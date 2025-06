Lanzan la campaña “Tú Perteneces” para celebrar el Mes de la Herencia Inmigrante

Share via

El mensaje llegará en 29 idiomas y unirá a decenas de comunidades de todo Estados Unidos.

Bajo el lema “Tú Perteneces”, más de 30 ciudades y condados de Estados Unidos se han unido para lanzar una campaña nacional que celebra el orgullo, la resiliencia y las contribuciones de las comunidades inmigrantes, en el marco del Mes de la Herencia Inmigrante.

La campaña, impulsada por Cities for Action (C4A) y Cities $ Counties for Citizenship (CC4C), busca enviar un mensaje poderoso y claro: todos los inmigrantes son bienvenidos y forman parte esencial del tejido social y económico de este país.

El arte de la campaña fue creado por la artista Anna Pelavin y estará disponible en 29 idiomas, desde el español hasta el suajili, para llegar a millones de personas. Se trata de un dibujo donde hay un grupo de hombres, mujeres y niños de diferentes nacionalidades unidos, y con mariposas a su alrededor. El nombre de “Tu Perteneces” se encuentra en todos esos idiomas en el encabezado del dibujo.

Con pancartas, publicaciones en redes sociales y declaraciones de líderes locales, la campaña “Tú Perteneces” se propone inspirar, incluir y unir a comunidades en todo el país.

Ciudades como Long Beach, San Francisco, Boston, Atlanta, y condados como Montgomery (MD), San Mateo (CA) y El Paso (TX), son parte de esta iniciativa que tendrá presencia en espacios públicos, medios locales y plataformas digitales durante todo junio.

“Las comunidades inmigrantes hacen de Boston una ciudad vibrante y fuerte,” dijo la alcaldesa Michelle Wu. “Con esta campaña decimos alto y claro: aquí perteneces.”

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, reafirmó el espíritu acogedor de su ciudad: “Chicago es y siempre será un lugar para todos. Desde todos los rincones del mundo, la gente llega aquí con sueños. Y aquí pertenecen.”

Desde Nueva York, el alcalde Eric Adams destacó: “Nuestra ciudad ha sido moldeada por inmigrantes desde sus orígenes. Esta campaña celebra ese legado y lo proyecta hacia el futuro.”

La campaña cobra vida en un momento en el que más del 40% de los estadounidenses pueden rastrear sus raíces a inmigrantes que llegaron por Ellis Island. Y en lugares como el Condado de Montgomery, Maryland —donde más del 35% de los residentes nacieron fuera de Estados Unidos.

“Esta campaña es más que un mensaje, es un compromiso”, expresó Marc Elrich, Ejecutivo del Condado de Montgomery. “Aquí celebramos nuestras diferencias. Aquí todos pertenecen.”

La directora ejecutiva de la National Partnership for New Americans (NPNA), Nicole Melaku, celebró el esfuerzo colectivo: “Los gobiernos locales están liderando con el ejemplo. Están asegurando que los inmigrantes no solo sobrevivan, sino que prosperen y participen plenamente en la vida cívica y económica.”