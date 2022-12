El hombre que se precipitó al vacío en Disneylandia es identificado como director en una escuela de Huntington Beach

Un hombre que fue encontrado muerto después de saltar de un estacionamiento en Disneyland el sábado ha sido identificado como el director de una escuela primaria de Huntington Beach.

El hombre, Christopher Christensen, de 51 años, de Westminster, era el director de la escuela primaria Newland y un músico que actuaba en todo el sur de California. Christensen se enfrentaba a cargos de delito menor por poner en peligro a un niño y agresión en el momento de su muerte, según muestran los registros del Tribunal Superior del Condado de Orange.

El hombre identificado como Chris Christensen, de Westminster, publicó un largo post en Facebook el sábado por la noche en el que contaba a los lectores una reciente disputa doméstica y cómo un sistema legal “defectuoso” había trastocado su vida. Edmund Velasco, presidente del Sindicato de Músicos del Condado de Orange, que conocía a Christensen a través de su padre, confirmó al Times en un mensaje de texto que la cuenta de Facebook pertenecía a Christensen.

Los intentos de contactar con la familia Christensen fueron infructuosos.

Christensen tenía que comparecer ante el tribunal el lunes.

La policía cree que la muerte es un suicidio, dijo el sargento Shane Carringer del Departamento de Policía de Anaheim, añadiendo que la oficina del forense determinará la causa de la muerte.

El informe de la autopsia se espera para esta semana.

La noche de su muerte, Christensen publicó un post en Facebook a las 20.38 horas que, según dijo, esperaba que aportara “algo de perspectiva y conocimiento”. En el post, describía un matrimonio “increíble” con su esposa de 3 años y medio, a la que identificó como Marlena, que dio un giro una noche reciente durante una “acalorada discusión” en su casa en la que “los ánimos se caldearon y se intercambiaron palabras fuertes entre nosotros”. La discusión se produjo delante de sus hijas, dijo.

“Desgraciadamente, la ira de Marlena se apoderó de ella y llamó a la policía, lo que me llevó a la cárcel esa noche”, dijo Christensen. “¡Sí, yo! Un hombre que nunca ha pegado ni hecho daño a NADIE en su vida”.

Los registros del Tribunal Superior del Condado de Orange confirmaron que Christensen fue arrestado el 15 de noviembre y puesto en libertad bajo fianza de 10.000 dólares dos días después.

Rubén Frías, identificado en los documentos judiciales como el abogado de Christensen, declinó hacer comentarios el lunes.

En la publicación de Facebook, Christensen escribió que “en ningún momento de este intercambio golpeé, abofeteé o herí a Marlena de ninguna manera. Tampoco toqué nunca a las niñas”.

Escribió que la reciente noche de noviembre “desentrañó por completo” su vida y la de su esposa. Dijo que había sido puesto en licencia administrativa y estaba a punto de perder su trabajo en Newland Elementary como su caso hizo su camino a través del sistema legal, que describió como “extremadamente defectuoso (especialmente contra los hombres / padres).” Dijo que su mujer no tenía “ninguna intención” de que la noche llegara a los extremos en que llegó, y “lamenta haber llamado” a la policía. Ella también estaba “tratando de limpiar mi nombre con poco éxito”, escribió Christensen.

“Así que aquí estoy, escribiendo mi último mensaje en FB para todos ustedes”, escribió Christensen. “Necesito que todos sepan que un hombre gentil, amable, cariñoso y sinceramente bueno ha sido destruido por una noche desafortunada. ¡Es realmente desafortunado! ¡Este NO soy yo! Esto NO es algo que jamás pensé que me pasaría a mí”.

Christensen escribió sobre su amor por trabajar en la educación y por tocar música, que describió como una salida creativa. Dijo que actuó en su último concierto el viernes por la noche, y que pasó el último día de su vida tendiendo la mano a sus seres queridos. “No es la forma ideal de despedirse, pero al menos tengo la oportunidad de decir unas últimas palabras a quienes quiero y adoro”, escribió Christensen.

Christensen terminó su post pidiendo que todo el mundo se trate con “amabilidad y gracia”.

“Hay demasiada ira en el mundo y la gente necesita empezar a tratarse mejor”, escribió. “Lo que he compartido con ustedes más arriba es un excelente ejemplo de cómo la ‘ira’ realmente puede tener efectos duraderos y extremadamente dañinos en la vida de una persona”.

Los operadores recibieron una llamada justo antes de las 9 p.m. del sábado de un hombre que saltó del estacionamiento Mickey & Friends de Disneyland, dijo Carringer. Los bomberos de Anaheim encontraron a Christensen muerto, dijo Carringer. No estaba claro desde qué nivel del garaje saltó Christensen, dijo Carringer.

Al menos otras tres personas se han quitado la vida saltando desde la estructura de siete pisos: un hombre de 61 años en 2010, un hombre de 23 años en 2012 y un hombre de 40 años en 2016.

Christensen había sido administrador del Distrito Escolar de Fountain Valley durante más de 20 años, dijo en una carta publicada en el sitio web de Newland antes del actual año escolar. Christensen trabajó anteriormente como director en Courreges Elementary School, Fulton Middle School y Moiola Elementary School. Comenzó su carrera con el FVSD como subdirector en Masuda Middle School en 2001. También trabajó como profesor de música de escuela media en el Distrito Escolar Unificado de Long Beach.

KABC-TV Canal 7 informó que los consejeros de duelo estaban disponibles en todas las escuelas FVSD para ayudar a los estudiantes, el personal y sus familias.

“Yo también estoy luchando para encontrar las palabras adecuadas para transmitir la conmoción y la angustia que todos estamos sintiendo en este momento”, dijo la superintendete del FVSD, Katherine Stopp en la declaración del distrito, según KABC. “Sé que encontraremos una manera de unirnos como comunidad y cuidarnos unos a otros en este tiempo”.

La escuela elemental Newland se negó a hacer comentarios el lunes. El FVSD no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El escritor del Times Gabriel San Román contribuyó a este informe.

