Acusan a mujer por intento de estafa para venta de Graceland

Una mujer de Missouri fue arrestada y acusada de orquestar un plan para defraudar a la familia de Elvis Presley al intentar subastar su mansión y propiedad en Graceland antes de que un juez frenara la misteriosa venta por ejecución hipotecaria, dijo el viernes el Departamento de Justicia.

Lisa Jeanine Findley, de 53 años, de Kimberling City, Missouri, está acusada de afirmar falsamente que la hija de Presley pidió prestados 3,8 millones de dólares a un prestamista privado falso y comprometió a Graceland como garantía del préstamo. Se hizo pasar por tres personas diferentes presuntamente involucradas con el prestamista falso, fabricó documentos de préstamos, trató de extorsionar a la familia de Presley por 2,85 millones de dólares para resolver el asunto y publicó un aviso de ejecución hipotecaria fraudulento en un periódico de Memphis anunciando que Graceland sería subastada al mejor postor, dijeron los fiscales.

Graceland abrió sus puertas como museo y atracción turística en 1982 y atrae a cientos de miles de visitantes cada año. Un gran complejo de entretenimiento con temática de Presley al otro lado de la calle del museo es propiedad de Elvis Presley Enterprises. El anuncio de los cargos se produjo en el 47 aniversario de la muerte de Presley, ocurrida a los 42 años.

“La señorita Findley supuestamente se aprovechó de los acontecimientos públicos y trágicos en la familia Presley como una oportunidad para sacar provecho del nombre y el estado financiero de los herederos de Graceland, intentando robar lo que legítimamente pertenece a la familia Presley para su beneficio personal”, dijo Eric Shen, inspector a cargo del Grupo de Investigaciones Criminales del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos.

Un abogado de Findley, que usaba varios alias, no figuraba en los documentos judiciales. Se dejó un mensaje de voz en un número telefónico que se cree que está asociado con Findley sin recibir respuesta, tampoco recibió respuesta un correo electrónico a una dirección que los fiscales dicen que ella había utilizado en el plan.

Los expertos estaban desconcertados por el intento de vender uno de los bienes raíces con más historia del país utilizando nombres, correos electrónicos y documentos que rápidamente se sospechó que eran falsos.

En mayo, un aviso público para una venta por ejecución hipotecaria de la propiedad de 5 hectáreas (13 acres) señaló que Promenade Trust, que controla el museo Graceland, debe 3,8 millones de dólares después de no pagar un préstamo de 2018. Riley Keough, nieta de Presley y actriz, heredó el fideicomiso y la propiedad de la casa después de la muerte de su madre, Lisa Marie Presley, el año pasado.

Keough presentó una demanda alegando fraude, y un juez detuvo la subasta propuesta con una orden judicial. Naussany Investments and Private Lending dijo que Lisa Marie Presley había utilizado Graceland como garantía para el préstamo, según el aviso de venta de ejecución hipotecaria. La demanda de Keough alegaba que Naussany presentó documentos fraudulentos sobre el préstamo en septiembre de 2023 y que Lisa Maria Presley nunca pidió dinero prestado a Naussany.

Kimberly Philbrick, la notaria cuyo nombre figura en los documentos de Naussany, indicó que nunca conoció a Lisa Marie Presley ni certificó ningún documento para ella, según la demanda de la herencia. Jenkins, el juez, dijo que la declaración jurada de la notaria pone en duda “la autenticidad de la firma”.

Un juez detuvo en mayo la venta por ejecución hipotecaria de la querida atracción turística de Memphis, diciendo que los herederos de Elvis Presley podrían tener éxito al argumentar que el intento de una empresa de subastar Graceland fue fraudulento.

La oficina del fiscal general de Tennessee había investigado el caso de Graceland, luego confirmó en junio que entregó el caso a las autoridades federales.

Un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press después de que el juez detuvo la venta señalaba que Naussany no procedería porque un documento clave en el caso y el préstamo fueron registrados y obtenidos en un estado diferente, lo que significa que “la acción legal tendría que ser presentada en varios estados”. La declaración, enviada desde una dirección de correo electrónico que figura en los documentos judiciales, no especificó el otro estado.

Un correo electrónico enviado el 25 de mayo a AP desde la misma dirección decía en español que el intento de venta por ejecución hipotecaria fue realizado por una red de estafadores nigerianos que tiene como objetivo a personas ancianas y muertas en Estados Unidos y utiliza Internet para robar dinero.