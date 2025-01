El incendio Kenneth comenzó a última hora de la tarde en el Valle de San Fernando provocando más evacuaciones

Al menos cinco iglesias, una sinagoga, siete escuelas, dos bibliotecas, boutiques, bares, restaurantes, bancos y tiendas de comestibles se perdieron. También se perdieron la Casa Rancho del Oeste de Will Rogers y el Motel Topanga Ranch, lugares emblemáticos locales que se remontan a la década de 1920. El gobierno aún no ha dado a conocer cifras sobre el costo de los daños, ni detalles sobre cuántas estructuras se quemaron.

