Opinión: Trump creó la ilusión de que los negros lo veneraban. Luego la realidad lo golpeó

Quienes formamos parte de la Asociación Nacional de Periodistas Negros tenemos el deber de informar al público sobre diversos temas, especialmente durante la temporada electoral.

Pero a estas alturas, el expresidente Donald Trump está tan rancio como los Flaming Hot Cheetos que tengo en la alacena de mi cocina. A estas alturas todos sabemos quién es. No vamos a tener una versión nueva y actualizada de un tipo que ha estado hostigando a los negros durante décadas.

Me decepcionaron los líderes de la NABJ por invitar a Trump a hablar en la convención de la NABJ en Chicago la semana pasada y no estaba solo. Karen Attiah, columnista del Washington Post, citó el espectáculo de Trump como una de las razones por las que renunció como copresidenta de la NABJ un día antes de que comenzara la entrevista.

Antes de subir al escenario de Chicago, Trump tenía la idea de que los afroamericanos estaban muy a favor de él. Desde crear una zapatilla hasta ser un delincuente convicto, Trump parecía creer que su narrativa era identificable con la comunidad negra.

Como ya sabe cualquiera que no haya estado recluido, esa fantasía implosionó al responder la primera pregunta de Rachel Scott de ABC News.

“Mucha gente no pensó que era apropiado que usted estuviera aquí hoy”, comenzó la pregunta Scott. “Ha promovido afirmaciones falsas sobre algunos de sus rivales, desde Nikki Haley hasta el ex presidente Barack Obama, diciendo que no nacieron en Estados Unidos. Le ha dicho a cuatro congresistas de color que son ciudadanas estadounidenses que regresen al lugar de donde vinieron. Ha utilizado palabras como “animal” y “rabioso” para describir a los fiscales de distrito negros. Ha atacado a periodistas negros, llamándolos perdedores y diciendo que las preguntas que hicieron son estúpidas y racistas. Has cenado con supremacistas blancos en tu resort de Mar-a-Lago. ¿Por qué deberían confiar los votantes negros después de usar un lenguaje como ese?”

No lo tergiversen, los negros conservan sus recibos y Trump ha acumulado mucho en los ocho años que ha estado en el centro de atención política.

La incapacidad de Trump para responder las preguntas con algo que se acercara a emociones humanas honestas hizo que esta entrevista pareciera una completa debacle.

Trump no se apoya en los negocios

En lugar de persuadir a los votantes negros que a veces tienen un sesgo conservador. La respuesta de Trump, tan esperada como fue, le dio a la multitud en Chicago una visión clara de un hombre cuyo liderazgo se basa en la estafa. Regañó a Scott por ser grosero y dijo que era el mejor presidente para los negros desde Abraham Lincoln.

Si Trump hubiera sido un líder que hace más que apaciguar a su base, habría caído sobre su espada y se habría disculpado por sus transgresiones pasadas. Pero él no es eso.

El votante negro es inteligente, comprometido y no es fácil de estafar. Trump parecía pensar que si tocaba sus grandes éxitos de “Border, jobs y Woke democrats” se ganaría a los votantes negros. Se ha acostumbrado a estar en el escenario frente a miles de compinches de Trump que están cautivados por cada una de sus palabras. En Chicago, se encontró cara a cara con periodistas negros que tenían una buena educación y no cayeron en sus trucos.

Estados Unidos se enfrenta a unas elecciones extrañas

Luego, frente a esta audiencia, dijo que su oponente, la vicepresidenta Kamala Harris, “resultó volverse negra”. para atraer a los votantes negros. Harris es hija de inmigrantes jamaicanos e indios. Ella es negra y es india. Pero Trump usó esto como un ataque porque parece que no tiene nada más sustancial que decir sobre ella.

Su atractivo para los votantes negros era una broma, una broma en la que sólo él estaba al tanto. Mis compañeros miembros de la NABJ en el salón de baile (yo vi desde Sacramento) entienden al Trump que vimos en Chicago.

Trump es racista y lo ha sido durante años. ¿Qué clase de persona resta importancia a una protesta supremacista blanca en Charlottesville o se niega a disculparse por pedir la pena de muerte para cinco hombres negros en Nueva York que fueron acusados falsamente de violación hace más de 30 años? Un racista, ese es quién.

Dejó pasar la oportunidad de reconciliarse con la comunidad negra, o al menos iniciar ese camino. Si Trump vence a Harris en noviembre, será porque suficientes votantes -incluidos algunos de la comunidad negra- creyeron las mentiras que dice Trump, incluida la de que las zapatillas deportivas, los delitos graves y la codicia capitalista definen la cultura negra.

