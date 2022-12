Sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, ‘el país se ha igualado con California’

Más de 18 años después de que Gavin Newsom desafiara la ley federal al emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo como alcalde de San Francisco, el presidente Biden está a punto de firmar la legislación que garantiza que los matrimonios homosexuales sean reconocidos por el gobierno federal y en todos los estados de la nación.

Cuando firme la histórica ley esta semana, es probable que otro californiano esté a su lado: La vicepresidenta Kamala Harris, que desempeñó un papel clave en la larga lucha por la igualdad matrimonial como fiscal general del estado.

El momento marcará una poderosa, aunque imperfecta, validación de la temprana asunción de riesgos políticos por parte de Newsom y Harris, dos de los demócratas más prominentes de California, que estuvieron a la vanguardia de lo que se convirtió en un cambio abrumador en la forma en que los estadounidenses piensan sobre los derechos civiles, la familia y el amor.

“Lo que indica esta firma es que el país se ha puesto al día con California”, dijo Melissa Michelson, profesora de ciencias políticas en Menlo College, especializada en política LGBTQ. “Cuando los funcionarios electos de California se arriesgan en estos temas, puede ser que esto es lo que viene para el país, no sólo porque es un estado tan grande y poderoso, sino porque de alguna manera tenemos el dedo en el pulso del futuro”.

La Ley de Respeto del Matrimonio es esencialmente una póliza de seguros para proteger los derechos matrimoniales de los LGBTQ si el Tribunal Supremo los anula alguna vez. Se inspiró en la decisión del tribunal de revocar el derecho al aborto en todo el país.

Aunque el juez Samuel A. Alito Jr. escribió que la decisión de anular Roe vs. Wade “se refiere al derecho constitucional al aborto y a ningún otro derecho”, una concurrencia del juez Clarence Thomas hizo saltar las alarmas de que otros derechos, como la anticoncepción y el matrimonio entre personas del mismo sexo, también podrían ser anulados algún día.

La versión final del proyecto de ley que el Congreso envió a Biden exige que los estados reconozcan todos los matrimonios que eran legales en el lugar donde se celebraron y protege las uniones actuales entre personas del mismo sexo si el Tribunal Supremo revocara su decisión de 2015, Obergefell contra Hodges.

Pero el proyecto de ley ofrece menos protección que Obergefell porque no exige a los estados que permitan casarse a las parejas del mismo sexo. Eso significa que si el tribunal revocara el fallo, los estados conservadores podrían prohibir los matrimonios LGBTQ.

“No creo que disminuya el éxito de la legislación. Ha sido enorme”, declaró en una entrevista el senador demócrata por California Alex Padilla. “Pero ciertamente hay más trabajo por hacer en esta y otras áreas donde la comunidad LGBTQ sigue enfrentándose a la discriminación. Volvemos a comprometernos con el trabajo en curso, pero no perdamos de vista lo significativa que es la Ley de Respeto al Matrimonio, especialmente para las parejas del mismo sexo de California, donde es legal, saber que su matrimonio será respetado en todos y cada uno de los estados de la nación”.

Incluso con las concesiones hechas por los demócratas, muchos grupos conservadores siguieron oponiéndose al proyecto de ley, y la mayoría de los republicanos votaron en contra.

El senador Alex Padilla (Demócrata por California) habla junto a su familia en una fiesta celebrada en Los Ángeles la noche de las elecciones del 8 de noviembre. “Esto fue enorme”, dice sobre la Ley de Respeto al Matrimonio. (Jae C. Hong / Associated Press)

FRC Action, una filial del conservador Family Research Council, la llamó la “(Des)Ley de Respeto al Matrimonio” en un correo electrónico enviado a los votantes y dijo que carece de “protecciones a la libertad religiosa”.

Los representantes del Partido Republicano de California se mostraron divididos respecto a la medida: cinco la apoyaron y seis se opusieron. El representante Kevin McCarthy de Bakersfield, que probablemente se convertirá en presidente de la Cámara de Representantes el próximo año cuando los republicanos obtengan el control de la cámara baja, fue uno de los que votaron en contra.

Incluso en la liberal California, los defensores del colectivo LGBTQ afirmaron que sus derechos se sienten mucho más frágiles tras la anulación del caso Roe contra Wade.

“Hay una sensación aterradora de que estamos en arenas movedizas ante la posibilidad de que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el derecho fundamental a contraer matrimonio pueda ser eliminada, al igual que la protección constitucional del derecho al aborto”, dijo Jennifer Pizer, directora jurídica de Lambda Legal, que aboga por los derechos LGBTQ.

Terra Russell-Slavin, abogada y directora de impacto del Centro LGBT de Los Ángeles, calificó la Ley de Respeto al Matrimonio de “importante victoria” que protegerá a las parejas del mismo sexo cuando crucen las fronteras estatales.

Pero, dijo, “no va lo suficientemente lejos”.

Tener leyes matrimoniales diferentes en los distintos estados -al igual que ocurre ahora con el aborto- “plantea todo tipo de problemas de acceso, justicia racial, justicia de la pobreza, quién puede permitirse abandonar el estado, además de todos los costosos retos que conllevaría esa situación”, afirmó.

La historia personal de Russell-Slavin refleja la complicada historia de la igualdad matrimonial en California. Conoció a la mujer que se convirtió en su esposa poco después de que los votantes del estado aprobaran la Proposición 8 en 2008 para prohibir las uniones entre personas del mismo sexo. Celebraron una ceremonia matrimonial en 2011, pero no fue reconocida legalmente. En 2012 se registraron como pareja de hecho y finalmente se casaron legalmente en 2013.

Ese fue el año en que el Tribunal Supremo despejó el camino para que se reanudaran los matrimonios entre personas del mismo sexo en California al dictaminar que los defensores de la Proposición 8 carecían de legitimación. Como fiscal general de California, Harris se había negado a defender la ley, que consideraba inconstitucional.

“Estaba en mi despacho de Los Ángeles cuando llegó la noticia”, escribió Harris en su autobiografía, “The Truths We Hold”. “Se desató una celebración espontánea, con gritos y aplausos rebotando por los pasillos. Después de tantos años de lucha y contratiempos, el amor por fin lo había conquistado todo”.

Dos días después, escribió Harris, estaba en el Ayuntamiento de San Francisco oficiando la boda de dos mujeres que habían ganado la demanda que impugnaba la Proposición 8: “Podía sentir cómo se hacía historia”.

Era el mismo Ayuntamiento donde Newsom había hecho historia nueve años antes al conceder licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo durante la semana de San Valentín, violando la ley federal.

“En aquel momento, esto se consideró un acto de protesta y un acto de amor”, dijo Newsom en un comunicado. “Aunque estas protecciones federales son un importante paso adelante, debemos seguir luchando por la verdadera igualdad en todos los estados del país para garantizar que todos los matrimonios, y todas las personas, sean reconocidos y tratados por igual ante la ley.”

Deena Davenport-Conway y su esposa, Gunner, fueron unos de los que corrieron al Ayuntamiento de San Francisco en 2013 para casarse tras la sentencia de la Proposición 8. Habían contraído matrimonio en una ceremonia no oficial en Oakland semanas antes.

Ahora, una década después, Davenport-Conway siente como si pudieran arrebatarle sus derechos.

“Mi mujer y yo tenemos un futuro juntas. Tenemos un hogar juntas. Tenemos una jubilación que estamos planeando juntas”, dijo Davenport-Conway, que vive en el condado rural de Inyo y es presidente del incipiente Orgullo de la Sierra Oriental. “Y de un plumazo, alguien podría arrebatárnoslo. ... Si pueden anular Roe vs. Wade, por el amor de Dios, todo es posible”.

La vicepresidenta Kamala Harris, a la izquierda, y el gobernador Gavin Newsroom en una manifestación sindical en 2021. Sus acciones para avanzar en la igualdad matrimonial vinieron con riesgos. (Kent Nishimura / Los Angeles Times)

Tanto para Newsom como para Harris, sus acciones para promover la igualdad matrimonial también conllevaron riesgos. Newsom fue criticado por sus compañeros demócratas por ir demasiado lejos y demasiado rápido, y se le culpó de avivar la energía conservadora que ayudó al republicano George W. Bush a ganar la reelección en 2004.

Harris se había comprometido a no defender la Proposición 8 cuando se postuló para fiscal general en 2010 en una reñida carrera contra un republicano que argumentó que el principal abogado del estado no debería elegir qué leyes defender.

“Para cada uno de ellos, fue uno de los momentos decisivos en el inicio de sus carreras”, dijo Brian Brokaw, un consultor político demócrata que ha trabajado en campañas tanto para Newsom como para Harris.

Los riesgos se tradujeron en éxitos que impulsaron sus perfiles políticos y allanaron el camino para un enorme cambio cultural. El apoyo público al matrimonio entre personas del mismo sexo ha aumentado espectacularmente en los años transcurridos desde entonces, con un 71% de estadounidenses a favor en la actualidad.

A medida que el apoyo a la igualdad matrimonial se ha ido generalizando, los defensores del colectivo LGBTQ han volcado su energía en otras luchas por la libertad, el respeto y la seguridad. Los esfuerzos para promover los derechos de los transexuales y poner fin a los ataques violentos contra las personas LGBTQ son ahora la vanguardia del movimiento, dijo Michelson, profesor de ciencias políticas.

Aunque Harris y Newsom han demostrado ser líderes que se adelantaron a su tiempo en la cuestión del matrimonio, dijo Michelson, eso no garantiza su futuro político. Harris se considera la favorita para aspirar a la candidatura presidencial demócrata si Biden decide no volver a presentarse. Aunque Newsom ha dicho que no piensa presentarse a la presidencia, está trabajando para impulsar su perfil nacional.

“Por mucho que se trate de una cuestión muy importante para los gays y lesbianas que están casados o que esperan estarlo”, dijo Michelson, “dudo que sea la cuestión que vaya a ocupar el primer lugar en la mente de la gente cuando se trate de futuras carreras presidenciales”.

