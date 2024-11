El concejal Kevin De León reconoce victoria de Ysabel Jurado en el distrito 14 de Los Ángeles

Share via

El concejal del distrito 14 de Los Ángeles, Kevin De León, reconoció la victoria de la joven abogada filipina, Ysabel Jurado, quien alcanzó más de 36 mil votos en el escrutinio preliminar y amplió la distancia en 8 mil en relación a los sufragios que acumula el expresidente del Senado de California.

“Quiero extender mis felicitaciones a Ysabel Jurado por una campaña bien peleada y desearle éxito al liderar nuestro distrito”, admitió el concejal en un comunicado que publicó en sus redes sociales. En el último resultado revelado por las autoridades acumula 28 mil 19 votos, mientras que la filipina tiene 39 mil 19.

En el texto, divulgado en Facebook e Instagram, De León agradeció a los habitantes del distrito 14, en donde ha fungido como concejal desde el año 2020, luego de que ese puesto quedó vacante. Su predecesor, José Huízar, fue sentenciado a 13 años en prisión federal por usar su posición para enriquecimiento ilícito, asimismo por evadir impuestos.

El concejal admitió que “los resultados de esta elección no fueron como esperábamos” y afirmó que respeta la voluntad de los votantes en este proceso democrático.

“Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos: dar vivienda a más personas que cualquier otro distrito, crear parques y áreas de juegos y asegurar inversiones históricas para mejorar nuestras comunidades que se sentirán en los años venideros”, destacó.

El futuro de este distrito, agregó, será brillante y aseguró que permanecerá comprometido en la lucha por la igualdad, oportunidad y dignidad para todos los angelinos. Al mismo tiempo, en el cierre del comunicado, le tendió la mano a la concejal electa.

“Estoy aquí para ser útil y hacer una transición sin problemas con su equipo entrante”, indicó.

De León, de 57 años, llegó a lo más alto de la política en California, al asumir entre octubre de 2014 y marzo de 2018 el puesto de presidente del Senado estatal.

Comenzó dando asistencia a inmigrantes indocumentados en la organización comunitaria One Stop Immigration Center, luego fue organizador sindical en la Asociación de Maestros de California, de donde saltó a la Asamblea (2006-2010) y al Senado estatal (2010-2018).

En medio de estos nombramientos también se lanzó al puesto de senador federal en noviembre de 2018 y al de alcalde de Los Ángeles en junio de 2022, en ambos fracasó.

Este avezado funcionario, nacido en Los Ángeles, es hijo de inmigrantes guatemaltecos. Su madre trabajó en la limpieza de casas.

La carrera política del exsenador, moviéndose entre el Capitolio estatal y el concilio municipal angelino como pez en el agua, parece que languidece luego del escándalo que reveló el diario Los Angeles Times, en donde cuatro latinos prominentes fueron grabados profiriendo calificativos despectivos y discriminatorios en contra de las comunidades afroestadounidense y oaxaqueña.

El 9 de octubre de 2022, este periódico divulgó unos audios grabados de manera oculta en octubre de 2021 en donde se escuchan las voces de De León, junto a los entonces concejales Gil Cedillo (distrito 1) y Nury Martínez (distrito 6), conversando con Ron Herrera, presidente de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles, refiriéndose a las personas de Oaxaca como “gente pequeña, baja y oscura” y “tan feos”.

En esos audios, Martínez comentó que el entonces concejal Mike Bonin, quien es anglosajón y gay, cargaba a su hijo afroestadounidense “como un accesorio”. En respuesta, De León dijo que eso era como cuando Nury “trae su cartera Goyard o la cartera Louis Vuitton”.

En su momento, De León se disculpó y en documentos legales, mostrándose desafiante, aseguró que “nunca hice ningún comentario que fuera ni remotamente ofensivo”. Fue precisamente eso lo que se le ha criticado por no haber ocupado su experiencia política para intervenir y cuestionar a sus interlocutores por los comentarios ofensivos.

“Fue bastante doloroso escuchar esos comentarios de los políticos que nos representaban”, manifestó Mauro Hernández, presidente de la Organización Regional de Oaxaca (ORO), fundada en 1987 para promover la cultura oaxaqueña.

En su opinión, ninguno de los que aparecen en las conversaciones de los audios debió haber permitido ese tipo de expresiones.

“Ellos no pueden hacer eso por ser representantes de la comunidad; pero eso quiere decir que tenían dos caras: una para decir cosas en privado y otra para hablar en público. Y eso tiene su precio, la comunidad no tuvo más tolerancia y eso quedó en evidencia con el hecho de que no fue reelecto”, comentó.

Hernández remarcó que su comunidad quedó muy lastimada y cree que nunca podrán olvidar ni perdonar a los involucrados en esos audios.

“No dijo nada, no mostró liderazgo. Kevin no era un tipo improvisado en la política, fue presidente del Senado de California, ahí dejó ver que no era un líder”, observó Gaspar Rivera-Salgado, sociólogo y director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). “El racismo plasmado en las grabaciones es lo que hacía insostenible la posición política de Kevin De León”, subrayó el académico de ascendencia oaxaqueña.

En ese momento, los implicados en los audios racistas fueron arrinconados por la opinión pública. Sin embargo, Cedillo concluyó su mandato hasta el 11 de diciembre de 2022; mientras que Martínez renunció desde el 12 de octubre de ese año. En medio de las protestas y la presión mediática, De León se ausentó dos meses de las sesiones del concilio, pero no renunció a su puesto.

Como si fuese un tren, la carrera del concejal del distrito 14 se descarrila y está siguiendo el rumbo de los otros implicados en esos audios.

“Lo que es evidente en los resultados de esta elección es que el sentimiento de traición del concejal Kevin De León en contra de su misma comunidad no fue perdonado; él les rompió el corazón y ellos le rompieron su carrera”, opinó Luis Alvarado, estratega político.

Poco después del escándalo de racismo, en noviembre de 2022, la abogada Jurado —entonces a escasos días de cumplir 33 años— decidió que iba a competir por el puesto de concejal.

En las elecciones primarias, realizadas el 5 de marzo de 2024, los dos candidatos con mayor apoyo tenían una distancia de 398 votos. En primer lugar quedó la filipina con 8 mil 618 sufragios (24.52%), mientras que el concejal De León alcanzó 8 mil 220 (23.39%).

“En un principio no estaba seguro de quién era”, admitió el veterano activista Carlos Montes, líder de la organización Comunidad, Servicio y Organización (CSO) con sede en Boyle Heights, quien se acercó a Jurado después de las elecciones primarias.

“Lo pensé bien y decidí apoyarla porque es progresista, joven, mujer y necesitamos un cambio, especialmente con los comentarios racistas de Kevin De León en contra de los afroestadounidenses y los oaxaqueños, eso es algo inaceptable”, apuntó Montes.

Hugo Soto-Martínez, concejal del distrito 13, es uno de los funcionarios que respaldó a Jurado en esta contienda. La filipina también contó con el apoyo de las concejales Eunisses Hernández (distrito 1) y Nithya Raman (distrito 4).

Por su experiencia en la defensa de los inquilinos, Soto-Martínez piensa que la concejal entrante puede dar su aporte para crear políticas a favor de los sectores más vulnerables de Los Ángeles y será una aliada en otros temas. “Ella será una de las mejores campeonas”, aseguró.

Cuando apenas comenzaba el conteo de votos, Jurado sacaba la noche del martes una ventaja de 4 mil sufragios a De León. En la fiesta después de las votaciones, en el patio de un bar en Highland Park, la abogada se mostró exultante por los primeros resultados.

—¿Está feliz con el número de votos a su favor? —pregunto.

—Sí, no sé los números exactos, pero son más de los que esperábamos, parece ser muy positivo. Y parece que vamos a ganar —responde Jurado.

Tres días después de las elecciones quedó confirmado el triunfo de la joven abogada. También se ratifica que el movimiento orquestado en contra del racismo es el que empujó a Jurado hacia el concilio municipal, algo que ella entendió al integrar su equipo de colaboradores y voluntarios con personas de diferentes razas.

“Esta campaña ha sido sobre la construcción de una gran coalición de personas”, dijo la concejal electa en una entrevista en la fiesta después de las votaciones. En su equipo hay personas filipinas, anglosajonas, afroestadounidenses y latinas. “Nuestro liderazgo refleja lo que queremos compartir”, subrayó.

Jurado, de 34 años, se convertirá en la primera mujer en dirigir este distrito. Esta hija de inmigrantes indocumentados filipinos, nacida en Los Ángeles y criada en Highland Park —que fue madre soltera a los 18 años y dependía de las estampillas de comida— estudió en el Colegio Comunitario de Pasadena antes de transferirse a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en donde obtuvo su licenciatura y luego se graduó en leyes.

Desde 1985, cuando Richard Alatorre obtuvo el asiento de concejal, el distrito 14 ha sido gobernado por hombres latinos. De acuerdo a la Oficina del Censo, en el 2020 aquí vivían el 61% latinos, el 16% anglosajones, el 12% asiáticos y el 6% afroestadounidenses. En este distrito se encuentran los vecindarios Boyle Heights, El Sereno, Eagle Rock, Highland Park y Lincoln Heights, entre otros.