Calendario: Posadas, festivales culturales y distribución de juguetes gratis para celebrar la Navidad en L.A.

Como una forma de compartir el espíritu de la Navidad, diversas organizaciones van a realizar posadas, festivales culturales, distribuciones de juguetes y alimentos completamente gratis en diferentes ciudades del sur de California los cuales se detallan en este calendario comunitario.

Entrega de despensas de alimentos en Long Beach

Las despensas se distribuirán a las primeras 150 personas que lleguen, se sugiere que lleven sus propias bolsas para recoger los alimentos.

Fecha: Sábado 17 de diciembre, 8 a.m.

Lugar: Ricardo’s Nursery

Dirección: 6850 Atlantic Ave, Long Beach

Admisión: Gratis

Festival del Tamal Chapín

La comunidad guatemalteca celebrará el concurso del mejor tamal en Los Ángeles. Los que asistan podrán degustar un delicioso tamal y celebrar anticipadamente la Navidad.

Fecha: Sábado 17 de diciembre, de 11:30 a.m. en adelante

Dirección: 4810 Sunset Blvd, Los Ángeles (esquina con Vermont)

Admisión: Gratis

Distribución de juguetes en el sur de Los Ángeles

Las niñas y los niños que lleguen podrán recibir un juguete gratis.

Fecha: Sábado 17 de diciembre, de 10 a.m. a 3 p.m.

Lugar: Iglesia Camino de Libertad

Dirección: 900 E. 46th St, Los Ángeles

Admisión: Gratis

Festival Navidad Chapina

La comunidad guatemalteca celebrará la Navidad con música en vivo, marimba, presentaciones de bailes folclóricos, van a pintar las caritas a los niños, habrán piñatas y podrán fotografiarse con Santa Claus.

Fecha: Sábado 17 de diciembre, de 3 a 8 p.m.

Dirección: 6724 Hollywood Blvd, Los Ángeles

Admisión: Gratis

Posada navideña en el Este de Los Ángeles

Como es tradición por más de 25 años se desarrollará la posada para celebrar la Navidad en el Este de Los Ángeles. Van a regalar 500 juguetes y repartirán comida caliente como tamales, pozole, tostadas, champurrado, ponche, café y pan dulce. La procesión sale de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el 4018 E Hammel St, Los Ángeles, hacia Alisol Flower Shop.

Fecha: Sábado 17 de diciembre, de 4 p.m. en adelante

Lugar: Alisol Flower Shop

Dirección: 3858 E. César Chávez Ave, Los Ángeles

Admisión: Gratis

Distribución de juguetes en el vecindario Pico-Union

Las niñas y los niños podrán recibir un juguete de acuerdo al orden de llegada.

Fecha: Sábado 17 de diciembre, 12 p.m. en adelante

Dirección: 1500 W. Washington Blvd, Los Ángeles

Admisión: Gratis

Entrega de juguetes y comida en el Filipinotown

Se harán cortes de cabello a niños y habrá un bazar navideño. Van a repartir juguetes y alimentos.

Fecha: Sábado 17 de diciembre, de 8:30 a.m. a 12 p.m.

Lugar: Historic Filipinotown

Dirección: 1660 Beverly Blvd, Los Ángeles

Admisión: Gratis

Posada navideña en Hermosa Beach

Como una forma de recordar el viaje de José y María previo al nacimiento de Jesucristo, se realizará la posada navideña con una variedad de expresiones culturales que incluye la presentación del grupo de danza folclórica “Corazón del mundo maya”, un taller sobre elaboración de piñatas, villancicos y comida latinoamericana.

Fecha: Sábado 17 de diciembre, de 6 a 11 p.m.

Lugar: Casa Mamá Frida

Dirección: 1229 11th Street, Hermosa Beach

Admisión: Gratis

Posada navideña en el Valle del Antílope

Los niños y las niñas podrán compartir tiempo con Santa Claus, se distribuirán alimentos y suéteres a los menores de edad, se realizarán manualidades, harán rifas y reventarán piñatas, entre otras actividades.

Fecha: Sábado 17 de diciembre, de 10 a.m. a 2 p.m.

Dirección: 1224 E. Ave S, Suite D, Palmdale

Admisión: Gratis

Posada navideña en el Valle de San Fernando

Las familias residentes en Van Nuys y sus alrededores van a disfrutar del concierto y posada “Navidad Latina” a desarrollarse en The Church On The Way.

Fecha: Domingo 18 de diciembre, 5 p.m.

Lugar: The Church On The Way

Dirección: 14300 Sherman Way, Van Nuys

Admisión: $1

Distribución de juguetes y regalos en el Este de Los Ángeles

Entre 500 y 1000 juguetes serán entregados en el Este de Los Ángeles. La distribución empieza a las 12 p.m. y concluye hasta que se agoten los juguetes. Las familias harán línea por orden de llegada, los menores que sean favorecidos deberán estar presente en el lugar.

Fecha: Domingo 18 de diciembre, de 12 p.m. en adelante.

Lugar: Monte Sion Center

Dirección: 4405 E. Olympic Blvd, Los Ángeles

Admisión: Gratis

Festival Navidad en el Valle

En este festival van a distribuir juguetes, canastas de alimentos y productos de higiene personal.

Fecha: Domingo 18 de diciembre, de 9 a.m. a 3 p.m.

Lugar: Winnetka Park

Dirección: 8401 Winnetka Ave, Winnetka

Admisión: Gratis

Posada navideña en el sur de Los Ángeles

Por sexto año consecutivo se realizará la posada navideña en las instalaciones de Lo Nuestro TV, donde los asistentes recibirán un plato de comida, ponche, pan dulce y café, también habrá entrega de juguetes para los niños, música en vivo y la presentación de la obra teatral “Ha nacido un Salvador”.

Fecha: Miércoles 21 de diciembre, de 3 p.m. en adelante

Lugar: Lo Nuestro TV

Dirección: 4428 ½ S. Broadway, Los Ángeles

Admisión: Gratis

Entrega de juguetes y almuerzo con Santa Claus en Palmdale

Las familias en el Valle del Antílope podrán llevar a sus hijos para comer con Santa Claus, quien va a entregar juguetes de acuerdo al orden de llegada.

Fecha: Miércoles 21 de diciembre, de 1 a 4 p.m.

Dirección: 2072 E. Palmdale Blvd, Palmdale

Admisión: Gratis