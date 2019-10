Editorial: ¿No ciudadanos votando en las elecciones de LAUSD? Mala idea

En lo que se está convirtiendo en una especie de mini tendencia, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) está considerando la posibilidad de permitir que los no ciudadanos con niños en las escuelas voten en las elecciones de la junta escolar. Una resolución para debate el 5 de noviembre establecería un comité de trabajo para examinar los problemas relacionados con la presentación de dicha propuesta ante los votantes.

La junta podría ahorrarse tiempo y problemas haciendo lo correcto y eliminando la resolución.

Aunque el distrito debe alentar la participación de los padres sin importar cuál sea su estado migratorio, el privilegio de votar es uno que pertenece con razón a los ciudadanos.

LAUSD sigue los pasos de San Francisco, que comenzó a permitir que los padres no ciudadanos de los estudiantes votaran en 2018. No funcionó como estaba previsto; se registraron menos de 50 personas.

Anuncio

Pero los aspectos prácticos no son lo que importa aquí.

Todos hemos oído hablar de los controles y equilibrios inherentes a una forma democrática de gobierno.

El control final sobre el poder del gobierno, ejercido por muy pocas personas, es el que ejercen los votantes que pueden echar a los sinvergüenzas si así lo desean. Esa supervisión con razón pertenece a aquellos que están vinculados al gobierno de manera formal y vinculante por la ciudadanía.

Anuncio

Los partidarios de ampliar el voto correctamente señalan que los padres tienen un interés especial en las escuelas, independientemente de su estado oficial. (Esta resolución también exploraría los privilegios de voto para los abuelos no ciudadanos.)

Pero hay muchas maneras para que los no ciudadanos participen en la educación de sus hijos. Pueden unirse y dirigir el PTA y otras organizaciones de padres, servir en comités asesores e inscribirse en grupos comunitarios de defensa.

Y los no ciudadanos tienen un gran interés en muchos otros aspectos del gobierno además de las escuelas.

Los servicios prestados y las regulaciones promulgadas en torno a la atención médica, el medio ambiente, el transporte y la seguridad pública tienen un impacto directo en las personas que viven aquí, los ciudadanos y otros.

De hecho, la filosofía detrás de la resolución representa una forma preocupante de ver la participación de los votantes.

Los derechos de voto no deben extenderse en función de quién se ve más directamente afectado por un problema en particular.

La votación sobre la cobertura de salud no se extiende a los no ciudadanos enfermos; votar sobre los impuestos a la gasolina no se extiende a los no ciudadanos con automóviles.

Todos tenemos un interés juntos en cómo la política gubernamental afecta a las personas y las formas de influir en esa política para bien.

Anuncio

Pero los no ciudadanos se han unido a la nación en el entendimiento de que votar no es uno de los privilegios que se les otorga; eso viene con un juramento de lealtad cuando los inmigrantes se naturalizan.

La forma correcta de extender el voto a los no ciudadanos es alentar a los que están aquí legalmente para que obtengan la ciudadanía y proporcionarles un camino para obtenerla. Eso fortalecería al estado y a la nación con una lista más sólida de votantes ciudadanos.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.