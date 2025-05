Se disparan los precios del oro mientras aumenta la incertidumbre económica

Share via

A medida que crece la incertidumbre económica en todo el mundo, los precios del oro han alcanzado nuevos máximos históricos.

Esto se debe a que las ventas de oro pueden aumentar drásticamente cuando los inversores ansiosos buscan “refugios seguros” para su dinero. El actual repunte del oro se ha dado mientras el presidente estadounidense Donald Trump continúa anunciando nuevos aranceles tanto a aliados económicos como a adversarios, lo que ha sacudido los mercados financieros y amenaza con reavivar la inflación para familias y empresas por igual.

El Fondo Monetario Internacional dijo que el panorama económico de todo el mundo, incluido Estados Unidos, ha empeorado significativamente a raíz de los aranceles de Trump y la incertidumbre que han creado. Y las recientes amenazas de Trump acerca de que puede destituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sólo han puesto a los inversores más nerviosos.

Si las tendencias continúan, los analistas dicen que el precio del oro podría seguir subiendo a territorios sin precedentes.

Esto es lo que hay que saber.

¿Cuál es el precio del oro hoy?

El precio actual del oro spot en Nueva York alcanzó un récord de 3.424,24 dólares por onza troy —el estándar para medir metales preciosos— al cierre del lunes. Eso es aproximadamente 1.097 dólares más que hace un año.

El precio del oro spot ha subido más del 30% desde el comienzo de 2025, según la firma de datos FactSet. En contraste, el mercado de valores ha caído. El índice de referencia S&P 500 ha bajado más del 12% este año.

Los futuros del oro también alcanzaron un récord temprano el martes, superando brevemente la marca de 3.500 dólares por primera vez antes de caer por debajo de 3.400 dólares por la tarde.

¿Por qué está subiendo el precio del oro?

En gran medida es por la incertidumbre. El interés en comprar oro típicamente aumenta cuando los inversores se ponen ansiosos, y ha habido mucha agitación económica en los últimos meses.

La mayor incertidumbre radica en las guerras comerciales de Trump. La manera errática en que Trump ha hecho los anuncios de nuevos aranceles y las represalias de algunos de los aliados tradicionales más cercanos del país han creado una sensación de latigazo para empresas y consumidores, quienes, según los economistas, pagarán la factura por los precios más altos.

La confianza del consumidor y las perspectivas económicas globales se han deteriorado como resultado. El martes, el FMI dijo que la economía global crecerá sólo 2,8% este año, por debajo de su pronóstico de enero de 3,3%. Y para Estados Unidos específicamente, el FMI prevé que el crecimiento sea de 1,8% este año, cuando su pronóstico anterior era de 2,7%. China, que actualmente enfrenta los aranceles más pesados de Estados Unidos, probablemente también verá un crecimiento debilitado.

La semana pasada, Trump también renovó amenazas de que podría destituir a Powell, y desde entonces ha intensificado su crítica pública al presidente de la Fed por no reducir las tasas de interés. Cualquier intento de destituir a Powell probablemente desencadenaría una crisis en los mercados financieros globales por temor a que una Fed menos independiente pueda tener dificultades para mantener la inflación bajo control, lo que haría que los inversores estén aún más ansiosos.

En el último año, los analistas también han señalado una fuerte demanda de oro por parte de los bancos centrales de todo el mundo en medio de otras tensiones geopolíticas en curso, incluidas las guerras en Gaza y Ucrania.

¿Vale la pena invertir en oro?

Los defensores de invertir en oro lo llaman un “refugio seguro”, argumentando que el producto puede servir para diversificar y equilibrar su cartera de inversiones, así como mitigar posibles riesgos en el futuro. Algunos también encuentran consuelo en comprar algo tangible que tiene el potencial de aumentar su valor con el tiempo.

Aun así, los expertos advierten que no se deben poner todos los huevos en una sola canasta. Y no todos están de acuerdo en que el oro sea una buena inversión. Los críticos dicen que el oro no siempre es el escudo contra la inflación que muchos afirman que es, y que hay formas más eficientes de protegerse contra la posible pérdida de capital, como las inversiones basadas en derivados.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también ha advertido sobre tener cuidado al invertir en oro. Los metales preciosos pueden ser altamente volátiles, indica la comisión, y los precios suben a medida que aumenta la demanda, lo que significa que “cuando la ansiedad económica o la inestabilidad son altas, las personas que típicamente se benefician de los metales preciosos son los vendedores”.

E incluso el actual repunte del oro ha visto cierta volatilidad. Por ejemplo, el precio del oro spot cayó durante varios días después del anuncio de Trump el 2 de abril, su llamado “día de la liberación”.

Si decide invertir en oro, agrega la comisión, es importante educarse sobre prácticas de comercio seguro y ser cauteloso con posibles estafas y falsificaciones en el mercado.