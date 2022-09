Manipulación política el traslado de migrantes de Texas y Florida al norte del país

Les invito a hacer un recorrido por las noticias de la semana y las opciones de diversión para los próximos días. Y ya lo sabe, si le gusta comparta este boletín con sus amistades.

Es algo puntual, que siempre ocurre. Tan pronto como se aproximan las elecciones, el tema de la migración y la seguridad en la frontera hace titulares. Esta vez los gobernadores republicanos de Texas y Florida se las ingeniaron para poner el tema en la agenda política enviando aviones con migrantes a lugares como Chicago, Nueva York y hasta la casa de la vicepresidente Kamala Harris.

Y esta semana los funerales de Isabel II siguieron acaparando la atención mundial. Más de 50 dignatarios de todo el mundo se dieron cita en Londres para despedir a la reina. Y por fin, después de varios meses de espera, los californianos que califican para el programa estatal de alivio del precio de la gasolina podrían comenzar a ver los pagos a partir del mes de octubre. Aquí le diremos hasta cuánto dinero puede esperar. Y en México el 19 de septiembre se ha convertido en una fecha fatídica. Este año, por tercera ocasión un terremoto superior a los 7 grados sacudió a ese país en la misma fecha.

IMAGEN DE LA SEMANA

El rey Carlos III, la reina consorte, Camilla, y la princesa Ana están junto el féretro de la reina Isabel II, fuera de la Abadía de Westminster. Una nota de Carlos se encuentra en el arreglo floral de la parte superior. (Danny Lawson / Pool Photo)

CALIFORNIA

NO ES COSA DEL PASADO. Según los datos del Centro de Recursos sobre Coronavirus Johns Hopkins un promedio de 400 personas al día murieron durante los meses de junio y agosto, por lo que el COVID sigue siendo una de las principales causas de muerte en Estados Unidos. En el condado de Los Ángeles el virus se cobró la vida de casi 800 personas en esos mismos meses.

¿QUÉ LE PARECE? California empezará a permitir un método funerario alternativo conocido como compostaje humano a partir del 2027. El proyecto de ley 351 permitirá un proceso en el que los restos humanos se descompongan de forma natural durante un periodo de 30 a 45 días tras ser colocados en un recipiente de acero y enterrados en virutas de madera, alfalfa y otros materiales biodegradables.

POLÍTICA. Si no se ha registrado para votar, hágalo hoy mismo. Aquí puede registrarse. Y con las elecciones de medio término a unas cuantas semanas, le mostraremos qué es lo que encontrará en la boleta electoral. Hay muchas opciones y lo mejor es votar bien informado. También les traemos la historia de Olivia Zepeda, una mujer extraordinaria que está buscando ser la primera mujer latina en convertirse en superintendente escolar del condado de Yuma.

DEPORTES

Canelo Álvarez, a la derecha, pelea con Gennady Golovkin en un combate de boxeo por el título de peso supermedio el sábado en Las Vegas. ((John Locher / Associated Press)

)

MULTIMILLONARIOS. Yo no sé si le gustó o no la pelea entre el Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Sin duda no fue el encuentro más aguerrido entre ambos peleadores. Lo que si me llamó la atención es las cantidades que se llevaron cada uno. De acuerdo con el sitio especializado Sports Zion, Canelo se llevó alrededor de $65 millones en total, entre salario base y regalías de PPV. Por su lado Golovkin tuvo un salario base de $8 millones más el bono de PPV, por lo que podría haber ganado unos $43 millones este fin de semana. Nada mal ¿no cree?

TODO LISTO. Las selecciones de Perú y México se verán las caras en Los Ángeles, en lo que se espera sea un partido muy importante para ambas escuadras que se encuentran en plena preparación para la Copa Mundial de Qatar.

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny durante su concierto en el Hard Rock Stadium, el 12 de agosto de 2022, en Miami Gardens, Florida. (Lynne Sladky/AP)

POPULARES. La Academia Latina de la Grabación anunció a los artistas nominados a la entrega número 23 de los Latin Grammy que se otorgarán en una ceremonia televisada el próximo 17 de noviembre. Aquí le diremos quiénes son los que tienen más posibilidades de ganar.

REFLEXIVO. Después del accidente que sufrió el conocido actor mexicano Eugenio Derbez, conversó detenidamente con Los Angeles Times en Español, y esto es lo que nos dijo.

DE RUMBA. En medio de los festejos de nuestras tradiciones, llegan a la ciudad de Los Ángeles artistas de diversas latitudes para realizar sus esperados conciertos y giras este fin de semana, entre ellos, Los Ángeles Azules, Carlos Vives y Servando y Florentino.

VIDA Y ESTILO

MES DE LA HERENCIA HISPANA. Como todos lo sabemos del 15 de septiembre al 15 de octubre se celebra en Estados Unidos el mes de la “Hispanidad” y por eso la Oficina del Censo dio a conocer información muy interesante relacionada con la comunidad latina de Estados Unidos. ¿Sabía usted que ya somos 62.6 millones de latinos en Estados Unidos? Este y otros datos se los presento aquí.

ASÍ SE DICE

Aunque los latinoamericanos compartimos el mismo idioma, en cada país e incluso en cada región se utilizan algunas palabras que solo los habitantes de ese país utilizan. Hoy le toca a Chile.

Andar pato: No tener dinero

Cabra/o: Niña/o.

Cahuín: Mentira, enredo, invento que engaña y confunde.

Curao: Bajo los efectos del alcohol.

Gallo/a: Se usa para designar a una persona joven.

A DÓNDE IR

BUENA LECTURA. Si le gusta leer, o quiere que sus hijos lean, no se pierda este 23 y 24 de septiembre el Los Angeles Libro Festival. Aquí le damos toda la información.

¡Gracias por leer el Kiosco Digital! ¿Tiene comentarios o ideas? Envíenos un correo electrónico a kioscodigital@latimes.com.