Atlético Madrid gana pero queda fuera y Botafogo clasifica junto a PSG; Inter Miami avanza

La jornada del lunes en el Mundial de Clubes vio la definición del Grupo A y Grupo B, dejando a Palmeiras, Inter Miami, Paris Saint Germain y Botafogo como los clasificados a la ronda de octavos de final.

En el Rose Bowl al mediodía, Atlético de Madrid venció 1-0 a Botafogo pero no fue suficiente para seguir con vida, a pesar de empatar en puntos con el equipo brasileño y el PSG. La derrota por goleada (‘0-4) en la primera fecha terminó por cobrarle factura al conjunto colchonero al tener una peor diferencia de goles a la de Botafogo y PSG en partidos disputados entre ellos, como dicta la regla del desempate.

Antonie Griezmann anotó al minuto 87 el gol de la diferencia tras un remate de su compañero Ángel Correa, en un partido jugado con un calor extremo en Pasadena. Atlético Madrid sabía que necesitaba ganar al menos por tres goles para avanzar, y aunque atacó, le faltó puntería para definir.

Diego Simeone, director técnico argentino del Atlético Madrid, hizo ingresar a Griezmann en el segundo tiempo para que eventualmente marcara el tanto de la diferencia.

Botafogo ahora enfrentará a Palmeiras en Filadelfia el sábado en un duelo de equipos brasileños de altos quilates en la segunda ronda del torneo.

“Si hubiera dicho en Brasil que pasaremos este grupo, todo el mundo me habría criticado hasta la saciedad”, declaró Renato Paiva, director técnico del Botafogo tras el cotejo. “Hicimos lo que nadie esperaba. Tenemos que dar las gracias a la afición del Botafogo, y estar orgullosos del fútbol brasileño”.

John, del Botafogo, no logra evitar que Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, marque el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo B del Mundial de Clubes entre el Atlético de Madrid y el Botafogo en Pasadena, California, el lunes 23 de junio de 2025. (AP Photo/Gregory Bull) (Gregory Bull / Associated Press)

A la misma hora, pero en Lumen Field de Seattle, con goles de Khvicha Kvaratskhelia y Achraf Hakimi, PSG venció por 2-0 a los Sounders y aseguró la primera plaza, a pesar de haber sido derrotado por Botafogo en la segunda fecha en el Rose Bowl. PSG ahora enfrentará el domingo en Atlanta al Inter Miami de Lionel Messi en un duelo para reservar balcón.

Seattle se fue con tres derrotas en el torneo.

A segunda hora, el Inter Miami de Messi se fue arriba 2-0 ante Palmeiras pero el equipo brasileño despertó en los últimos minutos y se adueñó de la primera posición al empatar el marcador 2-2. No solo eso, estuvo aún a punto de ganarlo y eliminar a Miami de no ser por el arquero argentino Óscar Ustari.

Lionel Messi, del Inter de Miami, sale del campo tras el partido de fútbol del Grupo A del Mundial de Clubes entre el Inter de Miami y el Palmeiras en Miami Gardens, Florida, el lunes 23 de junio de 2025. (AP Photo/Lynne Sladky)



(Lynne Sladky / Associated Press)

Inter Miami se fue arriba con goles de Tadeo Allende y Luis Suárez, pero Paulinho y Maurició emparejaron el duelo.

Palmeiras quedó con igual número de puntos de Miami, pero avanzó debido a que tuvo mejor diferencia de goles que el equipo dirigido por Javier Mascherano.

“Desgraciadamente, tuvimos el partido en nuestras manos y se nos escapó. No pudimos mantener la intensidad hasta el pitido final contra un equipo con verdadera calidad y profundidad. En general, el equipo ha demostrado que este es su sitio”, dijo Mascherano tras el encuentro. Y añadió: “Este nivel de competición no es algo que encontramos habitualmente en nuestra liga doméstica. Hemos demostrado que no tenemos complejos. Ha sido una gran experiencia de aprendizaje, y nos hemos ganado por derecho propio el privilegio de jugar contra los campeones de Europa”.

El encuentro se disputó un día antes del cumpleaños 38 de Messi ante más de 60,000 aficionados en el Hard Rock Stadium de Miami.

A la misma hora, Porto y Al Ahly dieron un gran juego, pero empataron 4-4 para no apoyar su causa y quedar eliminados con dos puntos cada uno en tres partidos.

El palestino Wessam Abou Ali anotó un hat-trick, mientras que Mohamed Ali Ben Romdhane también anotó pero Porto siempre tuvo una respuesta para los egipcios en el MetLife Stadium de East Rutherford, N.J. ante 39,893 aficionados. Rodrigo Mora, William Gomez, Samui Aghehowa y Pepe también anotaron para el equipo portugués en un duelo en el que ambos equipos se fueron al ataque en busca de su clasificación, pero se olvidaron de defender.

El martes, Auckland City enfrenta a Boca Juniors al mismo tiempo que Benfica y Bayern Munich hacen lo mismo para definir el Grupo C. A segunda hora, ES Tunis enfrenta a Chelsea y LAFC, ya eliminado, cierra su participación ante Flamengo en el Grupo D.