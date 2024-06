Estudiante de la USC sintió una ‘amenaza inminente’ cuando mató a un presunto ladrón de autos, dice el fiscal al negarse a presentar cargos

Show more sharing options

Un estudiante de la USC a quien la policía acusó de apuñalar fatalmente a un hombre que había irrumpido en un automóvil en Greek Row no será acusado del asesinato, anunciaron los fiscales el jueves.

Iván Gallegos, de 19 años, fue liberado después de dos días bajo custodia después de que la policía de Los Ángeles dijera que él y otras dos personas confrontaron a Xavier Cerf, de 27 años, cuando estaba irrumpiendo en un automóvil, y Gallegos sacó un cuchillo y lo apuñaló fatalmente a principios de esta semana.

“Después de una cuidadosa consideración y una revisión exhaustiva de todas las pruebas disponibles, hemos decidido no presentar cargos contra... Gallegos. Creemos que las acciones del señor Gallegos fueron motivadas por un temor genuino por su vida y la vida de los demás”, Dist. Abogado. dijo George Gascon en un comunicado. “Nuestro corazón está con la familia, los amigos y todos los afectados por este trágico incidente”.

El enfrentamiento ocurrió el lunes poco después de las 8 p.m. en la cuadra 700 de West 28th Street, dijo la policía.

Según documentos del fiscal de distrito, Gallegos y otros miembros de la fraternidad Delta Tau Delta vieron a Cerf ingresar a un Mercedes modelo 2010 que estaba estacionado en la parte trasera de la casa de la fraternidad.

Tres personas de la casa, incluido Gallegos, se acercaron al auto. Gallegos tenía un cuchillo y otra persona tenía un gran palo de madera, según el informe. Exigieron a Cerf que abandonara el auto, pero él se negó y cerró la puerta, diciendo que “el auto lo estaba llamando”, según el informe.

Los fiscales dijeron que Cerf luego abrió la puerta y le dijo a Gallegos “tengo un arma” y simultáneamente alcanzó su cintura con ambas manos “como si buscara un arma”. Dos testigos confirmaron a las autoridades las declaraciones de Cerf sobre portar un arma.

El informe dice que Gallegos agarró las manos de Cerf con su mano izquierda para evitar que sacara un arma y al mismo tiempo lo apuñaló en el pecho con su mano derecha. Luego, Cerf agarró la mano derecha de Gallegos y lucharon, Gallegos lo apuñaló tres veces más y lo sacó del auto.

La policía dijo que encontraron a Cerf en un callejón cercano sufriendo heridas de arma blanca y cuando llegaron los paramédicos fue declarado muerto en el lugar.

Gallegos luego le dijo a la policía que tenía el cuchillo porque “el área es peligrosa y se han cometido varios crímenes violentos contra estudiantes”, según el informe.

Al reunirse con los periodistas el jueves por la tarde, Gascón dijo que “tres personas hicieron declaraciones consistentes y fueron entrevistadas por separado. Hay una llamada al 911 que se está produciendo, ya sabes, justo cuando se está produciendo una lucha. Entonces hay coherencia en la evaluación de que lo mismo indica que tenía un arma, aunque no la tenía. Luego extendió la mano hacia su cintura”.

Con base en la evidencia, “parece que Gallegos actuó con la creencia real y razonable de que la fuerza letal era necesaria para protegerse a sí mismo y a otros de la amenaza inminente de recibir un disparo”, escribió el diputado Dist. Abogado. José Luis Arias al negarse a presentar cargos contra él.

La situación “haría que cualquier persona razonable tuviera un temor sostenido de recibir un disparo”, dijo. “El uso de fuerza letal en estas circunstancias fue proporcionado y objetivamente razonable y respaldaría tal afirmación de perfecta autodefensa”.

“Es una tragedia horrible”, dijo Gascón sobre el caso. “En primer lugar, alguien perdió la vida y eso es muy lamentable para la familia con todo el sufrimiento que conlleva la pérdida de vidas. Por otro lado, el señor Gallegos también ha quedado traumatizado. No sólo él sino los otros dos jóvenes que lo acompañaban. No hay duda de que el Sr. Gallegos llevará esto consigo por el resto de su vida. Aquí no hay ganadores, sólo una horrible pérdida de vidas”.

Dmitry Gorin, abogado defensor y exfiscal de Los Ángeles, dijo el jueves que para que el fiscal de distrito no presente cargos, tendrían que encontrar que Gallegos actuó “razonable basándose en todos los hechos y circunstancias de los informes policiales”.

Las pruebas “demostraron que el imputado actuó en legítima defensa, por lo que el homicidio está legalmente justificado”, añadió.

La familia de Cerf estaba enojada por la decisión del fiscal del distrito.

“Quiero justicia”, dijo Yema Jones, la madre de Cerf.

Dijo que “no entendía” el reclamo de defensa propia porque no se recuperó ningún arma en el lugar.

“Incluso si estuviera irrumpiendo en un coche, no es tu trabajo poner la justicia en tus propias manos”, añadió el tío de Cerf, Detorrien Jones. “Así no es como funciona”.

La familia dijo que les dijeron que la evidencia en video del altercado contradice la historia de los fiscales. La familia ahora está buscando otras vías legales.

“Se le acercaron en el vehículo de otra persona”, dijo Rashani Jones, tía de Cerf. Gallegos “tomó la justicia por su mano para proteger la propiedad ajena”.

Yema Jones dijo que su hijo no era una persona violenta y que acababa de ser dado de alta de un centro de salud mental en Los Ángeles. Era padre de un niño de 3 años, Anthony.

En su página de TikTok, que había acumulado casi 2.000 seguidores, Cerf compartió varios videos de él mismo bailando, a veces solo, a veces con familiares y amigos.

En un video, Cerf se filmó actuando frente al horizonte del centro de Houston, con una sonrisa en su rostro incluso mientras los vecinos se burlaban.

Los registros públicos muestran que Cerf ha tenido varios enfrentamientos con las autoridades en los últimos años. En Texas, fue condenado por un delito menor de agresión con lesiones corporales en 2020 en el condado de Harris.

En el condado de Los Ángeles, la policía de Glendora lo arrestó el 10 de marzo por un delito menor y lo acusó de un delito menor por posesión de información de identificación personal con intención de defraudar y holgazanear. Lo arrestaron nuevamente aproximadamente una semana después, el 18 de marzo, por presunta parafernalia de drogas. Luego fue arrestado por la policía de Los Ángeles en un arresto ciudadano el 28 de abril por una presunta agresión.

Después de que no se presentó a una audiencia judicial del 12 de junio relacionada con el arresto de Glendora, los registros judiciales muestran que se emitió una orden de arresto para su arresto.

El martes, uno de los amigos de la escuela secundaria de Gallegos que iba con él a la escuela en la USC lo describió como alguien que hacía todo lo posible para cuidar de sus amigos.

“Él siempre estaba pendiente de los demás”, dijo el amigo. “Me sentí desconsolado cuando escuché la noticia sobre Iván. Al final del día, sé que sólo estaba tratando de defenderse. Muchos lo aman en la USC”.

La familia de Gallegos no devolvió las llamadas pidiendo información sobre él. Pero en una breve conversación telefónica el martes, la madre de Gallegos dijo: “Es un buen chico”.

A principios de este año, Gallegos visitó su página de LinkedIn para compartir un extracto de un ensayo que escribió para el Proyecto de Educación en la Prisión Dornsife de la USC.

“Dedicaré mi vida a iniciar un movimiento para inspirar a las personas que luchan contra la criminalidad a buscar una vida mejor para sí mismos, porque una vida encerrada no es una vida que valga la pena vivir”, escribió. La pieza recibió una mención honorífica.

Gallegos también ha aparecido en los medios del campus por su trabajo como músico produciendo música electrónica de baile.

En mayo, actuó con el Mariachi Los Troyanos en la escuela bajo su nombre artístico IDG, según un informe reciente de USC Annenberg Media.

“A lo largo de su infancia, Ivan navegó por la realidad de la participación de sus padres en actividades de pandillas, lo que llevó a su encarcelamiento intermitente”, dice el informe. “A pesar de crecer en un ambiente saturado de drogas, pandillas y prostitución, se centró en la música y perfeccionó sus habilidades para convertirse en un [instrumentista] y vocalista multifacético”.

Matt Ormseth, redactor del Times, contribuyó a este informe.