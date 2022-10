Nury Martínez anuncia su renuncia al Ayuntamiento de Los Ángeles tras el escándalo de la filtración de audios

Nury Martínez renunció el miércoles a su escaño en el Ayuntamiento de Los Ángeles, días después de la publicación de un explosivo audio filtrado de una conversación racista y grosera.

“Es con el corazón roto que renuncio a mi escaño por el Distrito 6 del Consejo, la comunidad en la que crecí y mi hogar”, escribió Martínez en un largo mensaje de renuncia.

Martínez dijo a sus electores que había sido un privilegio servirles. “Espero que sigan comprometidos y continúen luchando por su parte justa de los recursos de la ciudad”, dijo en el comunicado. “Es difícil decir adiós, pero por favor, sepan que he estado en esta lucha por ustedes”.

“Y por último, a todas las niñas latinas de esta ciudad: espero haberlas inspirado a soñar más allá de lo que pueden ver”, dijo Martínez para terminar. “Mientras me tomo el tiempo para mirar hacia adentro y reflexionar, les pido que me den espacio y privacidad”.

Martínez es la última de una serie de concejales que se han visto envueltos en escándalos. El año pasado, el concejal Mark Ridley-Thomas fue acusado de soborno y conspiración, y fue suspendido por sus colegas.

Antes de eso, el concejal José Huizar fue acusado de chantaje, soborno y fraude, y fue suspendido seis meses antes de dejar el cargo. El concejal Mitchell Englander dimitió en 2018, justo cuando estaba bajo investigación federal. Englander fue posteriormente condenado por planear la obstrucción de una investigación federal sobre Huizar.

En su larga carta de renuncia, Martínez describió cómo su familia la había animado siempre” y habló de los sacrificios que hicieron por ella. También se dirigió a su hija pequeña diciendo: “Sé que últimamente no he estado a la altura de las expectativas que tenemos para nuestra familia. Le juro que me esforzaré por ser una mujer mejor para que esté orgullosa”.

La medida se produjo en medio de crecientes presiones de todos los ámbitos de la política, desde el presidente Biden hasta muchos activistas comunitarios y colegas del consejo.

En esta conversación grabada subrepticiamente en octubre de 2021, Martínez -mientras hablaba con los concejales Kevin de León y Gil Cedillo, así como con el presidente de la Federación del Trabajo del Condado de Los Ángeles, Ron Herrera- hizo comentarios racistas e insultos sobre varios funcionarios electos.

Martínez se centró en particular en el concejal Mike Bonin, que es blanco, y el hijo pequeño de Bonin, que es negro. En un momento dado, Martínez llamó a Bonin “pequeña perra” y se refirió a su hijo como “Parece changuito”. También dijo que el hijo de Bonin se había portado mal en una carroza del desfile y que necesitaba una “paliza”. Pero ése es sólo un aspecto de la filtración, que ha conmocionado al Ayuntamiento y ha provocado un disgusto e indignación generalizados.

La conversación se centró en gran medida en la frustración de los concejales con los mapas que había propuesto la comisión de redistribución de distritos de la ciudad, compuesta por 21 miembros.

Permaneció en privado durante casi un año, hasta que The Times publicó los detalles de la grabación el domingo, justo un mes antes de unas elecciones municipales cruciales. Se publicó en Reddit, pero no quedó claro quién grabó el audio, quién lo subió y si había alguien más presente.

Martínez se había disculpado en repetidas ocasiones en los últimos días, y anunció que se tomaría una licencia en el consejo. De León dijo que lamentaba sus acciones y que “se quedó corto”. Cedillo dijo que debería haber intervenido durante la conversación, pero que no se burló de sus colegas ni hizo declaraciones racistas.

El martes, Biden pidió a los tres que dimitieran.

“El presidente se alegra de que uno de los participantes en esa conversación haya dimitido, pero todos ellos deberían hacerlo”, dijo Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, calificando de “inaceptable” y “atroz” el lenguaje grabado durante la conversación.

Algunos miembros del Ayuntamiento de Los Ángeles respondieron a la furia anunciando una serie de propuestas de reforma. Una de ellas pediría a los votantes que ampliaran el tamaño del consejo en 2024. Otra crearía un nuevo comité para buscar formas de limitar la corrupción. Una tercera garantizaría que el próximo proceso de redistribución de distritos -objeto de la grabación secreta- sea decidido por un panel de ciudadanos independientes, no por el consejo.

El concejal Mitch O’Farrell, en calidad de presidente en funciones, anunció su apoyo a estas propuestas. Y denunció lo que llamó “el racismo casual”, el “lenguaje aborrecible”, la “referencia racista deshumanizada” al hijo de Bonin, la “denigración de los pueblos indígenas” y “los tropos contra los individuos LBGTQ+".

“Para que Los Ángeles sane, y para que su Ayuntamiento gobierne, debe haber responsabilidad”, dijo en un comunicado O’Farrell, que asumió el papel de presidente interino del Consejo después de que Martínez renunciara el lunes a ese cargo. “La dimisión de la concejal Nury Martínez es el primer paso necesario en ese proceso. Para ello, repito mi llamado a los concejales de León y Cedillo para que también renuncien. No hay otra manera de avanzar”.

