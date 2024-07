Fin de una era: Southwest Airlines pondrá fin a los asientos abiertos e introducirá vuelos nocturnos

Por primera vez desde su fundación hace más de medio siglo, Southwest Airlines asignará asientos, un cambio que permitirá a la compañía de tarifas bajas y sencilla satisfacer las preferencias cambiantes de los clientes y cobrar más dinero por los asientos premium.

La aerolínea con sede en Dallas también comenzará a ofrecer vuelos nocturnos con vuelos nocturnos, a partir del Día de San Valentín de 2025, en cinco mercados, incluidos Los Ángeles, Baltimore y Nashville.

Southwest ha promocionado durante mucho tiempo su modelo de asientos abiertos como la “máxima expresión de su espíritu fundacional: hacer que los viajes aéreos sean asequibles y accesibles para todos”.

“Puedes sentarte donde quieras, como en la iglesia”, dijeron las azafatas a los pasajeros.

Pero Southwest dijo que había escuchado a los clientes que buscaban más opciones, y que a menudo deseaban asientos premium más cómodos cuando tomaban vuelos más largos. Cuando los clientes decidieron cambiarse a un competidor de Southwest, dijo la aerolínea, su queja número uno fue la insatisfacción con los asientos abiertos.

“La investigación es clara e indica que el 80% de los clientes de Southwest, y el 86% de los clientes potenciales, prefieren un asiento asignado”, dijo la aerolínea en un comunicado. “Al pasar a un modelo de asientos asignados, Southwest espera ampliar su atractivo y atraer más vuelos de sus clientes actuales y futuros”.

Actualmente, los pasajeros de Southwest se agrupan en posiciones de embarque según el orden de facturación, con algunas excepciones. Esto significa que aquellos que se registran temprano para su vuelo son recompensados al poder subir al avión (y conseguir un asiento preferencial) antes que los demás pasajeros.

Es una práctica que muchos viajeros de Southwest preocupados por su presupuesto, pero que aún prefieren la comodidad, apreciaron.

En 2006, la aerolínea abandonó un plan para asignar asientos después de una prueba y las encuestas a los clientes revelaron que los viajeros preferían los asientos abiertos. Mantener los asientos abiertos también fue más eficiente. Los asientos asignados aumentaron el tiempo de embarque entre uno y cuatro minutos, dijo la aerolínea en ese momento.

El cambio permitirá a la compañía ganar más dinero cobrando a los pasajeros una tarifa más alta por los billetes en asientos premium. Southwest dijo que estaba trabajando en un diseño de cabina actualizado, con aproximadamente un tercio de los asientos ofreciendo mayor espacio para las piernas.

“Aunque nuestro exclusivo modelo de asientos abiertos ha sido parte de Southwest Airlines desde nuestros inicios, nuestra cuidadosa y exhaustiva investigación deja claro que esta es la elección correcta, en el momento adecuado, para nuestros Clientes, nuestra Gente y nuestros Accionistas”, Bob Jordan, presidente, director ejecutivo y vicepresidente de la junta directiva de Southwest, en un comunicado.

Southwest no indicó cuándo entrarán en vigor los cambios de asiento.

La compañía de bajo costo, durante mucho tiempo una de las aerolíneas más rentables del país, ha tenido problemas financieros en los últimos años. Los costos, incluidos los salarios, los bienes y el mantenimiento, han aumentado en toda la industria aérea en los años posteriores a la pandemia. El problema para Southwest es que los ingresos han aumentado mucho más lentamente que los de sus competidores, dijo Edward Russell, escritor independiente sobre transporte y aviación.

“Las aerolíneas que ofrecen productos premium y grandes programas de fidelización, incluidas American, United y Delta, lo han hecho mucho mejor”, afirmó. “Los cambios que estamos viendo en Southwest son básicamente un intento de aumentar los ingresos para mantenerse al día con el aumento de los costos”.

Las estimaciones de los analistas de Wall Street indican que los asientos asignados podrían generar hasta 2 mil millones de dólares por año en ingresos adicionales para la aerolínea. Esto llega en un momento en que Southwest ha estado lidiando con la presión de los inversores para aumentar los ingresos, dijo Russell.

El jueves, Southwest informó que sus ganancias en el segundo trimestre de 2024 cayeron más del 46% respecto al año anterior a 367 millones de dólares.

“Nuestro desempeño en el segundo trimestre se vio afectado por factores externos e internos y no alcanzó lo que creemos que somos capaces de ofrecer”, dijo Jordan.

“Estamos tomando medidas urgentes y deliberadas para mitigar los desafíos de ingresos a corto plazo e implementar iniciativas transformadoras a más largo plazo que están diseñadas para impulsar un crecimiento significativo de los ingresos y los resultados”.

Es poco probable que el cambio de asiento aumente drásticamente los precios para los viajeros, pero aquellos que quieran sentarse en la parte delantera del avión o disfrutar de la vista en un asiento junto a la ventana deberían esperar pagar más como lo hacen en otras aerolíneas, dijo Russell.

