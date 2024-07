343 reos se endeudaron para comprar artículos de higiene en cárceles de Sacramento

Share via

Share via Close extra sharing options

Documentos muestran que 1,935 personas encarceladas en las cárceles del Condado de Sacramento fueron consideradas demasiado pobres para permitirse artículos de higiene básicos como jabón y pasta de dientes en el economato de la cárcel y se les autorizó endeudarse comprando “kits para indigentes” de $4.41 para mantenerse limpios entre rejas.

La Oficina del Alguacil del Condado de Sacramento no proporciona estos artículos básicos de higiene a las personas que viven en sus dos cárceles de forma continuada.

Uno de los documentos facilitados al Sacramento Bee en respuesta a una solicitud de la Ley de Registros Públicos de California da cuenta de la deuda total. Ese documento muestra que al 31 de diciembre de 2023, 343 personas adeudaban colectivamente a la cárcel $12,651.11 en concepto de kits para indigentes. Un documento de 32 páginas que enumera los nombres de las personas consideradas indigentes está casi completamente tachado, pero dice “Nombre” en la primera página y, en la página final, dice “1935 personas encarceladas calificaron para el kit para indigentes al 12.31.23”.

Anuncio

En las cinco semanas comprendidas entre el 26 de noviembre y el 29 de diciembre de 2023, se solicitaron 577 kits.

En diciembre, los datos presentados a la Junta de Correccionales Estatales y Comunitarias de California muestran que la población diaria promedio combinada de las dos cárceles del condado fue de unas 3,000 personas en diciembre de 2023. La población carcelaria fluctúa en función de las nuevas liberaciones y arrestos y, en menor medida, de las muertes bajo custodia.

Kit de higiene básica del Condado de Sacramento para personas pobres en la cárcel

Al parecer, varias personas llevan más de un año pidiendo los kits. Una persona adeudaba $364.60 a finales de 2023: más de 82 semanas de kits al precio que indicó la Oficina del Alguacil el pasado agosto.

Esto es lo que adeudan personas a la cárcel de Sacramento por jabón y pasta de dientes

EEUU La madre del ‘bebé milagroso’ encontrado gateando en una carretera enfrenta un cargo de asesinato por la muerte de su hijo mayor LAKE CHARLES, Luisiana (AP) — Tres días después de que sacaron el cuerpo de un niño de 4 años de un lago en el suroeste de Luisiana, y dos días después de que el hermano de 1 año del niño fuera rescatado mientras gateaba junto a una carretera interestatal, las autoridades anunciaron un cargo de asesinato contra la madre de los niños.

Quienes piden los kits “no son tan adinerados, o no están llegando con cuentas bancarias a la espera en el exterior”, dijo Kari Hamilton, una organizadora de Decarcerate Sacramento que estuvo encarcelada en la cárcel del Condado de Sacramento de 2014 a 2017. Muchas de las personas que califican para kits para indigentes, dijo, son personas sin hogar.

Un estudio de las cárceles de mayo de 2022 encontró que “el 30% de las personas liberadas de la cárcel posiblemente no tienen vivienda”. Y los informes anteriores sugieren que es probable que algunas personas estén en la cárcel porque no tienen hogar: The Bee ha descubierto que las fuerzas de seguridad locales podrían arrestar a personas en relación con citaciones emitidas por ser indigentes en público. Las personas sin hogar con enfermedades mentales graves, según el estudio de la cárcel, representan una gran parte de los que tienen “ingresos repetidos”.

Hamilton observó lo mismo. “Muchas personas sin hogar salen, vuelven a entrar, salen y vuelven a entrar”, dijo. Afirmó que cuando las personas regresan a la cárcel con dinero encima, se les quita ese dinero y se destina a cualquier deuda que hayan acumulado la última vez que estuvieron encarcelados. Un portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado de Sacramento no respondió a una solicitud de comentarios al respecto, ni a preguntas sobre los kits para indigentes para este artículo.

EEUU Presentan demanda padres de menor de Massachusetts que murió tras consumir fritura extrapicante La familia de un adolescente de Massachusetts que murió tras participar en un desafío de frituras extrapicantes —mismo que fue ampliamente promocionado en las redes sociales— presentó una demanda contra Hershey, Walgreens y otros implicados en el caso.

En una convocatoria de ofertas de economato de agosto de 2023 de la Oficina del Alguacil del Condado de Sacramento, la dependencia policial esbozó su política: “Los reclusos que tienen un saldo inferior al costo del kit para indigentes (actualmente $4.41) en su cuenta fiduciaria y no han comprado un economato durante la semana anterior se consideran indigentes. Los reclusos indigentes pueden pedir kits para indigentes una vez por semana y el importe del kit se sustrae de la cuenta fiduciaria del recluso, aunque al hacerlo el saldo de la cuenta fiduciaria sea negativo”.

La solicitud de ofertas describe el contenido del kit: Ocho hojas de papel estándar; cuatro sobres franqueados; un lápiz de golf; un desodorante en roll-on de media onza; dos tubos de pasta de dientes de 0.28 onzas; 0.34 onzas de champú/jabón corporal, y un cepillo de dientes.

“Estás en una celda”, dijo Hamilton. “Realmente no tienes la oportunidad de lavarte mucho el cuerpo. Ese pequeño jabón corporal no era suficiente”.

Una barra estándar de desodorante Old Spice en roll-on es de 3.25 onzas, que es seis veces y media la cantidad proporcionada a las personas en la cárcel. Un tubo de pasta de dientes de tamaño de viaje pesa 0.85 onzas, lo que supone un tercio de onza más que la cantidad suministrada a las personas encarceladas. Los champús y acondicionadores de tamaño de viaje suelen tener un contenido cercano a 3.4 onzas.

Millones para el ‘bienestar de los reclusos’ que no se usan para jabón

Danica Rodarmel, abogada y cabildera de justicia penal que dirige Whole Consulting, dijo que la deuda era “exasperante” e inhumana. “Sí, tienes gente pobre en tu cárcel y necesitan jabón”, dijo. “Vas a tener que pagar por eso”.

El mero hecho de que hubiera cientos de personas en la cárcel que no podían pagar $4.41 para necesidades de higiene, dijo Rodarmel, era un encausamiento de los servicios sociales.

“En lugar de invertir significativamente en el tipo de servicios de apoyo y vivienda que sabemos que necesitamos para las personas de nuestra comunidad que necesitan cosas que no pueden pagar por sí mismas”, dijo, “hemos confiado excesivamente en las fuerzas del orden y el encarcelamiento en un intento muy fallido de –ni siquiera quiero decir ‘resolver esos problemas’–, sino tratar de sacar esos problemas de la vista”.

Dijo que era “horroroso” que la Oficina del Alguacil no usara su fondo de bienestar para reclusos para comprar artículos de higiene. “Están endeudando a los pobres para que compren kits para indigentes mientras tienen un saldo de varios millones de dólares en su fondo de bienestar para reclusos, sin usar”, dijo.

La Oficina del Alguacil informó a la Junta de Supervisores del Condado de Sacramento en diciembre que, al final del último año fiscal, el fondo tenía un saldo de $16,116,917.

Kits de higiene de la cárcel del Condado de Sacramento, diciembre de 2023 Este es el número de personas que eran lo bastante pobres para calificar para los ‘kits para indigentes’ en las cárceles del Condado de Sacramento

___

(c)2024 the Merced Sun-Star (Merced, Calif.)/Distributed by Tribune Content Agency, LLC.