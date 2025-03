Cientos protestan contra las políticas de deportación de Trump en Inland Empire

Share via

Share via Close extra sharing options

Con la administración Trump prometiendo el mayor esfuerzo de deportación en la historia de Estados Unidos, más de 200 personas marcharon por el centro de Ontario el sábado por la mañana en apoyo de la comunidad inmigrante del Inland Empire.

La enérgica multitud ondeaba banderas estadounidenses y mexicanas, golpeaba tambores y hacía sonar desatados ruidos mientras desfilaban por las aceras. Coreaban “No nos vamos” y el lema de la Unión de Campesinos, “Sí, se puede”. Los manifestantes estallaron en vítores cuando los vehículos de la avenida Euclid tocaron la bocina en señal de apoyo.

La protesta -promocionada en las redes sociales como una “movilización masiva contra la deportación masiva”- fue liderada por la Inland Coalition for Immigrant Justice, con sede en San Bernardino, formada por más de 35 organizaciones que sirven a la comunidad inmigrante del Inland Empire.

Anuncio

La región alberga una población inmigrante considerable. Según un informe de 2018 del Centro de Innovación Social de la Universidad de California en Riverside, la Inland Coalition for Immigrant Justice y el California Immigrant Policy Center, uno de cada cinco residentes del Inland Empire era inmigrante, con casi un millón de inmigrantes en los condados de Riverside y San Bernardino.

Decenas de manifestantes de Inland Coalition for Immigrant Justice y otras organizaciones de Inland Empire participan en una manifestación en Ontario el sábado. (Genaro Molina / Los Angeles Times)

El condado de San Bernardino también alberga el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, uno de los mayores centros de detención de inmigrantes de California, gestionado por la empresa privada GEO Group. Una coalición de grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes lleva años abogando por el cierre del centro, alegando problemas de salud, seguridad y derechos humanos.

Dirigiéndose a la multitud antes de comenzar la marcha, Javier Hernández, director ejecutivo de la Inland Coalition for Immigrant Justice, enmarcó la retórica de la administración como un intento de sembrar el miedo y el pánico entre la comunidad inmigrante; una estratagema para hacer que la gente se acobarde en las sombras o se autodeporte.

“La forma en que contraatacamos es saliendo a la calle”, dijo Hernández. “Dejamos atrás el miedo y seguimos adelante con nuestra lucha por los derechos de los inmigrantes”.

“Sin papeles, sin miedo”, gritó, dirigiendo a los asistentes en un bullicioso cántico. “Sin papeles, sin miedo”.

Un manifestante lleva una bandera combinada de Estados Unidos y México en la concentración. (Genaro Molina / Los Angeles Times)

Enfrentarse a ese miedo -y hablar en nombre de quienes se sienten atacados y temen protestar- estaba en la mente de muchos manifestantes.

Andy Garibay llegó al país cuando era un bebé y ahora tiene autorización de trabajo y protección contra la deportación a través del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA. Madre de dos hijos, vive en Rialto y trabaja en la administración de nóminas.

Dijo que las amenazas de la administración Trump la tienen a ella y a su familia en vilo. El chat de su grupo familiar parece estar constantemente sonando con posibles avistamientos de funcionarios de inmigración cerca de los almacenes donde trabajan muchos parientes, dijo.

“¿Por qué tiene que ser así?”, dijo Garibay, que sostenía carteles en los que se leía “One Love” (Un solo amor) y llevaba una bandera mexicana enrollada en el pelo.

Deanna Pennino, de Ontario, es hija de un inmigrante mexicano. Él les enseñó a ella y a sus hermanos a trabajar duro y a ser estadounidenses orgullosos, sin olvidar nunca sus raíces, dijo.

Más de 200 personas ondearon banderas, pancartas y carteles mientras marchaban el sábado por el centro de Ontario en apoyo de los derechos de los inmigrantes.

(Rebecca Plevin / Los Angeles Times)

Pennino, un terapeuta respiratorio en un hospital local, dijo que varios colegas han dejado de venir a trabajar, temerosos de que las autoridades de inmigración puedan aparecer en cualquier momento. Trump rescindió en su primer día en el cargo una política de la era Biden que protegía ciertos lugares sensibles, como iglesias, escuelas y hospitales, de la aplicación de la ley de inmigración.

Pennino también luchó contra la Proposición 187, una iniciativa electoral de 1994 que pretendía prohibir a los inmigrantes indocumentados que carecieran de documentación recibir cualquier prestación pública, incluida la sanidad, la educación y los servicios sociales. Esa experiencia, dijo, le demostró que «podemos luchar y marcar la diferencia».

Durante la marcha del sábado, llevó una pancarta en la que se leía “Deporten a Elon”, en referencia a Elon Musk, un inmigrante sudafricano que lidera un polémico esfuerzo para eliminar el presunto fraude, despilfarro y abuso del gobierno federal.

Trump centró inicialmente su retórica en perseguir a los inmigrantes indocumentados que carecen de autorización y que han sido acusados de delitos violentos. Su administración dice ahora que considera criminales a todos los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos sin autorización legal, porque han violado las leyes de inmigración.

Decenas de manifestantes participaron el sábado en Ontario en una “movilización masiva contra las deportaciones masivas”.

(Genaro Molina / Los Angeles Times)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ya ha llevado a cabo operaciones muy publicitadas en Chicago y Nueva York, entre otros lugares. La promesa de más medidas coercitivas ha conmocionado a las comunidades de inmigrantes de California y de todo el país y ha provocado una oleada de activismo.

El pasado fin de semana, los rumores de que el gobierno federal estaba planeando una operación masiva de control de la inmigración en el condado de Los Ángeles pusieron a mucha gente en estado de alerta. En ese momento, los funcionarios del ICE no dijeron si se había llevado a cabo alguna operación especial y no dieron a conocer las cifras diarias de detenciones. Sin embargo, parecía que dicha operación no había sido ni mucho menos tan generalizada como muchos habían predicho.

A principios de enero, a finales de la administración Biden, agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense llevaron a cabo una redada de varios días en zonas rurales del condado de Kern, que se saldó con la detención y deportación de decenas de trabajadores indocumentados que carecían de documentación.

Esta semana, los abogados de la ACLU que representan a la Unión de Campesinos y a cinco residentes del condado de Kern demandaron al jefe del Departamento de Seguridad Nacional y a los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., alegando que la redada equivalía a una «expedición de pesca» que apuntaba indiscriminadamente a personas de color que parecían ser trabajadores agrícolas o jornaleros.

Este artículo forma parte de la iniciativa de información sobre equidad de The Times, financiada por la Fundación James Irvine, que explora los retos a los que se enfrentan los trabajadores con bajos ingresos y los esfuerzos que se están realizando para abordar la brecha económica de California.