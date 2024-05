Crece la popularidad de un servicio de transporte poco conocido y gratuito al Aeropuerto de San Diego

Los pasajeros abordan el autobús gratuito del aeropuerto en el Old Town Transit Center el miércoles en San Diego.

El número de pasajeros está aumentando en un servicio de traslado gratuito al aeropuerto desde el Old Town Transit Center, lo que muestra una creciente demanda local de una conexión más directa entre el aeropuerto y el tránsito que los planificadores regionales han estado estudiando durante años.

A pesar de no haber ninguna campaña de marketing y de tener una promoción mínima, el número de pasajeros anuales aumentó un 73 por ciento en el servicio de transporte de 2022 a 2023: 75.680 viajes de pasajeros en 2022 frente a 130.912 viajes de pasajeros en 2023.

Y ese impulso ha continuado en 2024, con viajes en enero de 2024 con un 57 por ciento más que en enero de 2023, y aumentos aún mayores si se comparan febrero y marzo con los mismos meses de 2023.

Los casi 800 viajes promedio por día representan sólo una pequeña fracción de los 40.000 a 50.000 pasajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional de San Diego en un día normal.

Pero esa cifra ha aumentado constantemente desde un promedio de menos de 100 viajes por día cuando la Autoridad Aeroportuaria lanzó el servicio de transporte en noviembre de 2021. Y los pasajeros entrevistados la semana pasada dijeron que tienen la intención de hacer correr la voz.

“Pensé que tomaría mucho tiempo, pero en realidad es muy suave y muy rápido”, dijo Angélica Ramos, quien estaba usando el transbordador por segunda vez el martes. “Normalmente está allí cuando salgo del aeropuerto y, si no, tarda unos cinco minutos (en llegar)”.

El servicio de transporte, formalmente llamado San Diego Flyer, también ahorra dinero a la gente. Dependiendo de la hora del día y otros factores, Uber y Lyft pueden cobrar aproximadamente $20 por el viaje de 4 millas desde Old Town Transit Center hasta el aeropuerto.

Si un pasajero elige usar Uber o Lyft desde su casa en lugar de tomar el transporte público hasta el casco antiguo, o estacionar su propio automóvil en el aeropuerto, el costo puede ser significativamente mayor. Tomar el tranvía o el autobús hasta la parte antigua y luego utilizar el servicio de traslado al aeropuerto cuesta $2,50 en total.

“Siempre he sido partidaria del transporte público, pero también me encanta ahorrar dinero”, dijo Maia Kirkegaard, residente de La Jolla, quien tomó el transporte gratuito por primera vez la semana pasada. “Cuesta sólo $2,50: el costo de un viaje en tranvía”.

El costo es un poco más alto para Molly Williams, una residente de Kansas City que visita con frecuencia a su novio en el norte del condado. Toma el transporte del aeropuerto hasta Old Town y toma un tren Coaster, que cuesta $6,50.

Debido a que la Autoridad Aeroportuaria no promueve ni comercializa el servicio de transporte, la mayoría de los pasajeros dicen que se enteraron de él de boca en boca. No hay carteles en el aeropuerto que anuncien el servicio de transporte y la señalización es mínima tanto en el aeropuerto como en el Old Town Transit Center.

Dos pasajeros dijeron que el servicio de transporte fue promocionado el año pasado por UC San Diego en el sitio web de la universidad y en una página separada de Instagram como una forma económica y conveniente de llegar al aeropuerto.

Williams dijo que el único inconveniente de usar el transbordador es que siente la necesidad de partir un poco antes cuando el transbordador es parte de su viaje.

“Como realmente no sé cuál es el cronograma para esto, o si cumplen con el cronograma, simplemente incorporo 20 minutos adicionales”, dijo Williams, quien toma el transbordador aproximadamente seis veces al año.

Pasajeros a bordo del autobús gratuito del aeropuerto en el Old Town Transit Center el miércoles 24 de abril de 2024 en San Diego (Sandy Huffaker)

La Autoridad Aeroportuaria publica un cronograma con horarios específicos en los que se espera que llegue el transbordador a ambas terminales del aeropuerto y a dos paradas de Old Town: Congress Street cerca del tranvía y Pacific Highway cerca de muchas paradas de autobús.

Pero los pasajeros entrevistados la semana pasada dijeron que el transbordador rara vez aparece a esas horas. Sin embargo, sí dijeron que el transbordador normalmente se adhiere al objetivo de llegar a cada parada cada 15 a 20 minutos.

Una excepción a esa opinión fue Brett Benson, quien vive en el Área de la Bahía pero visita con frecuencia a su familia en el norte del condado. Benson dijo que dos veces abandonó el servicio de transporte debido a las largas esperas y en su lugar utilizó una aplicación de transporte compartido.

“La inconsistencia es una especie de desafío: el horario no es tan sólido como el de una ruta de autobús”, dijo Benson. “No quiero pagar un Uber, pero necesito llegar a tiempo”.

Benson, que proviene del Área de la Bahía, donde el transporte público es más sólido, dijo que es cautelosamente optimista sobre el progreso y las perspectivas de San Diego.

“El transporte público aquí está mejorando, pero todavía hay algunos problemas que deben resolverse”, dijo. “Este transbordador es bueno, en teoría”.

Los planificadores regionales han calificado la conexión directa con el aeropuerto como un objetivo clave para el sistema de tránsito de San Diego. Pero la Asociación de Gobiernos de San Diego anunció en febrero que aún faltan años para que se establezca la conexión.

Los funcionarios de la agencia dijeron que planean pasar un año analizando todas las opciones posibles, incluida una extensión del tranvía y un transporte de personas que sería subterráneo o aéreo.

Las autoridades dicen que el objetivo sería un servicio que llegue al menos una vez cada siete minutos, más del doble que el servicio de transporte al aeropuerto existente.

Utilizarán datos recientes, datos demográficos y otros factores para reducir las aproximadamente 20 opciones posibles que están considerando a entre tres y cinco.

La opción que finalmente elijan entre ellas se sometería a dos años de análisis ambiental estatal y federal antes de que pueda comenzar la construcción, que podría tardar varios años más.

La falta de servicio de tránsito al aeropuerto llevó a la Autoridad Aeroportuaria a lanzar el servicio de transporte el mismo día que comenzó el servicio en la nueva línea de tranvía que conecta Old Town con La Jolla y University City hace casi dos años y medio.

La Autoridad Aeroportuaria eligió Old Town para el servicio de transporte porque es una parada de las líneas de tranvía Azul y Verde, de más de una docena de rutas de autobús y del Coaster y Amtrak Pacific Surfliner.

“Nuestro objetivo es permitir que nuestros visitantes lleguen y regresen del aeropuerto de la manera que más les convenga”, dijo el portavoz de la Autoridad Aeroportuaria, Jonathan Heller. “El Flyer parece ser un complemento al transporte para los visitantes del aeropuerto que quieran viajar en tranvía, Coaster o Amtrak al aeropuerto”.

Los pasajeros abordan el autobús gratuito del aeropuerto en el Old Town Transit Center el miércoles 24 de abril de 2024 (Sandy Huffaker)

El servicio no es la única forma de utilizar el transporte público para llegar al aeropuerto. Desde 1999, el Sistema de Tránsito Metropolitano opera un autobús municipal hasta el aeropuerto, la Ruta 992.

El 992 es un circuito relativamente pequeño que va desde Broadway en el centro, pasando por los hoteles a lo largo del puerto y hasta el aeropuerto. Pero es útil para los usuarios del transporte público porque pasa por Santa Fe Depot, una parada del tranvía en el centro, Coaster y Amtrak.

El número de pasajeros anuales en la 992 ha rondado los 400.000, lo que equivale a unos 1.100 pasajeros por día, durante la mayor parte de los años que ha estado en funcionamiento. Pero el número de pasajeros se redujo a 165.000 en 2021 debido a la pandemia y solo se recuperó a 288.000 el año pasado, todavía muy por debajo de los niveles prepandémicos.

El portavoz de MTS, Héctor Zermeno, dijo que la agencia está contenta de que el número de pasajeros del 992 se haya recuperado un poco y que el número total de pasajeros entre el transbordador y el 992 sea fuerte.

“Creemos que los dos servicios se complementan bien y brindan a los pasajeros opciones sólidas para utilizar el transporte público para llegar al aeropuerto”, dijo Zermeno.

Heller dijo que una de las razones por las que la Autoridad Aeroportuaria creó el servicio de transporte fue proporcionar otra opción de aeropuerto de tránsito para aliviar la presión sobre Santa Fe Depot.

“El objetivo era proporcionar una conexión conveniente que facilitara el acceso al aeropuerto a los pasajeros del transporte público, en particular conectando a los pasajeros y empleados del aeropuerto que utilizan el transporte público desde el norte del condado a través del Coaster y desde Mission Valley a través del tranvía, de modo que el transporte público los pasajeros no tendrían que conectarse exclusivamente a través del centro de Santa Fe Depot”, dijo.

El funcionamiento del transbordador, que es un vehículo eléctrico de cero emisiones, le cuesta a la Autoridad Aeroportuaria 1,2 millones de dólares al año.

Los aumentos en el número de usuarios de transbordadores en febrero y marzo van mucho más allá de las tendencias recientes. Es probable que eso se deba en parte a que algunos de los migrantes que llegaron a la frontera se dirigieron al Old Town y luego abordaron el servicio de transporte al aeropuerto en ruta a destinos en todo Estados Unidos.

El miércoles, casi una docena de inmigrantes abordaron un autobús del aeropuerto después de que todos los demás pasajeros que esperaban en la fila estuvieran a bordo.

Los viajeros que quieran conducir hasta una estación de tranvía y tomar el servicio de traslado al aeropuerto no tendrán suerte. Los estacionamientos de tranvías y el estacionamiento del Old Town Transit Center no permiten estacionar por más de 24 horas, por lo que esa opción solo funcionaría para los empleados del aeropuerto y para los viajeros que realicen viajes de ida y vuelta muy cortos.

