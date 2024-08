Long Beach inicia redadas en toda la ciudad para ayudar a las personas sin hogar. Pero ¿adónde irán las personas sin hogar?

Share via

En un pequeño callejón manchado de aceite de Long Beach, bajo una sábana amarilla atada a una cerca de alambre, Fernando González estaba sentado con las piernas cruzadas, luchando contra el sueño en medio del calor del verano.

Hasta hace poco, el hombre de 55 años había estado viviendo con alrededor de una docena de personas sin hogar en Gumbiner Park, un pequeño espacio verde cercano, frente al Museo de Arte Latinoamericano.

Los trabajadores de extensión habían visitado el lugar durante semanas, ofreciendo camas en refugios y vales de motel a las personas, mientras les advertían que la ciudad pronto comenzaría a aplicar sus leyes contra los campamentos.

La medida comenzó la semana pasada, cuando la policía y los equipos de la ciudad llegaron para despejar la zona y cercarla para realizar trabajos de mantenimiento. Fue uno de los cuatro parques que fueron objeto de control tras ser identificados como puntos problemáticos.

Un hombre sin hogar, en el centro, se enfrenta a trabajadores de la ciudad, que están acompañados por la policía, mientras se desaloja un campamento el 19 de agosto en el parque Gumbiner en Long Beach. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

González no culpó a la ciudad por despejar el espacio. Entendía que a los residentes no les gustaba el campamento, pero estaba frustrado porque los trabajadores de la ciudad no pudieron encontrarle una cama antes de que lo obligaran a abandonar el parque.

“Aquí estoy yo, pidiendo permiso para entrar en casa mientras otros me niegan la ayuda”, dijo. “Es simplemente injusto”.

Él y otros dos se mudaron al callejón para estar más cerca del parque, con la esperanza de que los trabajadores de la ciudad pudieran encontrarlos más fácilmente. Pero después de más de una semana, dijeron, nadie había pasado por allí.

Las ciudades de California han luchado durante mucho tiempo para regular la acampada pública después de que fallos judiciales declararan inconstitucional aplicar leyes contra la acampada a personas sin hogar.

Pero hace dos meses, los legisladores y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tuvieron un respiro cuando la Corte Suprema dictaminó que las entidades públicas podían prohibir a las personas dormir o acampar en propiedades públicas, incluso si no tenían otro lugar a donde ir.

El gobernador Gavin Newsom aplaudió el fallo y ordenó a las agencias estatales que comenzaran a despejar los campamentos en tierras estatales; instó a los condados y ciudades a hacer lo mismo y amenazó con retenerles dinero si no avanzaban en la retirada de la gente de las calles.

“Si no vemos resultados demostrables, empezaré a redirigir el dinero”, dijo en ese momento. “Es una creencia sincera que necesitamos que el gobierno local dé un paso adelante. Estamos en una crisis. Hay que actuar como tal”.

En respuesta, Long Beach anunció que comenzaría a limpiar los campamentos problemáticos o aquellos que se resisten a recibir servicios para personas sin hogar.

La lista de la ciudad incluía campamentos en la Biblioteca Billie Jean King y su parque adyacente. También incluía Veterans Park, Gumbiner Park y Jenni Rivera Memorial Park.

La subdirectora municipal, Teresa Chandler, dijo que la ciudad compiló la lista a partir de datos que había recopilado a través de quejas residenciales, respuestas policiales y trabajadores de extensión comunitaria.

Aunque la ciudad planeaba emitir citaciones y posiblemente hacer arrestos, dijo que continuaría enfocándose en un enfoque “centrado en el ser humano” para despejar los campamentos, ofreciendo primero vales para refugio y moteles.

“Es una cuestión de equilibrio”, dijo. “No quiero causar más daño ni generar más estrés a las personas durante el traslado”.

“Tienen documentos importantes como documentos de identidad y certificados de nacimiento”, añadió. “Y cuando te mudas mucho, es más probable que pierdas esas cosas. Y luego es mucho más difícil para nuestros administradores de casos reunir esos artículos nuevamente”.

Chandler dijo que también le preocupaba que la limpieza de los campamentos hiciera que la gente se dispersara por toda la ciudad y dificultara que los trabajadores sociales los localizaran. Las personas sin hogar a veces no aceptan ofertas de refugio hasta después de varias visitas de los trabajadores.

Hay 3.376 personas sin hogar en Long Beach, de las cuales el 72% de la población vive en tiendas de campaña o refugios improvisados, según el recuento de personas sin hogar de la ciudad de 2024.

Después de gastar alrededor de 60 millones de dólares en abordar el problema de las personas sin hogar, la ciudad experimentó una disminución del 2% por primera vez en siete años, según el recuento de personas sin hogar.

Aun así, la ciudad, como muchos otros municipios del estado, carece de viviendas de transición, así como de viviendas más permanentes que liberarían las unidades de corto plazo. Los registros estatales muestran que la ciudad planea construir 18.655 unidades de vivienda, un esfuerzo que comenzó en 2021 y que se extenderá hasta 2029. Se esperaba que se construyeran al menos 6.995 unidades en los últimos tres años, pero la ciudad no alcanzó esa meta en un 31%, según muestran los datos estatales.

Según los registros municipales, la ciudad también necesita alrededor de 885 camas más en albergues para sus 2.455 personas sin hogar. Chandler dijo que la ciudad tenía 1.300 camas y planeaba agregar 277 en el futuro cercano, algunas de las cuales se proporcionarán a parejas.

El parque Gumbiner está cercado después de que se despejara un campamento de personas sin hogar. Era uno de los cuatro parques que Long Beach tenía en la mira. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Aun así, los funcionarios de la ciudad reconocen que la escasez subraya la necesidad de un enfoque compasivo.

En una declaración escrita, el Departamento de Policía de Long Beach dijo que continuaría apoyando el plan de la ciudad para abordar los campamentos, pero que no dudaría en hacer cumplir la ley.

“El departamento de policía participa rutinariamente en las limpiezas de campamentos [de la ciudad], siguiendo los esfuerzos de divulgación, y continuará haciéndolo”, decía el comunicado. Pero ya sea participando en el enfoque interdepartamental o respondiendo a las preocupaciones de los residentes y las empresas, los oficiales de policía de Long Beach no están impedidos de tomar medidas de cumplimiento discrecionales para reducir el crimen o mejorar la seguridad en función de la totalidad de las circunstancias que encuentren”.

Hace dos semanas, la ciudad anunció que comenzaría a tomar medidas enérgicas contra los campamentos que supongan una amenaza para la salud y la seguridad públicas. La ciudad dijo que daría a la policía la discreción de emitir citaciones por violar la aplicación de la ley anticampamentos de la ciudad. Dijeron que la policía también realizaría arrestos si se cometieran otros delitos.

Los funcionarios de la ciudad y la policía de Long Beach no respondieron a más preguntas sobre el costo de las multas o la cantidad de citaciones que llevarían a un arresto. No fue posible comunicarse con el fiscal de la ciudad para obtener comentarios.

Chandler dijo que el objetivo es conectar con la gente antes de adoptar un enfoque más agresivo.

“No podemos salir de la situación de calle recurriendo a la detención, necesitamos viviendas y apoyo para la gente”, afirmó. “Necesitamos conectar con la gente que vive en esas tiendas para poder marcar una diferencia real.

“Incluso si las personas reciben citaciones”, agregó, “también tenemos programas que las enviarán nuevamente a servicios de apoyo”.

Los residentes y empresarios con los que habló The Times aprobaron el nuevo esfuerzo de la ciudad para abordar el problema de los campamentos.

Austin Metoyer, presidente y director ejecutivo de Downtown Long Beach Alliance, una organización sin fines de lucro que administra los distritos de mejoras del centro de la ciudad, dijo que los campamentos habían causado una variedad de problemas para los dueños de negocios, incluidos daños a la propiedad, defecación pública y acoso a los clientes.

“Están contentos de ver que se toman medidas”, dijo Metoyer. “Creo que el enfoque que está adoptando la ciudad es justo. No vamos a resolver este problema empujando a la gente a otra zona; vamos a necesitar viviendas”.

En el parque adyacente a la Biblioteca Billie Jean King, Pedro Martínez, de 50 años, su hija Heidie, de 27 años, y su nieta Marelle, de 4 años, estaban caminando y notaron la falta de carpas en la zona.

Martínez dijo que cada vez que visitaba la biblioteca con su nieta, tenía que entrar por el frente para evitar a las personas sin hogar congregadas detrás de la biblioteca.

“No fue tan bueno”, dijo.

“Entendemos que necesitan ayuda”, dijo su hija, “pero creo que no deberían estar en ciertos lugares como este porque los niños no pueden jugar”.

Pero al mirar a su alrededor, se alegraron de ver que el parque estaba casi libre de personas sin hogar.

Cerca de allí, una mujer practicaba el tiro al baloncesto, los niños jugaban en columpios y la gente paseaba a sus perros.

Daria Crocket, de 44 años, que duerme afuera de la biblioteca al lado del parque, dijo que los oficiales de policía le habían dicho que ella y otros ya no podían acampar en la zona.

“Es decepcionante”, dijo Crocket. “Me hace sentir como si no tuviera derechos”.

Sentada en una silla de camping azul bajo la sombra de un árbol, Crocket dijo que, a pesar de las advertencias de la policía, planeaba quedarse en la zona.

“Probablemente sería más seguro para mí ir a la cárcel”, dijo. “Ya me han intentado violar antes”.

Hizo una pausa por unos segundos, se levantó de la silla y caminó lentamente hacia la biblioteca antes de murmurar: “Pero no quiero ningún disco”.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.