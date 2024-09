Los comentarios deshumanizante de Trump sobre los inmigrantes comiendo mascotas | Opinión

El martes por la noche vi un debate presidencial y recibí varias cachetadas. Como inmigrante que llegó a este gran país hace 65 años, me sentí repelido por la horrible descripción que hizo el expresidente Donald J. Trump de los inmigrantes como criminales peligrosos que están destruyendo a los Estados Unidos.

En cinco momentos diferentes durante el debate televisado de casi dos horas, Trump mencionó su idea de Chicken Little de que los migrantes son sinónimo de pesimismo y fatalidad. Esto incluyó su declaración final.

En respuesta a una pregunta sobre su propuesta de aumentar las tarifas, Trump pasó a atacar a la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris en la pregunta inicial sobre la economía.

“Millones de personas llegan a nuestro país desde prisiones y cárceles, desde instituciones psiquiátricas y manicomios”, dijo Trump. “Y están llegando y están ocupando puestos de trabajo que ahora están ocupados por afroamericanos e hispanos y también por sindicatos”.

Solo estaba calentando.

“En Springfield (Ohio), se están comiendo a los perros. A la gente que llegó. Se están comiendo a los gatos. Se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí. Y esto está sucediendo en nuestro país”, afirmó Trump, respondiendo a una pregunta sobre la inmigración.

¿Su solución? La deportación masiva de lo que afirma son 21 millones de personas, muchas de ellas “criminales”, “porque están destruyendo el tejido de nuestro país con lo que han hecho”.

Las absurdas palabras de Trump desencadenaron un pasado negativo

Sus horribles palabras despertaron recuerdos no tan felices de mi vida como inmigrante.

De repente, yo no era diferente de los haitianos a los que ha acusado de comerse las mascotas de la gente o de los venezolanos a los que culpa por el aumento de los índices de criminalidad que los datos refutan. El índice de criminalidad de Fresno no se disparó a principios de este año, cuando 16 familias venezolanas, algunas con niños de apenas un año, que buscaban asilo fueron trasladadas en autobús desde Colorado a Fresno, donde fueron acogidas discretamente por los lugareños.

No quiero revivir un pasado donde el color de mi piel, mi apellido o un acento que persiste obstinadamente me han hecho sentir menos que humano.

▪ En la escuela primaria Fabens (Texas), mis mejores amigos eran Kenny Wilson y Carl Andes, que estaban en cuarto grado. Solíamos explorar un canal cerca de nuestras casas, atrapando ranas o arrojando terrones de tierra al agua turbia.

Esos fueron días divertidos. No lo pensé dos veces cuando me pidieron que los ayudara con sus tareas, ya sea de matemáticas o de historia. Pero luego descubrí que siempre me evaluaban en el segundo nivel, lo que significaba que la escuela pensaba que no era lo suficientemente inteligente como para estar en la misma clase con Kenny y Carl y los estudiantes “más inteligentes”. Le eché la culpa a mi color de piel.

▪ Unos años después, mi familia se mudó a Earlimart. Mis transcripciones escolares de Nuevo México se retrasaron, por lo que la gente de la escuela secundaria pensó que me pondrían en el último lugar, lleno de estudiantes que causaban problemas y no se preocupaban por sus estudios.

Recuerdo haber terminado un examen de aptitud y haber obtenido una calificación excelente, pero luego me acusaron de hacer trampa o de haber tenido suerte. Me obligaron a volver a hacer el examen y los resultados fueron los mismos. Me trasladaron al segundo nivel, donde permanecí dos semanas antes de que me permitieran pasar al nivel superior. Le eché la culpa a mi acento.

▪ A finales de los años 70, me dirigía a casa después de medianoche desde mi trabajo como periodista deportivo en The Bakersfield Californian cuando un agente de policía me pasó rápidamente y se adelantó rápidamente. Fui extremadamente cuidadoso al conducir, ya que tenía que hacer un giro a la derecha a dos cuadras de distancia. Las sirenas de los coches de policía sonaron y me detuve junto a la acera.

¿Razón? ¡Ir de cerca! El oficial, después de obtener mi licencia de conducir, apuntó su linterna hacia el interior del auto y me preguntó si tenía una pistola o un cuchillo debajo del asiento. No, no los tenía. Luego me pidió que abriera el maletero del auto y me preguntó si tenía algún rifle o granada escondidos allí. No, no los tenía.

En ese momento, un ciclista se dirigía hacia nosotros. El policía lo detuvo porque no llevaba un faro en la bicicleta. Me permitieron irme, pero solo después de que el policía comprobara si tenía una orden judicial. Mis compañeros de trabajo, que todavía estaban en el trabajo, oyeron mi nombre en el escáner policial y se preguntaron qué estaba pasando. Le eché la culpa a mi apellido… y al hecho de que conducía un Impala blanco de 1972 y lucía una espesa mata de pelo.

▪ Cuando ayudé a lanzar la publicación bilingüe Vida en el Valle de The Fresno Bee en 1990, recibí muchas llamadas telefónicas que me denigraban y me ordenaban que “¡regresara a México!”. Lamentablemente, espero que este escrito genere la misma reacción. Esta vez, culpo a la xenofobia.

Ningún miembro de mi extensa familia ha empezado a comer perros o gatos. Entre mis numerosos primos hay agentes de la ley y educadores. Algunos han servido en el ejército.

La deshumanización de los inmigrantes por parte de Trump no es algo nuevo. Lo hizo cuando anunció su candidatura presidencial en 2015, insinuando que México estaba enviando “violadores” y criminales al país.

El peligro es que provoque a sus seguidores para que vean a los inmigrantes como malos estadounidenses, como criminales, como comedores de perros.

En 2019, un hombre condujo 10 horas desde Dallas hasta El Paso, donde masacró a 23 clientes de Walmart. Diecinueve de ellos tenían apellidos hispanos. “Este ataque es una respuesta a la invasión hispana de Texas”, publicó en las redes sociales antes del ataque el pistolero, que se declaró culpable de varios delitos de odio federales y cargos por armas. Está cumpliendo 90 cadenas perpetuas consecutivas.

Recuerdo al escritor y filósofo francés Voltaire, que escribió: “Quien puede hacerte creer absurdos puede hacerte cometer atrocidades”.

Mi madre llamaría a Trump un sinvergüenza. Yo también lo hago.

