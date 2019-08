8 pasos para enfrentar y vencer el ‘bullying’ escolar

Millones de padres de familia se preparan para el regreso a clase de sus hijos comprándoles útiles, pero no les hablan del tema de la agresión escolar en espera de que ellos no sean blancos, otros simplemente no saben cómo abordar el problema y aconsejan a los niños a pelear si alguien pelea con ellos.

Lo importante para enfrentar y vencer el “bullying” antes de un golpe es levantar la autoestima de los niños, ya que los agresores la mayoría del tiempo escogen niños que se ven vulnerables.

1. Levanta la autoestima del niño: Construir una relación sólida y sincera con tus hijos es vital. Escúchalos todo el tiempo sin criticarlos. Es importante que le hagas ver a tus hijos lo valioso que son, lo capaz y lo inteligente para abordar cualquier situación. Hazles ver que si son agredidos no han hecho nada para merecer ningún abuso, y todo tiene solución con estrategias.

2. A la más mínima sospecha de agresión, no dudes en acudir a la escuela. Habla allí con el profesorado y con el orientador para que actúen y asistan al menor.

3. Siempre procura buscar nuevos espacios para que tus hijos hagas nuevas amistades. Llévalos a practicar algún deporte o actividad que eleve su autoestima, dónde se ocupen y física y mentalmente sean más fuertes.

4. Pídeles que ignore al acosador y se alejen. A los acosadores les encanta obtener una reacción por parte de sus víctimas. Si el menor se aleja y los ignora, les está enviando el mensaje de que lo que hacen no les afecta.



5. Enséñales a tus hijos a enderezarse al andar y mantener la cabeza bien alta. La idea es que no vean a tus niños vulnerables.

6. Guíalos a vencer su enfado con la situación de una manera positiva como estudiando para ser el mejor de la clase, practicando un deporte, escribiendo, u otro pasatiempo donde puede sobresalir en la escuela. Es mentira que solo los niños “súper inteligentes” son los únicos que son víctimas de la agresión.

7. Enséñenles a los menores a mantén la calma cuando lidie con el agresor. Si lloran o gritan, esto puede hacer que el agresor se cargue más con ellos. Es necesario que no demuestren miedo.

8. Pídale a su hijo que de ser posible camine con sus amistades por la escuela o con sus maestros para que no lo vean solo.