Hábitat para la Humanidad brinda la mano a salvadoreños para construir viviendas con pagos desde $80

La organización no lucrativa Hábitat por la Humanidad El Salvador impulsa programa de asistencia de vivienda a personas de bajos recursos, ahora visitan Los Ángeles para acercar el servicio a los salvadoreños del Sur de California. . Esta entidad otorga financiamiento y construye las viviendas con pagos desde los 80 dólares mensuales. . Representantes de la entidad realizan la feria de vivienda en el consulado salvadoreño local, la cual concluye el viernes 20 de septiembre. . Dirección del consulado: 3250 Wilshire Blvd. Suite #550, L.A. . . . —————————- #losangeles #salvadoreñas #salvadoreños #consuladodeelsalvador #soudijimenez #habitatporlahumanidad #viviendas #habitatforhumanity #salvadoran #salvi