¿Necesita una verificación de antecedentes en California? Los cambios en los tribunales están provocando largas esperas

Retrasos significativos en el procesamiento de las verificaciones de antecedentes están causando dolores de cabeza en toda California, dejando las solicitudes de empleo y vivienda estancadas en el limbo y dificultando a los empleadores y propietarios la verificación de antecedentes penales.

La situación se debe a un fallo de un tribunal de apelaciones estatal hace más de tres años, que según los expertos de la industria ha impedido que los investigadores judiciales y los verificadores de antecedentes utilicen la fecha de nacimiento o la información de la licencia de conducir para limitar los resultados de búsqueda mientras investigan los antecedentes penales de un individuo.

La decisión de 2021 en All of Us or None of Us vs. Hamrick surgió de un caso presentado por defensores de la reforma de la justicia penal que han argumentado durante mucho tiempo que las verificaciones de antecedentes conducen a la discriminación contra personas anteriormente encarceladas.

Un panel del Tribunal de Apelaciones del 4º Distrito determinó que el sitio web del Tribunal Superior del Condado de Riverside, que permitía a los usuarios ingresar fechas de nacimiento y números de licencia de conducir mientras buscaban antecedentes penales, violaba una norma del tribunal estatal que dice que dicha información debe excluirse de los “índices” judiciales accesibles al público a través de “medios electrónicos”.

“Después de considerar el texto, la historia y el propósito” de la norma, los jueces encontraron que los tribunales estatales deberían limitar los criterios de búsqueda para el público, eliminando efectivamente el uso de fechas de nacimiento y números de licencia.

Esos identificadores personales se han utilizado durante mucho tiempo para vincular a las personas con sus registros, y sin ellos ha resultado casi imposible realizar búsquedas que involucren nombres comunes, dicen los expertos de la industria.

“Esta fue una interpretación que nadie había visto antes ni previsto”, dijo Melissa Sorenson, directora ejecutiva de la Asociación de Verificación de Antecedentes Profesionales. “Cada uno de los tribunales está tratando de averiguar cómo cumplir con la norma”.

Los retrasos son particularmente graves en el condado de Los Ángeles, donde las empresas de verificación de antecedentes reciben alrededor de 100.000 solicitudes de verificación cada mes.

“En este momento, el condado de Los Ángeles es un ejemplo de algo que no es sostenible”, dijo Sorenson.

Los residentes con nombres comunes o aquellos con una larga historia en el área pueden tener que esperar meses o incluso años para que se complete su verificación de antecedentes, dijo Sorensen, si es que es posible completarla.

Los tribunales tardaron un tiempo en adaptarse desde que se dictó el fallo de apelación de 2021. El Tribunal Superior de Los Ángeles anunció sus cambios en febrero.

“Lo único que puede hacer el programa de verificación de antecedentes es introducir José Rodríguez, por ejemplo, y como es un nombre relativamente común en Los Ángeles, se pueden obtener cientos o miles de resultados”, dijo Sorenson. “No tenemos forma de filtrar en función de ningún otro identificador”.

Las fechas de nacimiento están contenidas en los archivos físicos del tribunal, dijo el Tribunal Superior de Los Ángeles.

“Estas restricciones requieren que los verificadores de antecedentes que buscan información sobre individuos comúnmente nombrados visiten el tribunal donde se encuentra el archivo judicial físico para determinar si la información que obtuvieron en una búsqueda electrónica de antecedentes penales se aplica a la persona sobre la que están preguntando”, dijo el tribunal en un correo electrónico.

El tribunal limita la cantidad de expedientes que recuperará para un solicitante a cinco por día en cualquier tribunal. En el caso de nombres con miles de resultados, no resulta práctico verificar cada expediente físico.

En el Centro de Justicia Penal Clara Shortridge Foltz, la oficina del secretario penal más concurrida del condado, se han asignado asistentes de servicio judicial adicionales para ayudar con las solicitudes de visualización de archivos. El tiempo de espera actual para obtener varios archivos a la vez es de tres a cinco días, dijo el tribunal.

En un mensaje revisado por The Times, la empresa de verificación de antecedentes Sterling envió un aviso a sus clientes explicando la situación a principios de este año.

“Con este cambio, el tribunal del condado de Los Ángeles ha hecho que sea mucho más difícil identificar con precisión a las personas durante las verificaciones de antecedentes”, dijo la firma. “Se espera que aumenten las demoras en las verificaciones de antecedentes penales en el condado de Los Ángeles… Algunas búsquedas se cerraron por no poder realizarse”.

Sterling no respondió a una solicitud de comentarios. En el foro en línea Reddit, los residentes de Los Ángeles expresaron su preocupación por el hecho de que sus verificaciones de antecedentes no se estaban completando a tiempo.

“¡Sterling no puede hacerlo!”, escribió un usuario. “Estoy muy ansioso y llevo un mes sin trabajo”, dijo otro.

En 2022, el gobernador Gavin Newsom vetó el Proyecto de Ley del Senado 1262 , que habría permitido a los investigadores judiciales utilizar la fecha de nacimiento para buscar a una persona sin hacer que la fecha esté disponible públicamente.

“Este proyecto de ley anularía una decisión de un tribunal de apelaciones de 2021 y las normas judiciales actuales que logran un equilibrio justo entre el acceso público a los registros judiciales, la seguridad pública y el derecho constitucional de un individuo a la privacidad”, escribió Newsom después de rechazar el proyecto de ley.

La organización sin fines de lucro Servicios Legales para Prisioneros con Niños presionó para vetar el proyecto de ley, argumentando que el proyecto de ley “fue patrocinado por compañías de verificación de antecedentes comerciales… sin tener en cuenta los intereses de las personas anteriormente encarceladas o condenadas”.

Eric Sapp, abogado de la organización con sede en Oakland, señaló que cuando las verificaciones de antecedentes están autorizadas y requeridas por ley, las autoridades locales están obligadas a proporcionar la información relevante y garantizar el cumplimiento.

“No es necesario que una empresa de verificación de antecedentes intervenga en esas circunstancias”, dijo.

“Creemos firmemente que las verificaciones de antecedentes se utilizan en exceso y a menudo son inútiles para los fines para los que se utilizan”, afirmó. “La verificación de antecedentes penales tal como existe actualmente podría no ser un modelo viable en el futuro cercano”.

Joshua Kim, abogado principal de los demandantes en el caso Hamrick, dijo que no estaba al tanto de retrasos en las solicitudes de vivienda y empleo, pero dijo que cualquier problema de ese tipo sería culpa de la industria de verificación de antecedentes, no de los tribunales que cumplen con la ley.

“Si de hecho hay una demora que afecta la oportunidad de las personas de obtener vivienda y empleo debido a la incapacidad de la empresa de verificación de antecedentes para hacer su trabajo, entonces eso podría potencialmente crear otra responsabilidad legal para ellos”, dijo.

Treinta y siete estados han adoptado lo que se conoce como una política de “ban the box” que prohíbe la investigación de los antecedentes penales de un candidato a un puesto de trabajo antes de hacerle una oferta de empleo, pero muchos empleadores todavía buscan examinar a los candidatos, especialmente para trabajos que requieren trabajar con poblaciones vulnerables o involucran acceso a datos confidenciales.

“La pregunta fundamental que nos hemos estado haciendo en la comunidad de leyes de reingreso es si las verificaciones de antecedentes son efectivas para detectar a los empleados peligrosos”, dijo Kim.

Pero algunos angelinos se sienten frustrados por la situación actual.

Erin Chang, una madre de South Pasadena, había estado esperando durante meses que el asistente del campamento de verano de su hijo discapacitado fuera aprobado para trabajar. La verificación de antecedentes tenía que ser aprobada para que el estado cubriera el costo del asistente, dijo Chang.

Aunque el cheque se cobró justo antes de que comenzara el campamento, Chang tuvo que pagar de su bolsillo el costo del asistente y dijo que solicitará un reembolso.

“El campamento termina la semana que viene y todavía no hemos resuelto el problema”, dijo Chang. “Nos dieron la explicación de que tenía un nombre común y que hay un retraso”.

Fuera de Los Ángeles, otros condados están haciendo cambios similares para cumplir con las normas judiciales. El condado de San Luis Obispo anunció el mes pasado que eliminará el acceso a la información sobre la fecha de nacimiento y la licencia de conducir en los motores de búsqueda de los tribunales, y se rumorea que el condado de Orange hará lo mismo pronto, dijo Sorenson, del grupo comercial de verificación de antecedentes.

“Es más que un problema del condado de Los Ángeles”, dijo. “Si un empleador tiene un candidato con antecedentes en California, es posible que tenga que buscar otro candidato”.