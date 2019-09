Muchas de las aceras de Los Ángeles estarían prohibidas para que las personas sin hogar duerman si se aprueba un plan

Noche tras noche, Sheila Nassau busca un buen lugar para dormir en Hollywood, un sitio seguro donde nadie la moleste.

No es fácil, dijo ella. Según las normas vigentes en Los Ángeles, se supone que las personas sin hogar que se acuestan en las calles durante la noche deben mantenerse alejadas de las puertas y entradas de vehículos. Ahora, un plan en consideración en el Ayuntamiento podría hacer que sea más difícil encontrar un lugar al imponer reglas que impidan que las personas descansen en las calles y aceras en al menos el 26% de la ciudad, según un análisis del Times.

Esas restricciones se sumarían a las reglas existentes que excluyen otras áreas de Los Ángeles por la noche. Por ejemplo, se supone que las personas sin hogar deben dejar muchos parques, que cubren un 15% adicional de la ciudad.

“Estas personas necesitan ponerse en nuestros zapatos por una vez”, dijo Nassau mientras se sentaba en una acera de la avenida Selma una mañana reciente. “Para entender cómo es”.

El plan, presentado en una reunión del comité el mes pasado por el concejal Mitch O’Farrell, reelaboraría las reglas existentes de Los Ángeles sobre dormir en la acera, que durante mucho tiempo han estado en el centro de las amargas batallas judiciales sobre la propiedad pública a medida que los campamentos de personas sin hogar superan las aceras de la ciudad.

El análisis del Times no incluye todas las restricciones propuestas en el plan, algunas de las cuales no se pudieron mapear con datos fácilmente disponibles.

Pero muestra que los elementos clave, incluidas las prohibiciones cerca de las escuelas, los parques, los centros de cuidado infantil y otras instalaciones, tendrían un amplio impacto en el lugar donde las personas sin hogar pueden acostarse sin el riesgo de recibir multas o que la policía les pida que se muevan. Más de la mitad de algunos barrios, incluidos Westlake, Koreatown y Watts, tendrían prohibido dormir en la acera.

El plan ya ha provocado una vehemente oposición. El concejal Mike Bonin dijo que las reglas propuestas darían “un dedo medio a la corte (seña obscena), promesas falsas a los vecinos y una patada a las personas sin hogar”. Y argumentó que “es seguro que la corte tirará esto, probablemente con restricciones adicionales y más estrictas en la ciudad”.

El año pasado, un tribunal federal desestimó las normas promulgadas en Boise, Idaho, que restringían dormir en propiedad pública. La decisión en ese caso, Martin vs. City of Boise, se aplica a California y varios otros estados en el oeste.

El tribunal concluyó que mientras no haya opción de dormir en un refugio o vivienda, “el gobierno no puede criminalizar a las personas indigentes y sin hogar por dormir al aire libre, en propiedad pública”.

Sin embargo, el tribunal también dijo que “incluso cuando el refugio no esté disponible, una ordenanza que prohíba sentarse, acostarse o dormir afuera en momentos específicos o en lugares particulares podría ser constitucionalmente permisible”.

Los partidarios de la nueva propuesta de Los Ángeles argumentan que las restricciones sobre dónde pueden dormir las personas sin hogar serían legalmente defendibles bajo el fallo de Boise y lograrían un equilibrio muy necesario con las necesidades de otros residentes.

“Estos cambios aseguran que las personas sin hogar no sean penalizadas por dormir en público, pero también permiten que los oficiales garanticen que las aceras sean seguras y transitables para todos”, dijo el concejal Joe Buscaino, quien calificó el plan como “el mejor camino para la ciudad” bajo las restricciones de La decisión de Boise.

Algunos miembros del concejo, incluido Bonin, ya se han manifestado en contra del plan, diciendo que no pueden apoyar la propuesta tal como está escrita actualmente. Los activistas han atacado el plan como cruel e inviable, quejándose de que perpetúa los estereotipos de que las personas sin hogar son peligrosas y necesitan ser reguladas como delincuentes sexuales.

“Estas zonas de destierro empujan a las personas a áreas que están más lejos de los servicios, alejadas de los tipos de cosas que la gente necesita para sobrevivir”, dijo Shayla Myers, abogada principal de la Fundación de Ayuda Legal de Los Ángeles.

Según la propuesta, Los Ángeles prohibiría a las personas dormir, acostarse o sentarse en las calles y aceras en una lista de áreas prohibidas. No podían dormir a menos de 500 pies de una escuela, parque, guardería o cualquier instalación recientemente abierta que atiende a personas sin hogar, una disposición que parece estar dirigida a aliviar la oposición del vecindario a nuevos refugios y viviendas.

Al hacerlo, argumentó City Atty. Mike Feuer, “protegería a los niños en su camino a la escuela y apoyaría la ubicación de viviendas para personas sin hogar”. Feuer dijo que respaldaba el plan “como parte de una estrategia más amplia en el equilibrio del trabajo humanitario y urgente para proporcionar viviendas y servicios para desamparados, y los esfuerzos para asegurar que los espacios públicos sean seguros y accesibles para todos”.

Dormir en ciclovías también estaría fuera de los límites, junto con túneles o puentes designados como rutas escolares. Y las personas no podían dormir en las áreas públicas con letreros que prohíban el ingreso o el cierre por razones de seguridad o mantenimiento. Tampoco dormir en las aceras en áreas abarrotadas cerca de lugares notables, como el Staples Center o el Paseo de la Fama de Hollywood.

El análisis del Times es una estimación aproximada de las partes clave de ese plan. Se basa en una lista de la ciudad de refugios para personas sin hogar recientemente abiertos, desarrollos de viviendas y otras instalaciones que sirven a los desamparados. Esa lista no incluye instalaciones con fondos privados que también podrían estar sujetas a las restricciones, que aún no han sido completamente explicadas por los abogados de la ciudad en un proyecto de ordenanza.

Algunos de los límites propuestos, como las áreas que prohíben el traspaso, no se pueden mapear fácilmente. Y varias de las áreas en el análisis del Times ya están prohibidas porque son propiedad privada, señaló un portavoz de la oficina de Feuer.

Los defensores de las personas sin hogar también argumentan que las áreas prohibidas podrían terminar siendo mucho más extensas de lo que el Times estima. Las reglas existentes ya requieren que aquellos que duermen en la acera se mantengan a 10 pies de los accesos, salidas y entradas de vehículos y brinden suficiente espacio para que la gente pase, por lo que los activistas se quejan, pero se ha vuelto más difícil a medida que algunos angelinos instalan cercas y macetas ilegales.

A Myers y otros activistas también les preocupa que la ciudad pueda continuar reduciendo el espacio para dormir colocando más letreros de “no traspasar”. Señalan que cuando Los Ángeles aprobó una ley similar sobre dónde las personas podían dormir en automóviles o vehículos recreativos, los políticos se detuvieron en el estacionamiento nocturno, prohibiendo la práctica en una calle tras otra donde se permitía la vivienda de vehículos.

Podrían poner grandes áreas fuera de los límites, dijo la abogada Carol Sobel, quien ha demandado a la ciudad en repetidas ocasiones por los derechos de las personas sin hogar. Argumentó que debido a que los parques era donde muchos desamparados tenían acceso a los baños, el plan “iría en contra de lo que la ciudad está tratando de hacer” para evitar la suciedad en las calles de la misma.

Sean Dinse, un oficial principal de la policía de Los Ángeles que recientemente se postuló para un puesto en el consejo en el Valle de San Fernando, respondió que tenía sentido evitar que las personas duerman en "áreas sensibles”, incluidos los túneles donde los niños caminan hacia la escuela. Sugirió que algunas restricciones podrían estar limitadas por tiempo para enfocarse específicamente en los días y horas en que los niños estaban en clases.

"¿Es justo que un niño tenga que caminar en el tráfico para evitar un campamento?”, Preguntó Dinse, quien también expresó su preocupación por los pequeños que se encuentran con personas con enfermedades mentales o problemas de adicción.

Travis Binen, quien forma parte de un grupo de Venece que se opone a los planes de la ciudad de abrir un refugio para personas sin hogar en un antiguo patio de autobuses, argumentó que la ciudad debería ir mucho más lejos.

Un amortiguador de 500 pies es “un buen comienzo”, dijo, pero el sueño nocturno debe restringirse en más áreas y no se debe permitir que las personas duerman en las aceras durante el día. Tal como está, Los Ángeles puede multar a la gente por dormir en las aceras durante el día, pero estos campamentos siguen siendo una vista común mucho después del amanecer.

“La gente tiene sus carpas armadas todo el día y están bloqueando la acera”, dijo Binen. “Están criando la anarquía”.

El plan de O’Farrell reemplazaría una prohibición general de dormir en la acera que L.A. ha frenado. Según el acuerdo de Jones vs. City of Los Angeles, L.A. acordó que hasta que se construyera una cantidad mínima de viviendas para personas sin hogar, la gente podría dormir en las aceras desde las 9 p.m. a las 6 a.m. si se mantuvieron lo suficientemente lejos de las puertas y entradas.

Se llegó a un acuerdo para poner fin a una batalla legal con los residentes de skid row y sus defensores, quienes argumentaron que la ley pisoteaba los derechos de las personas sin hogar que no tenían otro lugar para dormir. Los defensores de los desamparados luego elogiaron el fallo de Boise por cimentar los argumentos clave detrás del caso Jones.

En un evento reciente, el alcalde Eric Garcetti parecía dudar sobre el plan de O’Farrell y lo calificó de “prematuro”.

“No se puede simplemente mover a las personas sin hogar de un lugar a otro. No se gana nada con eso hasta que realmente construyes más espacios con camas en refugios y edificas más apartamentos”, dijo Garcetti cuando se le preguntó sobre la idea.

https://www.latimes.com/california/story/2019-09-06/homeless-sleeping-ban-rules-los-angeles?fbclid=IwAR27FrTtlPSMUzdhW077AFsP7RsnpHuXfa_idsc7aeh02OfHjIrIQHkjQi0