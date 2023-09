Calendario: Centro América y México conmemorarán fiestas patrias con obra de teatro, desfiles y festivales

Show more sharing options

Un abanico de actividades se han organizado para conmemorar la independencia patria en el sur de California, las que se incluyen en este calendario con todos sus detalles.

Celebran el sexto aniversario del Día del Costarricense

La comunidad costarricense se congregará para conmemorar el sexto aniversario del Día del Costarricense, un festejo que comenzó en el 2018. En esta oportunidad van a realizar un festival denominado “Cogiendo café” donde tendrán venta de comida, bailes y música, y van a culminar la celebración con una cena de gala.

Fecha: Sábado 9 de septiembre.

Lugar: 2100 N. Glenoaks Blvd, Burbank

Festival: De 11 am a 6 pm, costo: $10

Cena: De 6 pm en adelante, costo: $65

Desfile y festival de la independencia de México

El Comité Mexicano Cívico Patriótico realizará el 77vo desfile y festival de la independencia de México en el Este de Los Ángeles, contando en esta oportunidad con el actor Mark Consuelos como gran mariscal. Al concluir el desfile se realizará un festival donde habrá música en vivo, juegos mecánicos, comida y actividades para toda la familia.

Fecha: Domingo 10 de septiembre, a las 10 am

Lugar: Belvedere Park, 4914 E. Cesar Chávez Ave, Los Ángeles (esquina con avenida Mednik)

Admisión: Gratis

Desfile de independencia de Guatemala

Un grupo de organizaciones locales realizarán por tercer año consecutivo el desfile de independencia de Guatemala sobre la calle 6th, en la ciudad de Los Ángeles.

Fecha: Domingo 10 de septiembre, a las 2 pm

Punto de partida: Esquina de las calles 6th y Bixel, en Los Ángeles.

Punto de llegada: Lafayette Park

Recorrido de la antorcha de la independencia centroamericana

La antorcha de independencia saldrá del consulado de Guatemala junto a una caravana de vehículos hacia el MacArthur Park.

Fecha: Jueves 14 de septiembre, a las 7 pm

Punto de partida: Consulado de Guatemala

Dirección: 1975 Riverside Dr, Los Ángeles

Punto de llegada: MacArthur Park

Dirección: Esquina de calles 7th y Alvarado

Presentarán obra de teatro alusiva a la independencia centroamericana

La obra de teatro “María Dolores Bedoya, la independencia de Centro América” será presentada por un grupo de 25 actores, quienes en una hora desglosarán parte de la historia de cómo ocurrió la independencia de la corona española. La obra fue escrita por Emma Rojas y adaptada por la actriz Sandra Chavarría.

Fecha: Viernes 15 de septiembre, 7 pm

Lugar: Los Angeles Community Center

Dirección: 8039 S. Vermont Ave, Los Ángeles

Admisión: $25

Los consulados centroamericanos realizarán evento cívico-cultural

En un acto cívico-cultural se congregarán las autoridades consulares y miembros de la comunidad centroamericana para conmemorar las fiestas patrias, en donde habrán diferentes expresiones folclóricas y degustación de platillos emblemáticos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Fecha: Viernes 15 de septiembre, 6 pm

Lugar: Church of Scientology of the Valley

Dirección: 11455 Burbank Blvd, North Hollywood

Admisión: Gratis

La ceremonia del grito de la independencia mexicana

Como parte de la ceremonia del grito de la independencia mexicana se contará con las presentaciones musicales de la banda Machos, Las Angelinas, Las Colibrí y Las Cafeteras.

Fecha: Viernes 15 de septiembre, de 5 a 11 pm

Lugar: Alcaldía de Los Ángeles

Dirección: 200 N. Spring St, L.A.

Admisión: Gratis

Ceremonia del grito de independencia mexicana en Moreno Valley

Van a contar con actividades infantiles, venta de comida, entretenimiento familiar, música en vivo, mariachi, bailes folclóricos y la ceremonia del grito de independencia mexicana.

Fecha: Viernes 15 de septiembre, de 6 a 10 pm

Lugar: Civic Center Amphitheater

Dirección: 14075 Frederick St, Moreno Valley

Admisión: Gratis

Festival por la independencia centroamericana

Para conmemorar las fiestas patrias van a contar con una variedad de expositores: ventas de comida, artesanías, juegos mecánicos y música en vivo, entre otros.

Fecha: Sábado 16 y domingo 17 de septiembre, de 12 a 9 pm

Lugar: MacArthur Park (esquina de calle 7th y Park View)

Admisión: Gratis

Festival de fiestas patrias y ceremonia del grito de independencia mexicana en el condado de Orange

Los cantantes A.B. Quintanilla y los Kumbia All Starz, los Texas Kumbia All Starz y Marilyn Odessa son los invitados para abrir el festival patrias; para el segundo día los invitados son banda Los Sebastianes de Saúl Plata y Graciela Beltrán. En este evento van a contar con juegos mecánicos, venta de comida y diferentes expositores culturales.

Fecha: Sábado 16 y domingo 17 de septiembre, de 12 pm en adelante

Dirección: Flower St, entre Civic Center Drive y Santa Ana Bulevard, Santa Ana

Detalles: El desfile se realizará del domingo 17 de 3 a 5 pm, mientras que la ceremonia del grito a las 7 pm.

Admisión: Gratis

Desfile centroamericano

Las organizaciones y representaciones culturales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica mostrarán su colorido en el desfile de la independencia centroamericana. El desplazamiento de las carrozas y demás participantes es sobre el bulevar Pico en dirección al este, y luego sobre la calle Alvarado hacia el norte, hasta llegar al parque MacArthur.

Fecha: Domingo 17 de septiembre, a las 11 am

Lugar: El punto de partida es de la esquina de avenida Vermont y bulevar Pico, en Los Ángeles.

Admisión: Gratis