajo ninguna circunstancia. No nos someteremos al acoso de nadie. Esta es la lógica de la nación iraní”.

Trump había dicho el lunes temprano que Irán había dado a Estados Unidos una advertencia previa del ataque.

El presidente Trump habla en la base aérea Al Udeid el 15 de mayo en Doha, Qatar. (Alex Brandon / Associated Press)

“Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y que prácticamente no hubo daños”, escribió en su plataforma. “Lo más importante es que se han desahogado y, con suerte, no habrá más odio. Quiero agradecer a Irán por avisarnos con antelación, lo que permitió que no se perdieran vidas ni que nadie resultara herido”.

Trump agregó: “Quizás Irán pueda ahora avanzar hacia la paz y la armonía en la región, y alentaré con entusiasmo a Israel a hacer lo mismo”.

Al Udeid, una extensa instalación de 24 hectáreas al suroeste de Doha, la capital de Qatar, que alberga a unos 10.000 soldados estadounidenses, alberga el cuartel general avanzado del Comando Central de EE. UU., que dirige las operaciones de combate en una región de 21 naciones que se extiende desde el noreste de África hasta el sur de Asia. Fuerzas británicas y extranjeras también operan allí, junto con la fuerza aérea catarí.

Los residentes de Doha informaron que sus ventanas vibraban cuando los misiles se arquearon sobre sus cabezas antes de explotar cerca de Al Udeid, mientras que otros publicaron videos en las redes sociales que mostraban los misiles atravesando el cielo nocturno.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, en una publicación en las redes sociales, dijo que las defensas aéreas de Qatar interceptaron con éxito los misiles, que la base había sido evacuada anteriormente y que no hubo víctimas.

Poco después del ataque, la secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, supervisado por Jamenei, emitió un comunicado diciendo que el ataque a la base “no representa ninguna amenaza para nuestro país amigo y hermano, Qatar”.

El comunicado agregó que Al Udeid está lejos de los centros de población y que fue alcanzado por la misma cantidad de bombas utilizadas en los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes, una señal, dicen los observadores, de que Teherán se considera apaciguado y no tomará más medidas.

Ese lenguaje conciliador fue recibido con una respuesta furiosa por parte de los funcionarios qataríes, que calificaron el ataque de “flagrante violación” de la soberanía de Qatar y de su espacio aéreo.

“Afirmamos que Qatar se reserva el derecho de responder directamente de una manera equivalente a la naturaleza y escala de esta descarada agresión, de acuerdo con el derecho internacional”, dijo Al Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Pero advirtió que continuar por el camino de las “acciones de escalada” conduciría a “consecuencias catastróficas” y que Qatar había advertido de los peligros de la campaña de Israel contra Irán.

“Hacemos un llamamiento al cese inmediato de todas las acciones militares y a un retorno serio a la mesa de negociaciones y al diálogo”, afirmó.

Un funcionario de defensa estadounidense anónimo, citado por CNN, afirmó que Al Udeid fue atacado con misiles balísticos de corto y mediano alcance provenientes de Irán. Otras bases estadounidenses entraron en alerta máxima, según medios locales, mientras varios países del Golfo Pérsico cerraban su espacio aéreo, entre ellos Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar, que ya lo habían cerrado incluso antes del ataque a Al Udeid. Para la medianoche, se revirtieron todos los cierres del espacio aéreo.

Más temprano ese mismo día, la Embajada de Estados Unidos en Qatar pidió a los ciudadanos estadounidenses que “se refugiaran en el lugar” por lo que dijo era una “exceso de precaución”.

Estos ataques son el segundo mayor ataque de Irán contra las fuerzas estadounidenses desde 2020, cuando disparó más de una docena de misiles contra bases estadounidenses en Irak en represalia por la orden de Trump de asesinar durante su primer mandato al general iraní Qassem Suleimani , una decisión que se esperaba que desencadenara una furiosa represalia de Teherán, pero que nunca se materializó más allá del lanzamiento de misiles considerado principalmente como simbólico.

El ataque del lunes se produce después de repetidas amenazas de los funcionarios iraníes de una respuesta dolorosa por el ataque estadounidense del domingo a la instalación nuclear de Fordo , incluso cuando Israel lanzó una ronda de ataques aéreos el lunes por la mañana contra las carreteras de acceso a la principal instalación de enriquecimiento de uranio de Irán.

Israel también amplió el alcance de sus ataques mucho más allá de los objetivos nucleares y militares en los que se había centrado cuando lanzó su campaña el 13 de junio. El ejército israelí dijo el lunes que atacó la prisión de Evin, una cárcel conocida por el encarcelamiento de disidentes antigubernamentales; la sede de seguridad interna del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica; y su ala paramilitar.

Al menos 400 personas han muerto en Irán desde que Israel lanzó los ataques y más de 3.000 han resultado heridas, según funcionarios iraníes. Grupos de observadores creen que la cifra de muertos es más del doble de las cifras oficiales.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó que 24 personas murieron y otras 1.361 resultaron heridas en ataques de represalia. Unas 15.000 personas fueron evacuadas de sus hogares.

Las empresas que operan en la región ya han comenzado a tomar precauciones ante una conflagración más amplia.

El lunes, la petrolera estatal iraquí Basra Oil Co. informó que British Petroleum, Eni y TotalEnergies evacuaron al personal extranjero que trabajaba en los yacimientos petrolíferos iraquíes. Los datos de tráfico marítimo revelan que algunos petroleros están evitando el estrecho de Ormuz, una vía fluvial vital que Irán amenaza con cerrar . Además, muchas aerolíneas, tanto regionales como europeas, se muestran reticentes a compartir rutas aéreas con artillería aérea.

La visita de Trump a Al Udeid en mayo formó parte de una gira por Oriente Medio , durante la cual afirmó que Estados Unidos e Irán habían llegado a un acuerdo nuclear. El 15 de mayo, en Al Udeid, afirmó: «Mi prioridad es poner fin a los conflictos, no iniciarlos, pero nunca dudaré en ejercer el poder estadounidense si es necesario para defender a Estados Unidos o a nuestros socios».