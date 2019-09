El Metro de Los Ángeles tiene menos trenes en funcionamiento en Expo Line. Los pasajeros dicen sentirse como sardinas

Viajar a casa en la Expo Line solía ser una oportunidad para Eva Vieyra Osmand de pasar un momento agradable con su hijo de 5 años.

Eso terminó hace tres semanas, cuando los trenes hacia el este que abordaron por la tarde se llenaron repentinamente hasta el punto de la incomodidad.

“Es un motivo de orgullo que, como angelino de cuarta generación, criara a un niño que es experto en el tren”, dijo Vieyra Osmand. “Solía ​​amarlo. Ahora tiene miedo”.

A fines de agosto, los funcionarios de la Autoridad de Transporte Metropolitano redujeron el servicio en la hora pico en Expo Line, aumentando el tiempo de espera entre trenes de seis minutos a ocho minutos. El cambio eliminó dos trenes por hora durante los períodos pico en la línea, que transporta 60.000 pasajeros diarios entre el centro y Santa Mónica.

Desde los recortes, las quejas sobre el calor, sobrecupo y mal olor han inundado las redes sociales. Algunos trenes han estado tan abarrotados que los pasajeros con bicicletas, sillas de ruedas y carriolas se han quedado varados en las plataformas. Los viajeros consternados se apretujan unos con otros usando mochilas y auriculares.

Durante un viaje reciente, Vieyra Osmand dijo que vio a un pasajero aferrarse a otro para evitar caer en la plataforma cuando se abrieron las puertas del tren.

Además de la incomodidad, los pasajeros dicen que temen que las condiciones de hacinamiento en la nueva línea de trenes insignia del Metro puedan alejar a las personas del sistema de tránsito y volver a sus autos, lo que se sumaría al desplome de la agencia.

“Envía un mal mensaje evitando ser una mejor experiencia”, dijo Ken Lipman, de 62 años, un ejecutivo de producción de televisión en Amazon Studios que toma el tren desde el centro de la ciudad hasta Culver City.

Lipman dijo que los trenes de Expo Line han estado más llenos que cualquier cosa que haya experimentado en Nueva York, donde vivió durante tres décadas. Después de perderse dos trenes seguidos que estaban demasiado llenos para abordar, y sentirse claustrofóbico en un tren lleno que se detuvo entre estaciones, manifestó que ha comenzado a conducir más.

Muchos angelinos al menos están dispuestos a darle una oportunidad al tránsito, dijo Lipman, pero “si tienen una o dos experiencias desagradables... es difícil lograr que sigan con el programa”.

La semana pasada, los funcionarios de Metro respondieron a las quejas restaurando algunos servicios de trenes durante la hora más ocupada, la hora pico de la mañana y de la tarde. Los cambios han hecho poco para aliviar el hacinamiento fuera de las 6:30 a.m., 7:30 a.m., 5 p.m., 6 p.m., dicen los pasajeros.

“Escucho a algunas personas muy descontentas decir que se sienten como sardinas”, dijo Mike Bonin, concejal de la ciudad de Los Ángeles y miembro de la junta de Metro en una reunión la semana pasada, instando a los funcionarios a restablecer más servicio. “Están sintiendo que esta no es una experiencia agradable en absoluto... Estoy realmente preocupado”.

Metro apunta a operar la Expo Line con aproximadamente el 175% de la capacidad de los asientos, lo que significa que unas 90 personas están sentadas y 70 de pie, dijo el jefe de operaciones de Metro, James Gallagher. La agencia está vigilando la línea diariamente, agregó, y restaurará más servicio si es necesario.

Desde que se agregaron los trenes adicionales la semana pasada, dijo Gallagher, no ha recibido “comentarios” sobre el hacinamiento en la línea.

Los recortes de servicios se incluyeron en el presupuesto de $7.2 mil millones que los directores de Metro aprobaron en mayo. El presupuesto incluyó una reducción del 5.7% en la cantidad de horas que los trenes operan en todo el sistema de Metro.

Los cortes entraron en vigencia rápidamente en la Gold Line, donde los tiempos de espera para los trenes en las horas pico aumentaron de seis a siete minutos. Hasta ahora, dijeron las autoridades, no están viendo grandes molestias o hacinamiento en la línea desde el Valle de San Gabriel hasta el Este de Los Ángeles.

Los cortes se retrasaron en la Expo Line por el cierre de dos meses de dos estaciones en el centro, parte de una importante renovación de la Blue Line. El 24 de agosto, el mismo día que reabrieron las estaciones, comenzaron los cortes de servicio de la Expo Line.

Aunque los recortes ahorraron dinero, tenían la intención de hacer que la línea funcionara sin problemas, dijo Conan Cheung, un alto ejecutivo de Metro.

“Presupuestamos lo que necesitamos para ejecutar”, dijo Cheung. Si los trenes circulan con menos frecuencia, es menos probable que una avería o un tren retrasado provoque retrasos en cascada en la línea, dijo.

Correr menos trenes también podría significar una entrada más suave al centro de la ciudad para los trenes de la Expo Line, que a menudo se ven obligados a esperar en un cruce ferroviario abarrotado compartido con la Blue Line.

Metro no puede operar trenes de tren ligero con más de tres vagones porque las plataformas no son lo suficientemente largas y los sistemas de energía aérea no son lo bastante fuertes.

Metro también enfrenta desafíos operativos a lo largo de la porción a nivel de la calle de la Expo Line a través de Exposition Park, donde los trenes deben esperar en los semáforos. Debido a que las señales se ejecutan en ciclos de 120 segundos, los trenes de Metro se mueven más rápido a través del área si corren a intervalos pares de seis minutos, ocho minutos o 10 minutos, dijo Cheung.

El servicio más frecuente que Metro podría operar en la Expo Line es un tren de tres vagones cada cinco minutos durante la hora pico, dijo, pero el tiempo de la señal lo impide.

Originalmente, Metro había propuesto una ligera reducción en la cantidad de horas que los autobuses estaban en las calles, lo que significa que los pasajeros en algunas líneas de autobuses podrían haber visto largas esperas entre uno y otro, además de los vehículos más llenos una vez que abordaron.

Después de que los defensores expresaron su preocupación de que los recortes pudieran diezmar aún más la cantidad de pasajeros de Metro, la dependencia acordó dejar el servicio de autobuses sin cambios este año fiscal.

