Comisión costera cuestiona la idea de construir unas vías de tren en los acantilados al lado del océano

Una propuesta para colocar las vías del ferrocarril en una zanja al borde de los acantilados en Del Mar plantea “serias preocupaciones” sobre la erosión y el acceso a la playa, según la Comisión Costera de California.

“Esta nueva alternativa potencial... obstaculizaría los esfuerzos para planificar el aumento y la erosión del nivel del mar, lo que daría como resultado la pérdida de acceso público significativo y recursos en la playa”, dijo en una carta Zach Rehm, analista senior del programa de transporte de la comisión a la San Diego Assn. of Governments.

La zanja es una de las varias ideas que está considerando la agencia de planificación regional del área para salvaguardar las pistas en el borde de la costa erosionada.

Los deslizamientos de tierra en los acantilados parecen haberse acelerado durante el último año, lo que lleva a las agencias estatales y regionales a intensificar la búsqueda de soluciones. Otras alternativas que está considerando la agencia de planificación regional incluyen cuatro rutas posibles que van hasta una milla tierra adentro y tienen túneles de hasta 270 pies bajo tierra, y una ruta diferente que seguiría Camino del Mar debajo del pavimento.

“En lugar de buscar esta alternativa (zanja en el acantilado), que estaría en conflicto directo con muchas políticas de la Ley Costera, el personal de la costa en cambio alienta la inversión continua y el desarrollo de las diversas opciones de túneles”, dice la carta del 2 de julio.

La mayor parte de la carta de la Comisión Costera de cinco páginas describe las razones por las cuales el personal está “encantado” con el anuncio a principios de este año del director ejecutivo de la agencia de planificación regional, Hasan Ikhrata, de que se centrará sus esfuerzos en mejorar el transporte público como una forma de reducir gases de invernadero.

“Debemos presentar alternativas convincentes”, dijo Rehm, y un servicio ferroviario mejorado ayuda a cumplir ese objetivo.



La construcción de una nueva ruta ferroviaria interior con túneles costaría hasta $3.5 mil millones y requeriría años de planificación y diseño antes de que la construcción pudiera comenzar. Los estudios preliminares muestran que la alternativa de la trinchera costera costaría menos de $400.000 y podría terminarse más rápidamente.

“Ese concepto surgió probablemente hace media docena de años”, dijo Jim Linthicum, director de gestión de movilidad de la agencia de planificación.

“En realidad fue de uno de nuestros consultores”, dijo. “La San Diego Assn. of Governments no ha estudiado esto en absoluto. Es una idea... que nuestra junta quiere que estudiemos... No significa que estemos abandonando poner las rutas en un túnel”.

El consultor sugirió que la trinchera podría incluir pasos elevados para peatones o incluso una cubierta tipo parque que mejoraría el acceso a la playa, dijo Linthicum.

Las diapositivas y la información preliminar presentada en una reunión reciente de la junta del Distrito de Tránsito del Condado Norte muestran que la zanja tendría hasta 26 pies de profundidad y 55 pies de ancho, con paredes verticales y suficiente espacio para dos juegos de vías de tren y un camino de acceso de un sólo carril.

En la actualidad, no hay espacio para un segundo conjunto de vías en Del Mar, lo que podría hacer que ese lugar sea un cuello de botella a medida que los trenes se vuelven más frecuentes en el corredor ferroviario costero del condado de San Diego.

La agencia de planificación regional y el distrito de tránsito, que posee y opera las vías, están trabajando con otras agencias para eventualmente rastrear todo el segmento de ferrocarril de 60 millas desde la línea del Condado de Orange hasta el Depósito de Santa Fe en el centro de San Diego. Alrededor de dos tercios de la ruta se han completado.

