Convocan a la campaña de apoyo: ‘Una mano amiga para los inmigrantes venezolanos’

La situación de los migrantes venezolanos sigue empeorando. Para marzo de 2022, la plataforma R4V estimó que el número de refugiados y migrantes de ese país superaba los 6 millones de personas, el fenómeno migratorio más grande del mundo solo después del de Siria.

Este éxodo masivo ha sido consecuencia, principalmente, de los efectos directos de la erosión abrupta en las condiciones de vida de los venezolanos en el marco de un colapso económico y de servicios públicos de más de 7 años de duración.

En este contexto, el desplazamiento humano en busca de mejores salarios fue la respuesta racional de millones de venezolanos en edad laboral.

Anuncio

Aquellos que lograron insertarse en los mercados laborales de los países receptores, han buscado mejorar la situación económica de los miembros de sus familias a través del envío de remesas.

La emigración venezolana, también conocida como crisis migratoria venezolana o crisis de refugiados, es una crisis humanitaria provocada por el incremento del flujo descontrolado de personas procedentes de Venezuela, debido a factores políticos, económicos, la situación de inseguridad y violencia en el país.

Foto tomada el 27 de enero del 2022 del presidente venezolano Nicolás Maduro en un evento en Caracas. (Foto AP/Matias Delacroix) (Matias Delacroix / Associated Press)

Anuncio

Venezuela superó a Guatemala y Honduras para convertirse en la segunda nacionalidad más alta entre los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. México ocupa el primer sitio de la estadística.

Las autoridades federales hicieron 25.349 detenciones de ciudadanos venezolanos en agosto, un incremento del 43% en relación con las 17.652 de julio y una cifra cuatro veces mayor a los 6.301 detenidos en agosto de 2021.

Ante esa situación este Jueves 20 de Octubre a las 6:00PM, UNO PRODUCTIONS está invitando a la comunidad de venezolanos residentes en Los Angeles a una reunión de trabajo con la organización CHIRLA y su directora ejecutiva, Angélica Salas, con el objetivo de coordinar una campana de ayuda al éxodo de ese país sudamericano que se llamará: Una amiga a los inmigrantes venezolanos.

Anuncio

Esta campaña busca unir a los venezolanos y a la comunidad latina en general que reside en el estado de California para ayudar a los venezolanos que han logrado cruzar la frontera caminando y actualmente se encuentran en albergues o incluso en la calle.

La idea principal de la campaña es ayudar a estos venezolanos supliéndolos con paquetes que cubran sus necesidades básicas (jabón, cepillo de dientes, ropa interior, etc), además de ofrecerles una mano generando una red de comunicación en donde se ofrezcan opciones de trabajo, comida y vivienda.

Recuerden que la mayoría de estos inmigrantes una vez que entran al país, les quitan todas sus posesiones.

Anuncio

¿Qué se puede donar?

Paquetes de cuidado básico

Cepillo y pasta de dientes

Jabón

Champú (y acondicionador o 2-en-1)

Desodorante

Cepillo y/o peines

Toallas sanitarias

Afeitadoras (rastrillos)

Ropa

Mochila escolar (para que puedan moverse fácilmente)

Calcetines (medias)

Ropa interior hombre (tallas varias)

Ropa interior mujer (tallas varias)

Camisetas blancas para hombres (tallas varias)

Ropa para niños y niñas

Pases para METRO (autobuses) ($20 a $100)

Tarjetas para celulares pre-pagadas (sim cards)

Donaciones en efectivo para ayudar con los pagos de estadía (shelter) y comida.

Para más información de los donativos que se pueden hacer, haga clic aquí

Anuncio

El dato

Día: Jueves 20 de octubre

Hora: 6:00 p.m.

Lugar: CHIRLA Headquarters

2533 West 3rd Street, Suite 101

Los Angeles, California 90057

https://goo.gl/maps/1ZESefWeT89HqwF76

The Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) is an immigrant-centered and immigrant-powered organization, the largest in California, working to achieve a just society fully inclusive of immigrants. We drive progressive social change by providing direct immigration legal services at low cost to the most vulnerable among us; organizing immigrants to take active part in the social change we all want to see; and, advocating in the halls of power for laws and government policies that benefit and include immigrants in the national conversation about the kind of nation we want to be.

Anuncio

Under the leadership of Luis Medina, UNO Productions Inc has worked with the biggest names in entertainment, media, non-profit, as well as Fortune 500 corporations. Since 1986, UNO Productions has developed a solid reputation as a producer of live events, television production, as well as a marketing and promotion company for the Hispanic market. UNO’s incredible track record includes the U.S. Hispanic market and international markets of Latin America, Europe and Asia. Strong music industry relationships along with creative marketing, flawless execution and intimate knowledge of the Hispanic market have put UNO Productions in the forefront in its field.