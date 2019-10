Este fondo financia los viajes de abogados que vuelan a la frontera para ayudar a solicitantes de asilo

Desde su casa en el norte de Wisconsin, Charlene D’Cruz tiene que conducir dos horas hasta Duluth, Minnesota y tomar un viaje de dos horas y media en autobús hasta Saint Paul, donde toma un vuelo de cuatro horas a San Diego para poder representar a los migrantes varados en la frontera entre Estados Unidos y México.

“Hay un dicho en Wisconsin”, dijo ella. “Si no conduces a 60 millas de distancia, no has salido de tu casa.”

D’Cruz, una abogada de inmigración, ha estado como voluntaria con otros abogados tratando de ayudar a los solicitantes de asilo en México por más de un año. Cada viaje toma horas para completarse y cientos de dólares para pagarse.

Para D’Cruz, quien dirige su propia pequeña empresa privada, no era sostenible.

“Hacer eso por mi cuenta puede resultar muy caro”, dijo.

Afortunadamente, un grupo llamado Lawyers for Good Government (Abogados por el Buen Gobierno) ha estado tratando de pagar los gastos. A través del fondo para viajes Project Corazón Travel Fund, ha recolectado más de 45 millones de millas aéreas para ayudar a cubrir el transporte de los abogados que tratan de ayudar a los migrantes a lo largo de la frontera suroeste. La organización está aceptando actualmente más donaciones en su sitio web.

El fondo ya ha llevado a más de 40 abogados a la frontera o a centros de detención utilizando millas de aerolíneas donadas y actualmente los organizadores están en el proceso de emparejar a 26 abogados más con donantes. Para finales de año, se espera que el fondo para viajes compre vuelos para más de 100 abogados voluntarios, dijeron los organizadores.

Con la ayuda de esas millas aéreas, los abogados han volado a lugares como Tijuana y Matamoros para ayudar a los migrantes con sus casos de asilo.

Parte de ese trabajo incluye la realización de talleres para que conozcan sus derechos, ayudar a las personas a llenar documentos legales complejos en su idioma nativo, traducir esos documentos al inglés y preparar a los migrantes para que presenten sus solicitudes de asilo ante un juez de inmigración.

Idealmente, algunos de los abogados voluntarios como D’Cruz quisieran representar a algunos de los migrantes en la corte de inmigración. Sin embargo, debido a que sólo vuelan durante un par de días y los casos de asilo se ventilan durante varios meses, es muy difícil para un abogado involucrarse logísticamente en todo el proceso.

En sus viajes a lo largo de la frontera - D’Cruz ahora pasa más tiempo en Matamoros que en Tijuana - ha visto abogados de Nueva York, Grand Junction, Colorado, San Francisco, Carolina del Norte, Ohio, Minnesota y Arizona.

El fondo para viajes ha sido particularmente útil para los abogados que no viven en estados fronterizos, pues volar al sur en el invierno puede resultar muy caro, dijo Verónica Walthers, una abogada con sede en Minneapolis.

En un viaje reciente a San Diego, Walthers no se dio cuenta de que había planeado un viaje voluntario a Tijuana durante el mismo fin de semana que Comic Con y terminó pagando tarifas aéreas y hoteleras más altas de lo normal.

Antes de usar el fondo para viajes, Walthers financiaba y pagaba de su bolsillo los viajes de voluntarios a la frontera. Pero el fondo cambia las cosas, dijo.

“Realmente abre la puerta”, dijo. “Especialmente para abogados autónomos. Si no estamos trabajando, no estamos ganando dinero. Además, si además estás recibiendo un golpe financiero extra, es muy difícil”.

Walthers ha usado el fondo de viaje para ser voluntario en Tijuana y Matamoros. Ella planea regresar a Tijuana en noviembre.