Ciudadano estadounidense detenido dice que los agentes alardearon tras detener a decenas de personas en Home Depot

Un ciudadano estadounidense de 37 años que fue derribado al suelo y detenido tras grabar a agentes federales en Home Depot el jueves dijo que fue retenido durante más de una hora cerca del estadio de los Dodgers, donde los agentes se jactaron de cuántos inmigrantes habían detenido.

“¿Cuántos agarraste hoy?”, dijo que le preguntó un agente.

“Oh, hemos cogido 31”, respondió el otro.

“Hoy ha sido un buen día”, respondió el primer agente.

Los dos celebraron al chocarse las manos, sentado en el asfalto bajo el sol, dijo Job García.

García fue puesto en libertad el viernes en un centro de detención federal del centro de la ciudad. Al parecer, aún no se han presentado cargos penales contra él. Es uno de los varios ciudadanos estadounidenses detenidos durante las operaciones policiales de los últimos días. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional afirman que algunos han interferido ilegalmente en el trabajo de los agentes.

Anuncio

En respuesta a las preguntas sobre el motivo de la detención de García y si se habían presentado cargos contra él, un portavoz de la fiscalía de Los Ángeles recomendó a los periodistas que se pusieran en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional.

El DHS y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras no respondieron a la solicitud de comentarios.

Job Garcia en su apartamento de Silver Lake el viernes 20 de junio de 2025 en Los Angeles, CA. García, ciudadano estadounidense, fue detenido y retenido durante una redada en un Home Depot de la zona de Los Ángeles el jueves 19 de junio de 2025. Fue puesto en libertad a las 8:30 de la mañana del viernes.



(Luke Johnson / Los Angeles Times)

Dijo que un agente le dijo en un español entrecortado que “esperara aquí”, aunque no pudo oírse en el vídeo.

“Hablo inglés, brutos”, le grita claramente.

Ningún agente le preguntó si era ciudadano estadounidense. Nadie le pidió que se identificara.

“Dieron por sentado que era un indocumentado”, dijo más tarde en una entrevista.

El vídeo termina a los cuatro minutos, mientras espera en la furgoneta.

García pidió a un agente que sacara su cartera del coche para poder demostrar que era ciudadano estadounidense. Otro agente recuperó su documento de identidad, pero él siguió esposado.

Estaban tan apretadas que se le empezaron a hinchar las manos.

Los agentes le cambiaron las esposas por unas que parecían cordones de zapato. Doblaron una esquina, se detuvieron para meterlo en otra furgoneta y salieron a toda velocidad por la autopista 101.

“Les manché el asiento con mi sangre”, dijo. Y pensó: “Se van a acordar de mí”.

Con él en la furgoneta iba un hombre mexicano, con el rostro cabizbajo, que dijo que su mujer estaba embarazada de seis meses.

“Mi mujer me ha dicho que hoy no vaya a trabajar”, dijo el hombre. “Algo no va bien”, dijo.

“Me rompió el corazón”, dijo García. “Ojalá fuera él quien se escapara cuando intentaban agarrarme”.

En lo que describió como una rampa de acceso al estadio de los Dodgers, cerca del Lote K, sacaron a García del coche y le dijeron que se sentara en el asfalto mientras los agentes metían a los detenidos en diferentes furgonetas y los procesaban durante aproximadamente una hora. Una mujer comprobó sus antecedentes penales.

Fue surrealista y enfurecedor.

“Intentaban construir algún tipo de caso”, dijo García. Contó al Times que fue detenido a los 17 años por conducir licencia.

Después de trasladarlo, los agentes le tomaron las huellas dactilares e intentaron interrogarlo.

El agente dijo que querían “conocer tu versión de la historia”.

García se negó.

Dijo que escuchó a un agente decir a alguien: “Trump nos está haciendo trabajar de verdad”.

Mientras estaba retenido en un centro de detención del centro de la ciudad, conoció a Adrián Martínez.

Martínez, trabajador de Walmart de 20 años y también ciudadano estadounidense, había sido detenido el martes cuando intentaba impedir el arresto de un hombre que limpiaba un centro comercial de Pico Rivera. Los dos hablaron durante unos 10 minutos, mientras Martínez esperaba para comparecer ante el tribunal.

“Tú eres el chico de Walmart, ¿verdad?”, le preguntó.

García le contó lo que había sucedido fuera del Home Depot.

“Eso es exactamente lo que me pasó a mí”, dijo que Martínez le dijo. “Estaban intimidando a un chico mayor. No me gustó, así que fui y me enfrenté a ellos, me pusieron las manos encima y yo se las quité”.

El fiscal federal Bill Essayli publicó una foto de Martínez en X y dijo que “fue arrestado por una acusación de golpear a un agente de la patrulla fronteriza en la cara después de que intentó impedir su operación de aplicación de la ley de inmigración”. Martínez fue acusado en una denuncia penal de conspiración para obstaculizar a un agente federal.

La denuncia no hace referencia a un puñetazo, pero alega que Martínez bloqueó los vehículos de los agentes con su coche y más tarde con un cubo de basura.

“Una denuncia generalmente contiene un cargo y no incluye todo el alcance de la conducta del acusado, ni las pruebas que se presentarán en el juicio”, dijo Ciaran McEvoy, portavoz de la oficina del fiscal federal en Los Ángeles. “Teniendo en cuenta que se trata de un caso activo, no haremos más comentarios fuera de los procedimientos judiciales”.

Martínez fue puesto en libertad el viernes con una fianza de 5.000 dólares.

“El fiscal Essayli y el jefe de sector de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino alegaron escandalosamente que Adrián agredió a un agente federal”, dijeron los abogados de Martínez en un comunicado. “Sin embargo no se le ha imputado un cargo de agresión porque no agredió a nadie, y las pruebas de ello son claras”.

García dijo que su compañero de celda estaba preocupado por estas protestas. Le preguntó: “¿No crees que los manifestantes que están ahí fuera destruyendo la propiedad, los alborotadores, tienen mala pinta?”.

“Los disturbios son el lenguaje de los que no son escuchados”, dijo, inspirándose en una cita del reverendo Martin Luther King Jr.