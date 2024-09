Costo de vida, vivienda e inmigración tienen peso en las próximas elecciones

Share via

Share via Close extra sharing options

A dos meses de las elecciones, la comunidad hispanohablante refleja preocupación por varios temas referentes al costo de vida en Estados Unidos, mismos temas que van ligados a cómo van a votar en las urnas y por quiénes.

Maria Acevedo, residente de la ciudad de Los Ángeles, dijo que su voto esta vez va para aquellos políticos que proporcionen seguridad económica.

“Las rentas en California, por ejemplo, están por los cielos. Una persona sola ya no puede solventar un apartamento a menos que tenga a alguien más que lo ayude”, dijo Acevedo, una votante que trabaja como conductora de Uber.

Anuncio

California Casi 200,000 personas sin techo en California: Medida A tiene soluciones pero aumenta impuesto en ventas Poco antes de la pandemia, Alma Valenzuela vivía en la casa de su hermano, pero al quedar sin empleo de asistente de enfermera y tras las quejas de los vecinos sobre su estancia extra en la propiedad, la señora tuvo que salir del lugar.

“No se digan los gastos del médico, aun con seguro uno tiene que pagar mucho dinero para un servicio moderado”, dijo.

No lejos de Acevedo, en la ciudad El Monte, Carlos Pacheco está preocupado por los salarios bajos y el incremento de la renta anual que enfrenta. Su trabajo de 40 horas semanales en una tienda de comida en el área de carnicería, no le es suficiente para cubrir todos sus gastos.

“El gobierno no resuelve la inflación, ni tampoco una reforma que pueda ayudar a la comunidad inmigrante a obtener empleos mejor remunerados. Yo no puedo votar por mis estatus migratorio, pero mi esposa sí lo hará, y estamos viendo qué políticos nos convienen mejor para que nos ayuden en esta economía complicada”, dijo Pacheco.

California Así se convierten jornaleros en ‘influencers’ para combatir la desinformación sobre migrantes Cuando Julio Alberto Ramos escuchó por primera vez que un candidato a presidente, en aquel entonces Donald Trump, acusó a los inmigrantes mexicanos de ser criminales, le ofendió este ataque.

Las preocupaciones de ambos residentes no están lejos de las de los californianos en general, en inclusive todo Estados Unidos. Una encuesta revelada este 4 de septiembre por UnidosUS, una organización de defensa y derechos civiles de los latinos en el país, sostiene que entre los votantes la economía en general es uno de los temas más importantes.

Los resultados de su Encuesta Preelectoral 2024 del Electorado Hispano, con unos 3,000 votantes latinos participantes, muestra que las cinco prioridades principales, a dos meses de las elecciones, están dominadas por cuestiones relacionadas con el costo de vida (como la inflación, salarios, vivienda y costos de atención médica), con la inmigración y la violencia con armas de fuego empatadas en el puesto número cinco.

De acuerdo con los nuevos datos, la inflación en productos como alimentos y las necesidades básicas de vivienda y alquiler con costos disparados, así como la gasolina son las principales preocupaciones. De ahí, le sigue el empleo y economía en lo que concierne a la seguridad laboral y los altos costos de la atención médica y las recetas.

Los hispanohablantes creen que la inflación podría ir ligada a la seguridad, por lo que la delincuencia y las armas de fuego fáciles de conseguir son otros puntos concernientes.

En cuanto a la inmigración, el camino hacia la ciudadanía sigue siendo una de las principales prioridades. Los votantes latinos están a favor de un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que residen desde hace mucho tiempo en Estados Unidos y los Dreamers; De las cuatro prioridades principales, tres se relacionan con el camino a la ciudadanía y la protección de inmigrantes indocumentados.

No obstante, más de una cuarta parte de los votantes latinos no ven a ningún partido como un defensor de sus preocupaciones, y el 28% dice que ninguno, ambos o no sabe qué partido sería mejor para abordar su tema prioritario, según el reporte realizado por BSP Research.

Si bien, la mayoría de los latinos planean votar, muchos no han asumido un compromiso firme de hacerlo. Los partidos y las campañas no deben perder la oportunidad de interactuar con este gran segmento del electorado, sostienen activistas.

Clarissa Martínez De Castro, vicepresidenta de la Iniciativa de Voto Latino de UnidosUS, dijo que “los votantes hispanos serán decisivos este noviembre, un hecho que se hace más real en un panorama de márgenes muy estrechos”.

“Sin embargo, solo el 23% de los votantes latinos dice haber escuchado a los demócratas y el 16% a los republicanos. Con el 61% planeando votar temprano o por correo y casi 1 de cada 5 votando por primera vez en una elección presidencial, es esencial una comunicación temprana y significativa. Es imperativo que los candidatos se conecten con estos votantes y brinden soluciones concretas a sus preocupaciones para ganar su confianza y ganar sus votos”, dijo Martínez De Castro citando estadística del reporte.

Gary Segura, socio fundador y presidente de BSP Research, sostuvo que los votantes latinos están claramente motivados y prestan mucha atención, aunque muchos aún están definiendo su intención de voto.

“Como ha sido cierto durante varios ciclos, las posiciones políticas demócratas obtienen mejores resultados que los políticos demócratas, mientras que los republicanos, y Trump en particular, son considerados en general menos y generan confianza solo en temas de inflación y frontera”, dijo.

“Ambos partidos tienen claramente trabajo por hacer para atraer una mayor proporción de este electorado en rápido crecimiento, y para ello es importante entender los matices detrás de las preocupaciones y motivaciones de los votantes latinos, algo que una encuesta más amplia como ésta puede hacer”, añadió Seguro.

Por ahora, la vicepresidenta Kamala tiene una ventaja de +27 puntos sobre el expresidente Donald Trump: 59% a 31%.

La Encuesta Preelectoral 2024 del Electorado Hispano proporciona una comprensión más precisa y matizada de este electorado decisivo, pero a menudo incomprendido, y sirve como seguimiento de la Encuesta Preelectoral 2023 de UnidosUS, dijo Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS.

Juan Torres Aguilar, un residente de Bellflower quien va a votar por primera vez, sostuvo que el “lujo” de votar es una responsabilidad mayor.

“Muchos estamos cansados de los salarios bajos, las rentas altas, y que las grandes empresas sigan aumentando los precios de todo mientras el gobierno no hace nada”, dijo el inmingrante de El Salvador.

“Con nuestro voto no solamente apoyamos, pero responsabilizamos a quienes ponemos en un asiento”, dijo.