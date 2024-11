‘Es un acto de justicia’: la comunidad oaxaqueña reacciona a la derrota de Kevin De León

Share via

Share via Close extra sharing options

Las protestas y la presión de la comunidad angelina no lograron la renuncia del concejal Kevin De León, pero las secuelas del escándalo de los audios racistas en contra de la comunidad afroestadounidense y oaxaqueña lo llevó a perder su asiento en la contienda electoral por el distrito 14 del Ayuntamiento de Los Ángeles.

La abogada de derechos de inquilinos, Ysabel Jurado, se declaró ganadora este jueves, 7 de noviembre, al acumular 33 mil 350 votos, equivalente al 55.78%, superando por cerca de 7 mil sufragios al actual concejal en el escrutinio preliminar, un hecho que provocó la reacción inmediata de la comunidad oaxaqueña.

“Es un acto de justicia que los votantes lo hayan castigado de esa manera”, valoró Mauro Hernández, presidente de la Organización Regional de Oaxaca (ORO), recordando con desazón y dolor ese momento en el que el diario Los Angeles Times reveló los audios con comentarios racistas en donde se escuchan a tres concejales y a un líder sindical latinos referirse a los afroestadounidenses y oaxaqueños de forma despectiva.

Anuncio

El 9 de octubre de 2022, este periódico divulgó unos audios grabados de manera oculta en octubre de 2021 en donde se escuchan las voces de De León, junto a los entonces concejales Gil Cedillo (distrito 1) y Nury Martínez (distrito 6), conversando con Ron Herrera, presidente de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles, refiriéndose a las personas de Oaxaca como “gente pequeña, baja y oscura” y “tan feos”.

En esta gráfica aparecen los tres funcionarios: Nury Martínez, Gil Cedillo and Kevin De León, implicados en los audios con comentarios racistas. (Martina Ibáñez-Baldor / Los Angeles Times)

En esos audios, Martínez comentó que el entonces concejal Mike Bonin, quien es anglosajón y gay, cargaba a su hijo afroestadounidense “como un accesorio”. En respuesta, De León dijo que eso era como cuando Nury “trae su cartera Goyard o la cartera Louis Vuitton”.

En su momento, De León se disculpó y en documentos legales, mostrándose desafiante, aseguró que “nunca hice ningún comentario que fuera ni remotamente ofensivo”. Fue precisamente eso lo que se le ha criticado por no haber ocupado su experiencia política para intervenir y cuestionar a sus interlocutores por los comentarios ofensivos.

“No dijo nada, no mostró liderazgo. Kevin no era un tipo improvisado en la política, fue presidente del Senado de California, ahí dejó ver que no era un líder”, observó Gaspar Rivera-Salgado, sociólogo y director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). “El racismo plasmado en las grabaciones es lo que hacía insostenible la posición política de Kevin De León”, subrayó el académico de ascendencia oaxaqueña.

***

Luego de que se divulgaran los audios con comentarios racistas, Jurado decidió competir por la silla de concejal en noviembre de 2022. En las elecciones primarias, realizadas el 5 de marzo de 2024, los dos candidatos con mayor apoyo tenían una distancia de 398 votos. En primer lugar quedó la abogada filipina con 8 mil 618 sufragios (24.52%), mientras que el concejal De León alcanzó 8 mil 220 (23.39%).

En la segunda vuelta electoral, realizada el pasado 5 de noviembre, desde que inició el escrutinio preliminar la hija de inmigrantes indocumentados que creció en Highland Park —que fue madre soltera a los 18 años y dependía de las estampillas de comida— le sacó alrededor de 4 mil votos de ventaja al actual concejal. Al día siguiente aumentó a 5 mil y la tarde del jueves a 6 mil 908.

“Hoy, me siento honrada de declarar oficialmente la victoria en la carrera por el distrito 14 del Concilio de Los Ángeles. Esta victoria no es mía, pertenece a nuestra comunidad. Fue la comunidad que se unió para tocar más de 83 mil puertas”, publicó en un comunicado la candidata de 34 años.

“Fue la comunidad que se movilizó en un ejército de más de mil voluntarios; fue la comunidad que escribió y envió más de 8 mil postales; fue la comunidad que ayudó a desarrollar todas y cada una de nuestras políticas; fue la comunidad que registró para votar a más de 300 electores desatendidos en Skid Row; y fue la comunidad que hizo oír su voz alta y clara”, añadió Jurado.

Ysabel Jurado, candidata al distrito 14 de Los Ángeles, recibe flores de una de sus partidarias cuando llega a la fiesta de la noche de las elecciones en Block Party, en Highland Park, el 5 de noviembre de 2024. (Genaro Molina / Los Angeles Times)

En el comunicado, la candidata aseguró que “el trumpismo no tiene lugar en el distrito 14”, rechazando rotundamente las tácticas divisivas desplegadas por De León durante la campaña. De acuerdo a Jurado esas estrategias fueron “adoptadas directamente del manual de Trump”.

En respuesta, la concejal del distrito 1, Eunisses Hernández, publicó una foto junto a Jurado en su cuenta de Instagram para felicitar a la filipina.

“En el distrito 14, los votantes rechazaron el manual de Trump. Ellos rechazaron una campaña que nunca evitó el racismo, la misoginia, la homofobia y la xenofobia que se reflejaban en esas grabaciones”, escribió Hernández, concejal que llegó a ese puesto al vencer a Cedillo en las elecciones de junio de 2022, poco antes de que se publicaron los audios discriminatorios.

Desde 1985, cuando Richard Alatorre obtuvo el asiento de concejal, el distrito 14 ha sido gobernado por latinos. De acuerdo a la Oficina del Censo, en el 2020 aquí vivían el 61% latinos, el 16% anglosajones, el 12% asiáticos y el 6% afroestadounidenses. En este distrito, los vecindarios Boyle Heights y El Sereno, son habitados mayormente por mexicanos-estadounidenses.

“Lo que es evidente en los resultados de esta elección es que el sentimiento de traición del concejal Kevin De León en contra de su misma comunidad no fue perdonado; él les rompió el corazón y ellos le rompieron su carrera”, opinó Luis Alvarado, estratega político, detallando que el actual concejal era el único que siguió con vida política luego del escándalo.

En ese momento, los implicados en los audios racistas fueron arrinconados por la opinión pública. Sin embargo, Cedillo concluyó su mandato hasta el 11 de diciembre de 2022; mientras que Martínez renunció desde el 12 de octubre de ese año. En medio de las protestas y la presión mediática, De León se ausentó dos meses de las sesiones del concilio, pero no renunció a su puesto.

***

En aquellas protestas de octubre de 2022 participó Hernández, presidente de ORO, organización fundada para promover la cultura oaxaqueña. Esas movilizaciones frente al edificio del Ayuntamiento de Los Ángeles, convocadas por Comunidades Indígenas en Liderazgo (CIELO), exigían la dimisión de los concejales implicados en el escándalo.

Este activista, originario de San Pablo Macuiltianguis, cuenta que los tres concejales eran vistos como “amigos” de su comunidad. Pero al escuchar los comentarios denigrantes y discriminatorios se quedó estupefacto. Le dio coraje, sintió impotencia y tristeza.

“Fue bastante doloroso escuchar esos comentarios de los políticos que nos representaban”, manifestó Hernández, de 66 años, que cuando fue presidente por primera vez —entre 2009 y 2013— del organismo comunitario que realiza el emblemático Festival Guelaguetza, el concejal De León fungía como senador estatal y Cedillo era asambleísta.

De izquierda a derecha aparecen: Nury Martínez, Gil Cedillo, Kevin De León y Ron Herrera en esta ilustración relacionada a los audios con comentarios racistas. (Los Angeles Times)

En su opinión, ninguno de los que aparecen en las conversaciones de los audios debió haber permitido ese tipo de expresiones.

“Ellos no pueden hacer eso por ser representantes de la comunidad; pero eso quiere decir que tenían dos caras: una para decir cosas en privado y otra para hablar en público. Y eso tiene su precio, la comunidad no tuvo más tolerancia y eso quedó en evidencia con el hecho de que no fue reelecto”, comentó.

En los inicios de su organización, en 1987, la comunidad oaxaqueña se congregaba en el parque Normandie, en el vecindario Pico Union, y en El Sereno a jugar baloncesto. Hasta la fecha, en esos dos vecindarios existe un gran asentamiento de sus connacionales, principalmente oriundos de la Sierra Juárez. Son ellos los que no votaron por De León, pero también otros electores que no comparten la discriminación.

“La comunidad quedó muy lastimada y creo que nunca podremos olvidar, ni lo podremos perdonar”, remarcó Hernández.

Rivera-Salgado, el sociólogo de la UCLA, considera que al elegir al Jurado, los votantes están enviando el mensaje de cambio y, al mismo tiempo, expresan que van a colocar funcionarios no solo por ser latinos, sino que están observando sus plataformas, como es el caso del tema de la vivienda asequible que abandera la abogada filipina.

—¿Cuál es el mensaje para otros líderes en futuras elecciones?—pregunto.

—Me parece que la ciudad de Los Ángeles y los distritos son muy diversos, entonces las personas que quieran representar a esta comunidad van a tener que ser muy sensibles, deben tener la capacidad de no solo ser electos por ser quienes son, sino por su habilidad de hablarle a un electorado diverso. Los candidatos deben ser más sofisticados para entender eso, a mi me parece que eso le faltó a Kevin De León —analizó Rivera-Salgado.

En la fiesta después de las votaciones, en la noche del 5 de noviembre, el concejal De León reunió a sus colaboradores y voluntarios en Lincoln Heights. Entre sus familiares y amigos estaba Cedillo, el exconcejal del distrito 1, implicado en el escándalo de los audios racistas.

Antes de llegar a la Asamblea de California, en el 2006, De León trabajó en una organización asistiendo a inmigrantes indocumentados y fue organizador sindical. Entre el 2010 y 2018 fue integrante del Senado estatal; en esta última cámara legislativa llegó a ser presidente por más de tres años. En el 2020, en una elección especial, se lanzó y ganó el puesto de concejal por el distrito 14 luego de que el puesto quedara vacante. Su predecesor, José Huízar, fue sentenciado a 13 años en prisión federal por usar su posición para enriquecimiento ilícito, asimismo por evadir impuestos.

El concejal, de 57 años, hasta el cierre de esta nota no había reaccionado a la declaración de victoria de Jurado. En sus redes sociales, específicamente en Instagram y Facebook, su última publicación la hizo el día de la votación. Se trata de una captura de pantalla de una nota de un diario local que se refiere a la abogada filipina como partidaria de políticas socialistas.