5 años después de la represión de la pandilla MS-13, Mendota se llena de actividad

Joseph Riofrio aún recuerda las granadas, los megáfonos y un vehículo blindado de las fuerzas de seguridad en el callejón detrás de su casa que le despertaron en mitad de la noche hace cinco años: fue una gran redada contra la pandilla MS-13 que sacudió a la pequeña ciudad rural del Condado de Fresno .

No sería hasta más tarde ese mismo día cuando la comunidad mayoritariamente latina –y predominantemente salvadoreña– se enteraría de lo que había sacudido a su ciudad. La gran operación local, estatal y federal atrapó a 25 miembros de la pandilla MS-13 en Mendota y Los Ángeles por cargos relacionados con homicidios, agresiones violentas y tráfico de drogas.

Más de una docena de asesinatos cometidos en Mendota y sus alrededores estaban relacionados con la pandilla. La MS-13 aterrorizó a esta empobrecida ciudad de trabajadores agrícolas durante casi una década antes de que llegara la ayuda estatal y federal.

Cinco años después, los dirigentes municipales y las fuerzas de seguridad afirman que Mendota es una comunidad más segura, y que harán todo lo que esté en su mano para no dejar que la pandilla se descontrole como antes. Algunos miembros conocidos de la MS-13, dicen, siguen en la comunidad, pero no cometen delitos aparentes.

Hasta ahora, siete de los 14 brutales asesinatos relacionados con la MS-13 que tuvieron lugar en Mendota y sus alrededores entre 2015 y 2017, han sido resueltos y han dado lugar a la presentación de cargos. A finales de julio, 10 miembros y asociados de la MS-13 fueron acusados de cargos de homicidio vinculados a seis de los asesinatos. A principios de este año, otro miembro de la MS-13 fue condenado a cadena perpetua en relación con otro asesinato.

No obstante, las autoridades municipales afirman que persiste el estigma de la violencia de la MS-13 que asoló y marcó a su comunidad. Por ejemplo, algunos siguen creyendo que Mendota es una ciudad violenta.

Habitantes de Mendota que hablaron con The Bee están de acuerdo en que la ciudad es más segura, pero dicen que todavía hay un cierto nivel de miedo entre los habitantes, muchos de los cuales apenas llegan a fin de mes como trabajadores agrícolas. El ingreso promedio por hogar es de $38,360, y el 37.5% de los habitantes viven en la pobreza. La ciudad, que los funcionarios municipales describen como la Capital Mundial del Melón Cantaloupe, tiene una población de 12,618 habitantes, pero puede fluctuar en función de las estaciones.

Históricamente, Mendota ha sido pobre y la mayoría de sus empleos se relacionan con la agricultura. Los funcionarios, sin embargo, dicen que han estado intentando ampliar y diversificar el crecimiento económico de la ciudad.

Es claro y visible que Mendota está progresando como ciudad, se ha activado con varios proyectos en marcha, incluyendo una nueva sede para el Departamento de Policía de Mendota y las salas del Ayuntamiento en el centro de la ciudad. Más empresas están haciendo negocios en la ciudad, como Element 7 Cannabis Dispensary. Se espera que nuevas pequeñas empresas, incluyendo un gimnasio, abran pronto dentro de un gran edificio comercial. Mendota restableció recientemente su cámara de comercio.

Mendota también tiene su primer alcalde de origen salvadoreño.

“Realmente creo que somos una comunidad más segura”, dijo el alcalde Víctor Martínez , de 34 años, quien llegó a Mendota desde El Salvador cuando tenía cuatro años. “No vamos a tolerar las pandillas. Eso está fuera de lugar. Esto no es un centro de pandillas”.

Martínez fue designado alcalde en diciembre.

¿Es Mendota más segura hoy?

El día de la operación policial, Riofrio recuerda haber visto a muchas personas esposadas en el callejón. También recuerda que un hombre le dijo que volviera a entrar en su casa.

“Allí le cortaron la cabeza a la serpiente. Pero aún así, eso nos dejó aquí con el temor de que tal vez no fuera así. Que haya gente ahí afuera acechando”, dijo Riofrio, concejal de Mendota que lleva varios años entrando y saliendo del concejo.

Mendota no ha tenido ninguna actividad de la MS-13 desde la gran redada de hace cinco años, dijo el jefe de policía de Mendota, Kevin Smith .

Los datos más recientes disponibles sobre todos los delitos violentos en Mendota son de 2020. Hubo 73 delitos denunciados ese año, según el explorador de datos de delitos del FBI. En 2018, el número de todos los delitos violentos denunciados fue de 86, y en 2016 –en el pico– el número fue de 97, muestran los datos públicos.

“Sí sabemos que hay miembros de la MS-13 en la ciudad”, dice en una mañana reciente, “pero son muy tranquilos y aparentemente no se dedican a ninguna actividad delictiva ni ningún tipo de violencia para llamar la atención”.

Los miembros de la pandilla MS-13 que viven en la ciudad fueron identificados antes por la policía de diversas formas, según Smith, entre ellas la autoadmisión y los tatuajes.

Es posible, dijo, que quienes viven en Mendota estén cometiendo delitos en otros lugares. La policía de Mendota no está recibiendo llamadas de sus ciudadanos para denunciar nuevos delitos vinculados a la pandilla, como la extorsión, dijo.

Martínez dijo que la firme postura que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador , ha adoptado frente a las pandillas ha contribuido a una menor actividad de las pandillas en Estados Unidos, y posiblemente en Mendota.

La MS-13 surgió en la década de 1980 en Los Ángeles y sus miembros proceden de El Salvador , Honduras , Guatemala y otras partes de Centroamérica y Sudamérica.

Los miembros de la pandilla que llegan a Estados Unidos dice Martínez, no quieren seguir en la pandilla porque no quieren ser deportados, y verse atrapados en la represión en El Salvador . La controvertida guerra de Bukele contra las pandillas ha encarcelado a más de 64,000 personas.

No obstante, según Smith, la policía de Mendota hace todo lo posible por mantener “el pulso de la comunidad” para que los agentes puedan adelantarse a cualquier actividad relacionada con las pandillas.

“Lo he dicho 100 veces”, afirmó, “no queremos permitir que se descontrole como antes de la redada. Desde luego, no queremos que resurja la MS-13”.

Mendota tiene un grupo relativamente pequeño de pandilleros Bulldogs, pero Smith dice que son relativamente tranquilos. Cometen algunos delitos, como abordar y robar a la gente sus teléfonos móviles o algo de dinero. Si hay algún delito relacionado con pandillas en Mendota, dice Smith, ha sido de los Bulldogs, no de la MS-13.

“Ha sido una pequeña ciudad relativamente tranquila”, dice. “La verdadera violencia que hemos tenido en el último año, ha sido doméstica”.

En agosto, la policía de Mendota mató a tiros a un hombre que intentaba apuñalar a su novia. Otro ejemplo reciente es el caso del hombre que apuñaló a sus dos hermanos y prendió fuego a la casa. En otra ocasión, una madre y su hija se apuñalaron mutuamente, dijo.

“No hay nada diferente en la ciudad que haya creado el repunte en eso”, dijo Smith, “son solo las llamadas normales de servicio que recibimos, como cualquier otra ciudad, cosas domésticas”.

La mitad de los asesinatos resueltos, se desconoce la situación de la otra mitad

Las autoridades dijeron que un total de 14 asesinatos brutales en Mendota y sus alrededores estuvieron vinculados a la MS-13 de 2015 a 2017.

Anteriormente, The Bee pudo identificar al menos dos asesinatos adicionales relacionados con la pandilla que se remontan a 2011. Poco después de eso, fue cuando las fuerzas del orden locales comenzaron a pedir ayuda para hacer frente a la peligrosa pandilla callejera, ya que el pequeño departamento de policía acababa de ser reconstruido dos años antes.

De los 14 asesinatos ocurridos entre 2015 y 2017, un total de seis han dado lugar recientemente a cargos de homicidio, según Lauren Horwood , vocera de la Fiscalía del Distrito Este de Estados Unidos.

Además, a principios de abril un miembro de la MS-13 fue sentenciado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de Abel Rodríguez.

El 18 de diciembre de 2017, Israel Alberto Rivas Gómez, de El Salvador y habitante de Mendota, y “sus compañeros miembros de la MS-13 secuestraron a la víctima de 19 años en Mendota, lo condujeron a un lugar remoto a unos 30 minutos de distancia y usaron un cuchillo y un machete para asesinarlo, todo en cumplimiento de la actividad criminal pandillera de la MS-13”, según una declaración de sentencia de abril de los fiscales federales que no identifica a Rodríguez por su nombre.

La madre de una de las víctimas de asesinato, Joanna Solorio Maya , declaró a The Bee en 2021 que, dos años después de la represión de la MS-13, seguía sin tener respuestas sobre la muerte de su hija. Estaba perdiendo la esperanza de que se hiciera justicia.

El asesinato de Maya fue uno de los seis que dieron lugar a cargos de homicidio a finales de julio.

Alfredo Leiva-Leiva , de 43 años, de Richmond, y Juan Carlos Urias-Torres , de 34 años, de Stockton, fueron acusados de ese homicidio, que se llevó a cabo “con el propósito de ganar el ingreso y mantener y aumentar la posición en la MS-13”, según un comunicado de julio que solo identificaba el asesinato de Maya como “Asesinato de una mujer adulta el 13 de julio de 2016”.

Los asesinatos de Christine Echeverría y Ángel Sánchez también estuvieron entre los seis que condujeron a cargos de homicidio en julio, según la acusación que solo los identificó como “ homicidio de C.E.” y “ homicidio de A.S.”.

Mendota fue marcado como MS-13

Riofrio dice que Mendota fue marcada como MS-13, y algunas personas, incluso de pueblos vecinos, todavía creen que Mendota es un lugar violento. El estigma de la MS-13, dice, sigue perdurando.

“Queremos mostrar positividad”, dice, “pero todas las cosas duras con las que tuvimos que lidiar pusieron una nube oscura sobre nosotros”.

Incluso hace apenas unos años, dice, Starbucks había considerado abrir una cafetería en Mendota, pero decidió que la ciudad era “demasiado violenta”.

Un padre de cuatro hijos de Mendota, que pidió no ser identificado por miedo a represalias, dice que ha notado un descenso en la actividad de las pandillas desde la redada.

Mientras hablaba cerca del ayuntamiento, no paraba de darse la vuelta como si estuviera verificando lo que ocurría a sus espaldas. Llegó a Mendota hace 20 años huyendo de la violencia de las pandillas en El Salvador . Pero más tarde se encontró con una situación similar en Mendota.

El padre recordó un incidente aterrador cuando iba en bicicleta por el Rojas-Pierce Park de la ciudad cuando otros hombres, que cree que pudieran ser miembros de la pandilla MS-13, se le acercaron y empezaron a perseguirle. Se dio a la fuga en su bicicleta, pedaleando lo más rápido que pudo.

“Casi lo que viví en El Salvador”, dijo en español sobre cómo era Mendota antes de la operación policial. Dijo que aún hay violencia y cierto nivel de miedo, pero no es como antes.

“Vivo con más tranquilidad”, dijo en español. “Creo que lo que está haciendo (la policía) es bueno. Están por todas partes. Tienen más presencia”.

El sargento de la policía de Mendota Frank Rentería, quien ha estado con el departamento desde 2009 cuando fue restablecido, dijo que los agentes están siendo más activos y proactivos con la comunidad. Por ejemplo, dijo Rentería, los agentes han estado trabajando con la comunidad para crear confianza y hacer que los habitantes sean conscientes de la importancia de denunciar los delitos. En el pasado, muchos habitantes de Mendota dudaban de denunciar los delitos por temor a represalias.

Incluso un agente de policía de Mendota recibió amenazas de violencia por parte de la MS-13 cuando la pandilla operaba en la localidad rural, según confirmó previamente un ex administrador municipal de Mendota, quien trabajó allí desde abril de 2014 hasta julio de 2018.

“Estamos muy vigilantes”, dice Rentería.

José, un habitante de Mendota que pidió ser identificado solo por su nombre de pila por temor a represalias, señala un callejón desde el porche de su casa en una reciente tarde calurosa.

“Marcaban el callejón”, dice en español José, quien también huyó de la violencia de las pandillas en El Salvador . “Ahora, estamos mejor”.

Un habitante de Mendota de 55 años, quien pidió no ser identificado por temor a represalias, dijo que no ha oído hablar de mucha violencia últimamente, no como antes, cuando decía que oía hablar de asesinatos en la ciudad.

Mendota, dice, se siente más segura. “Pero sigue habiendo miedo”.

Mendota está ‘animada’, avanzando

Una cosa está clara, Mendota está progresando como ciudad, dicen las autoridades.

Un nuevo edificio para el Departamento de Policía de Mendota y las salas del Ayuntamiento está en marcha. El costo aproximado es de $8.5 millones y se espera que se inaugure el año que viene. La policía de Mendota ha estado rentando el espacio de una empacadora desde que se restableció el departamento en 2009.

También hay un centro comunitario de $8 millones que está en obras. La ciudad invirtió unos $400,000 en un parque para niños con necesidades especiales, y se espera que abra el mes que viene. Otros $300,000 se destinarán a un nuevo campo de futbol.

Además se están estableciendo nuevas empresas en esta ciudad rural.

Los propietarios de Stamoules Produce Co. están construyendo una nueva iglesia católica para sus empleados, dicen funcionarios. Y la ciudad va a modernizar su parque de casas móviles para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Además, la ciudad está organizando más eventos orientados a las familias, como las recientes carreras de dragsters de Mendota Raceway Park , que atrajeron a gente de todo el estado, dice Martínez.

“Mendota está animada”, dice Riofrío. “Significa que Mendota está abierta a los negocios”.

La cantidad total en impuestos a la propiedad –incluidos los de las empresas– que Mendota ha recaudado en los últimos cinco años ha experimentado un pequeño aumento año tras año. En el año fiscal 2017-18, la ciudad recaudó $878,390, y en el año fiscal 2021-22, la cantidad fue de $1.2 millones.

Cristian González, el administrador municipal, dice que él está “empezando a ver un cambio”.

“Definitivamente se siente como si fuera un boom aquí”, dice. “Nunca se desacelera”.

En los próximos cinco años, Martínez, el alcalde, dice que ve a Mendota transformándose.

“Seguimos avanzando”, dice.

Smith, el jefe de policía, está de acuerdo: Ha visto crecer su cuerpo de 14 a 20 agentes. Reciben una mejor compensación y se les ha introducido en el sistema de jubilación estatal, dice.

“Las cosas pintan muy bien para Mendota”, dijo.

