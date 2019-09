ICE sale a defenderse de los pro-inmigrantes y los culpa de varios ‘delitos’

Los agentes federales hacen pública una carta donde culpan a los activistas pro-inmigrantes de difundir noticias falsas en la comunidad y alentar el mal comportamiento entre las personas indocumentadas detenidas.

“Los grupos de defensa, ciudadanos y políticos que propagan información incorrecta o engañosa sobre la misión de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), crean preocupaciones sin fundamento en la comunidad y ponen en peligro a transeúntes inocentes, extranjeros y agentes de la ley”, sostiene la agencia.

Los activistas, por su parte, le piden a los inmigrantes estar informados para saber sus derechos, enfatizando que estos grupos no alientan agresión; al contrario, le piden a los afectados permanecer callados durante las redadas.

La agencia aclara que las leyes de inmigración de Estados Unidos no son políticas, son leyes, por lo que su misión es “proteger a Estados Unidos del crimen transfronterizo y la inmigración ilegal que amenazan la seguridad nacional y la seguridad pública”.

La aclaración de ICE llega cuando organizaciones pro-inmigrante en todo del país le estan pidiendo a las personas detenidas no abrir sus puertas, no firmar la salida voluntaria y no contestar a las preguntas de la agencia sin un abogado.

Los agentes federales agregan que interferir con los deberes oficiales de un agente de inmigración es un delito, que las funciones de ejecución de ICE no necesitan una orden judicial, así como que ICE no realiza redadas en eventos o comunidades. Además, le pide a las agencias policiales notificarles sobre sus detenidos en al menos 48 horas antes de ser liberados.

A nivel nacional, aproximadamente el 90% de todas las personas arrestadas por ICE durante el año fiscal 2018 o tenían una condena penal, un cargo penal pendiente o habían reingresado ilegalmente a Estados Unidos, subraya ICE.

“Varios grupos de defensa, que probablemente tienen las mejores intenciones, no sólo informan mal a las personas, sino que también los alientan a actuar de manera irresponsable y a menudo ilegal”, dice Bryan Wilcox, subdirector de la oficina de campo en Seattle.

“Debido a la interferencia externa, las operaciones de aplicación de la ley de inmigración están siendo escaladas a un nivel verdaderamente peligroso. Existe un riesgo real de que un extranjero se aproveche de esa situación y cause daño no sólo a nuestros agentes, sino a cualquier persona cercana al incidente”, agrega.

Sin embargo, los activistas y expertos en inmigración sostienen que las estrategias de ICE por sí mismas no están respetando las leyes que también tienen los extranjeros en este país.

Alexandra Moráles, gerente de políticas de CARECEN-LA, sostiene que en estos momentos críticos es importante no perder la compostura.

“Debemos recordar que la administración actual está participando deliberadamente en tácticas para inculcar miedo y ansiedad en nuestras comunidades, con el fin de promover una agenda política divisiva. Esta es una oportunidad para que nuestras comunidades se unan, se organicen y aprendan nuestros derechos cuando confronten a ICE”, dijo Moráles.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) aclara que una orden de deportación de ICE no es igual a una orden judicial. Si la orden de deportación es el único documento que tienen, ICE no puede entrar legalmente a los hogares a menos que la persona dé consentimiento para entrar.

Si los agentes dicen que tienen una orden judicial firmada por un juez, la persona debe pedir que la pasen por debajo de la puerta o que se la muestren por la ventana para verla.

“Si su nombre y dirección están incorrectos en la orden judicial y no está firmada por un juez, no abra la puerta ni deje entrar a los agentes”, dice ACLU.

Ángela Sanbrano, presidenta de Carecen, enfatiza que los activistas siempre le piden a los afectado permanecer callados ante las redadas y hacer valer sus derechos pidiendo un abogado.

“Tienes el derecho de guardar silencio. No necesitas hablar con los agentes de inmigración o responder a las preguntas sobre nacimiento o cómo entró Estados Unidos. Si decides guardar silencio, hazlo saber en voz alta a los agentes, no presentes ningún documento falso y pide un abogado”, dice Sanbrano.

Los activistas agregan que las redadas se dan en hogares, fuera de cortes, cárceles, escuelas y lugares de trabajo, pero otros lugares no están exentos.