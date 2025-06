El caos estalla en Paramount Home Depot cuando los manifestantes se enfrentan a los agentes de inmigración.

El sábado por la mañana estalló un enfrentamiento que duró horas entre manifestantes y agentes federales en Paramount, mientras los funcionarios federales advirtieron sobre más redadas de inmigración en Los Ángeles.

El enfrentamiento cerca de un Home Depot en el 6400 de Alondra Blvd. se intensificó hasta convertirse en un enfrentamiento violento y tumultuoso. Al menos un manifestante resultó herido, según testigos.

Se oían cánticos de “¡Fuera ICE!” mientras las granadas aturdidoras de agentes federales iluminaban la escena. Muchos de los agentes parecían ser de la Patrulla Fronteriza. Un reportero del Times observó a un manifestante recoger una bolsa de basura y prenderle fuego en medio del bulevar Alondra, a media cuadra de donde se encontraban los agentes de inmigración.

La escena ocurrió después de redadas en Los Ángeles el viernes que llevaron al arresto de 44 personas bajo sospecha de violaciones de inmigración y otra bajo sospecha de obstrucción a la justicia.

“Las operaciones de las fuerzas del orden federales continúan según lo previsto este fin de semana en el condado de Los Ángeles”, declaró el fiscal federal Bill Essayli en X mientras se desarrollaba el enfrentamiento. “Insto al público a abstenerse de interferir con estas acciones legales. Cualquiera que obstruya a los agentes federales será arrestado y procesado”.

En Paramount, una ciudad 82% latina, los manifestantes se reunieron a lo largo de Alondra Boulevard después de informes de que oficiales de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos estaban atacando a personas en un Home Depot donde los jornaleros comúnmente se reúnen en busca de trabajo.

Un grupo de manifestantes se estacionó cerca de la salida Alondra de la autopista 710, mientras un segundo se reunió junto al Home Depot.

Los agentes del sheriff del condado de Los Ángeles llegaron a la escena alrededor de las 11 a.m. El departamento aclaró en un comunicado que “no estuvo involucrado en ninguna operación o acción policial federal” y que solo estuvo presente para ayudar con el tráfico y el control de multitudes.

Para el sábado por la tarde, carritos de compra de Home Depot de color naranja brillante y un contenedor de reciclaje azul estaban esparcidos por el bulevar.

Agentes federales desplegaron granadas aturdidoras y bolas de pimienta una y otra vez. Algunos proyectiles impactaron a manifestantes, según testigos.

Una mujer del grupo de manifestantes parecía estar sangrando y otro hombre fue tratado por sus heridas.

“Había algunos individuos a su alrededor que le lanzaban ladrillos. Una de las ventanas se rompió y quedó inconsciente. Parecía estar en muy mal estado”, dijo Nico Thompson-Lleras, abogado de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, quien presenció el incidente. Añadió que no estaba claro si el hombre fue atropellado por un vehículo, un arma o algo más.

La alcaldesa de Paramount, Peggy Lemons, quien estuvo presente en el lugar, declaró no tener conocimiento de ningún arresto en Home Depot. Añadió que el enfrentamiento aparentemente comenzó después de que los manifestantes detectaran a agentes de inmigración apostados en una plaza comercial cercana donde el DHS tiene una oficina. Instó a la multitud a mantener la calma para evitar la violencia.

Dijo que le informaron que el Departamento de Seguridad Nacional estaba buscando residentes indocumentados en las tiendas Home Depot de todo el condado. Sin embargo, ha recibido poca información de las autoridades federales sobre sus acciones en la ciudad que representa, que tiene una superficie de aproximadamente 4,5 millas cuadradas y una población de aproximadamente 57.000 personas.

“No sabemos qué estaba pasando ni cuál era su objetivo. Pensar que no habría un aumento del miedo ni consecuencias por parte de la comunidad no me parece una buena preparación”, dijo. “Sobre todo, no hay comunicación y las cosas se hacen a la ligera. Y eso crea caos y miedo”.

Imágenes de helicóptero desde el lugar mostraron vehículos policiales bloqueando el acceso al cerrar la carretera. Agentes de la Patrulla Fronteriza formaron una fila. Los agentes del sheriff dispararon granadas aturdidoras para despejar la salida de la autopista de manifestantes.

Un autobús del Servicio de Alguaciles de EE. UU. que se acercaba al lugar fue rodeado por una multitud al salir de la autopista. Los manifestantes patearon el vehículo y lo empujaron para intentar detenerlo, antes de que otro vehículo federal se detuviera junto al autobús. Un agente pareció disparar gas lacrimógeno para repeler a la multitud.

“ICE ha traído sus tácticas terroristas y agentes enmascarados a #Paramount esta mañana, en mi distrito”, escribió la representante estadounidense Nanette D. Barragán, cuyo distrito incluye Paramount, en una publicación en X. “Esto es inaceptable. Exigiremos respuestas y rendición de cuentas. Para quienes están ahí afuera: por favor, manténganse seguros, protesten pacíficamente y CONOZCAN SUS DERECHOS”.

Los manifestantes quemaron una bandera estadounidense mientras otros ondeaban banderas mexicanas. Algunos comenzaron a marcar el bulevar con grandes ladrillos de cemento.

Los funcionarios federales adoptaron un tono siniestro.

“Ya se han realizado múltiples arrestos por obstruir nuestras operaciones”, declaró el subdirector del FBI, Dan Bongino, en X. “Hay más arrestos en camino. Estamos revisando los videos para encontrar a más perpetradores. Si siembran el caos, nosotros les pondremos esposas”.

José Luis Solache Jr., asambleísta de California que representa el área de Paramount, donde se encuentra Home Depot, dijo que se dirigía a un evento comunitario cuando vio vehículos de la Patrulla Fronteriza saliendo de la autopista. Decidió dar la vuelta.

Solache dijo que llegó y comenzó a observar junto a otros manifestantes en un esfuerzo pacífico cuando los agentes comenzaron a disparar granadas en su dirección, obligándolo a él y a otros a correr entre el humo. Tras identificarse ante los agentes, intentó obtener información sobre lo que estaban haciendo, pero no respondieron a sus preguntas, afirmó.

“Ven a la comunidad aquí, demostrando que no los quieren aquí”, dijo mientras estallaban granadas aturdidoras cerca. “Nuestras comunidades trabajadoras están siendo atacadas. Son familias trabajadoras. No son delincuentes. Van a instalaciones donde la gente literalmente trabaja”.