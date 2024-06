Como campeón legítimo, el dominicano Adames asegura estar listo para las grandes citas

El dominicano Carlos Adames tratará de dejar atrás su falta de actividad en el último año y ahora como campeón legítimo de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), espera que las peleas grandes se realicen.

Adames enfrentará a Terrell Gausha (24-3-1, 12 KOs) como parte de la velada en la que Gervonta Davis peleará ante Frank Martin el sábado en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada. En la misma cartelera, David Benavídez hará su debut en la división de las 175 libras ante el excampeón mundial semipesado Oleksandr Gvozdyk en un duelo por el título interino semipesado del CMB.

El peleador de 30 años de edad no pelea desde junio del año pasado cuando venció a Julian Williams en Minneapolis por nocaut técnico en lo que fue su quinta victoria de forma consecutiva, en un récord que incluye un triunfo sobre Sergiy Derevyanchenko. Adames tiene un récord de 23 victorias y 1 derrota (18 nocáuts), y defenderá por primera vez su título. Su última derrota fue ante Patrick Texeira en 2019.

Para Adames ese tiempo fuera del ring ha sido deprimente pero siempre se ha mantenido activo.

Por otra parte, no todo fue tristeza en el campamento del dominicano. Adames fue elevado a campeón de la división después de fungir como interino, tras la falta de actividad también del campeón Jermall Charlo, quien fue arrestado y enfrentó cargos de conducir bajo la influencia en mayo pasado. Adames se encontraba celebrando su cumpleaños cuando le notificaron que ya era el monarca de la división.

“Fue emocionante, de mucha alegría”, describió Adames. “Se cumplió el objetivo y ahora estamos para defenderlo. Esto lo logré con sacrificio y con esfuerzo”.

Adames llama la atención por su potencia de golpeo, pues tiene un porcentaje de nocaut del 78.26%. El campeón del CMB aprovecha al máximo las amplias dimensiones de su corpulencia física, ya que mide cinco pies, 11 pulgadas de estatura y tiene un alcance de 73 pulgadas.

El dominicano Carlos Adames, a la derecha, reacciona tras vencer a Frank Galarza en una pelea de boxeo por el campeonato de peso superwélter, el sábado 20 de abril de 2019, en Nueva York. Adames detuvo a Galarza en el cuarto asalto. (AP Photo/Frank Franklin II) (Frank Franklin II / Associated Press)

Por su parte, Gauche, de 36 años, viene de dos triunfos y en su récord tiene un duelo que perdió ante Tim Tszyu, así como otro descalabro ante Erickson Lubin y un empate ante Austrin Trout. En 2017 cayó ante Erislandy Lara.

“Es un peleador bastante conservador, se conserva, es precavido”, declaró Adames sobre su oponente del sábado.

Gausha señaló que no será un rival fácil para el dominicano, apesar de que probablemente piensan que es el oponente más accesible.

Carlos Adames (izq.) enfrenta a Terrell Gausha (der.). (Foto Cortesía ESTHER LIN/PBC)

“Carlos Adames es un boxeador muy sólido que cuenta con mucho para ofrecer. Todos tienen sus flaquezas, y yo lo vengo siguiendo desde que él subió al peso mediano. Sé que él va en busca de la acción, y me he estado preparando para una pelea como esta”, indicó Gausha, quien hizo campaña en superligero. “Ahora estoy más cómodo en el peso mediano y me enfoco solamente en entrenar, ya que siempre estoy en el peso indicado. No pongo excusas, pero bajar a las 154 libras desgastaba más a mi cuerpo”.

Adames tiene una rivalidad en las redes sociales con Janibek Alimkhanuly, campeón de peso mediano de la Organización Mundial de Boxeo, con el que se ve peleando si logra salir con la mano en alto el sábado.

“Los fanáticos están esperando esa pelea con ansias. La compañía debe de estar trabajando par que se haga esa pelea”, declaró Adames, que a los 30 años considera que está pasando en uno de los mejores momentos de su carrera y que logrará cosas mayores por el amor que tiene hacia el deporte.