¿Qué hay en la papeleta de las elecciones intermedias de California de 2022?

Bien, California, sólo queda una ronda más.

Has elegido a los mejores candidatos en las elecciones primarias de junio, y ahora esos enfrentamientos llegarán pronto a la urna electoral -y a un buzón- cerca de ti. Las guías oficiales de los votantes del estado llegarán pronto por correo, seguidas de las papeletas que puedes rellenar y devolver si prefieres no votar en persona.

Entonces, ¿qué es lo que está a votación esta vez? ¿Y cómo lo haremos exactamente?

Esto es lo que hay que saber:

¿Cuándo son las elecciones?

El día de las elecciones es el 8 de noviembre. Pero en California es realmente es todo un mes de elecciones, ya que los 22 millones de votantes registrados en el estado reciben votos por correo.

¿Cuándo recibiré mi papeleta?

Las papeletas se enviarán por correo a más tardar el 10 de octubre. En los condados de Los Ángeles y Orange, los funcionarios electorales enviaron las boletas a los votantes en el extranjero a partir de principios de septiembre.

¿Qué deciden los votantes?

El gobernador Gavin Newsom se presenta a la reelección para su segundo y último mandato, después de vencer un intento de destitución el año pasado. Los votantes de California también elegirán a los candidatos a vicegobernador, secretario de Estado, fiscal general, tesorero, comisionado de seguros, controlador y superintendente de instrucción pública.

Este año también se eligen los escaños de la Asamblea estatal y los distritos pares del Senado estatal. Y los votantes emitirán votos para la Junta Estatal de Ecualización y el sistema judicial.

Los californianos también votarán en dos elecciones al Senado de los Estados Unidos, aunque ambas son para el escaño que ocupa el senador Alex Padilla, que fue nombrado por Newsom después de que Kamala Harris dejara el Senado para convertirse en vicepresidenta. Una votación especial para concluir el mandato que termina el 3 de enero de 2023, y la votación programada regularmente para el mandato de seis años que termina en 2029 están uno al lado del otro en la boleta electoral.

¿Qué pasa con las contiendas del condado de Los Ángeles y la ciudad de Los Ángeles?

Las contiendas municipales se están desarrollando en todo el estado. Sin embargo, ninguna es más emocionante que la carrera por la alcaldía de Los Ángeles entre la diputada Karen Bass y el promotor inmobiliario Rick Caruso para suceder al alcalde saliente Eric Garcetti.

El cargo más alto de la ciudad se abrió por última vez en 2013, y esta es la primera vez en más de un siglo que la elección se reajusta para que coincida con las elecciones estatales y nacionales. Ha atraído más de 55 millones de dólares en gastos, lo que la convierte en la campaña de candidatos más cara de la historia de la ciudad. El multimillonario Caruso ha gastado más de 40 millones de dólares de su dinero en la carrera.

El sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, que ha sido criticado por su gestión de las acusaciones de mala conducta, las camarillas de agentes del sheriff que actúan como pandillas y otros escándalos, se enfrenta al ex jefe de policía de Long Beach, Robert Luna, para ser el máximo responsable de la aplicación de la ley en el condado.

El senador estatal Bob Hertzberg y la concejala de West Hollywood Lindsey Horvath compiten por un puesto en la Junta de Supervisores del condado para sustituir a Sheila Kuehl que se jubila.

En Los Ángeles, se disputan las elecciones a fiscal, interventor, cuatro distritos del Ayuntamiento y dos distritos del consejo escolar.

¿Y las elecciones al Congreso?

California perdió un escaño en el Congreso por primera vez en su historia como consecuencia de la ralentización del crecimiento demográfico. Las líneas cambiantes de 52 nuevos distritos -trazadas por un panel independiente tras el censo de 2020- han alimentado una mayor competencia, lo que ha llevado a algunos funcionarios a renunciar anticipadamente o a no presentarse a la reelección.

El escaño de Bass en el sur de Los Ángeles está entre los que no tienen titular. Permanecerá en manos de los demócratas. Pero debido al número de carreras competitivas en California, que seguirá teniendo la mayor delegación del Congreso en la nación, los votantes del estado podrían ayudar a decidir qué partido controla el Congreso.

¿Hay propuestas en la papeleta?

Sí, hay siete. Se requiere una mayoría simple para que cada medida sea aprobada.

Hay dos medidas de apuestas deportivas que compiten entre sí: La propuesta 26 legalizaría las apuestas deportivas en persona en tierras tribales y en algunas pistas de carreras de caballos, y la propuesta 27 permitiría a las tribus con licencia y a empresas como FanDuel y DraftKings ofrecer apuestas deportivas en línea.

La propuesta 31 prohibiría la venta de la mayoría de los productos de tabaco aromatizados. Las empresas tabacaleras han gastado decenas de millones de dólares en oponerse a esta iniciativa.

Los californianos ricos pagarían un impuesto adicional del 1,75% sobre los ingresos superiores a 2 millones de dólares para financiar los vehículos de emisiones cero y los programas contra los incendios forestales si los votantes aprueban la Proposición 30. Uno de los principales patrocinadores de esta iniciativa es la empresa de transporte compartido Lyft.

Aunque el derecho al aborto es intocable en California, la Legislatura votó a favor de incluir una enmienda a la constitución del estado en la votación de noviembre después de que el Tribunal Supremo anulara el caso Roe vs. Wade. La Proposición 1 protegería explícitamente el derecho al aborto en California.

La Proposición 28 proporcionaría unos mil millones de dólares del fondo general del estado para pagar la educación artística y musical en las escuelas públicas.

Se preguntará a los votantes -por tercera vez- si quieren una mayor supervisión de los centros de diálisis renal. La propuesta 29 requeriría que las clínicas tuvieran un médico, una enfermera o un asistente médico en las instalaciones durante las horas de tratamiento.

¿Cómo puedo comprobar si estoy registrado para votar?

Los californianos pueden comprobar su estado en https://registertovote.ca.gov/. Necesitará el número de su licencia de conducir de California o los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social.

Es posible que tengas que volver a registrarte si te has mudado y no has avisado al Departamento de Motores y Vehículos o al Servicio Postal, o si has cambiado de nombre desde la última vez que votaste.

¿Cómo me registro?

Los californianos pueden registrarse para votar en https://registertovote.ca.gov/.

¿Cuál es la fecha límite para registrarse?

Los votantes deben registrarse a más tardar 15 días antes de las elecciones. Por lo tanto, la inscripción para las elecciones generales de este año debe estar sellada por el correo o enviada electrónicamente el 24 de octubre o antes.

Si no cumple con esta fecha límite, aún puede emitir su voto. Visite una oficina electoral del condado o un centro de votación para completar un registro de votante condicional hasta el día de las elecciones. Esto le permitirá emitir un voto, que contará después de la verificación por parte de los funcionarios electorales del recuento.

¿Dónde puedo encontrar una guía del votante?

La guía del votante que la oficina del secretario de estado enviará por correo el 29 de septiembre también estará disponible en línea y en varios idiomas.

¿Puedo votar si no tengo una dirección permanente?

Por supuesto. Tu derecho a votar no se anula si no tienes hogar o no tienes un lugar fijo. Debes tener 18 años o más el día de las elecciones, ser ciudadano estadounidense y residente del estado para poder votar.

Las direcciones se solicitan al inscribirse para votar porque ayudan a los funcionarios electorales a determinar en qué contiendas puedes votar. Además, les permite enviar por correo la papeleta y la guía del votante. Pero los votantes también pueden rellenar la sección de direcciones con el lugar donde pasan la mayor parte de su tiempo.

¿Qué ocurre si no recibo la papeleta o si la pierdo?

Si no recibe su papeleta de voto por correo o la pierde o destruye, puede ponerse en contacto con el funcionario electoral de su condado para que le envíen una segunda papeleta.

Si no tiene una papeleta y no puede votar en persona en un centro de votación, puede solicitar por escrito una papeleta de voto por correo tardía llevando este formulario de solicitud al funcionario electoral del condado. La papeleta tardía no puede ser devuelta por correo, sino que debe ser devuelta en persona por el votante o su representante.

¿Cómo devuelvo mi papeleta de voto por correo?

Las papeletas pueden depositarse en buzones o entregarse en persona en los centros de votación. Para encontrar el buzón o centro más cercano, introduzca su ciudad y código postal aquí. Las papeletas también pueden enviarse por correo a los funcionarios electorales del condado, siempre que el matasellos sea anterior al 8 de noviembre. (No olvide firmar el sobre de devolución.) Para que se cuente la papeleta debe recibirse a más tardar el 15 de noviembre.

Quiero votar en persona. ¿Cómo puedo saber dónde ir?

Su papeleta de muestra tendrá una dirección impresa que muestra su centro de votación local. Si una dirección no aparece en la lista, podrá llamar a la línea de atención al votante de la Secretaría de Estado o comprobarlo en línea.

En el condado de Los Ángeles, la sede de Norwalk del registrador abre para la votación anticipada en persona el 10 de octubre.

En el condado de Orange, los centros de votación abren el 29 de octubre y el 5 de noviembre, según el registrador.

En el condado de Riverside, se prevé que los centros de votación abran a partir del 10 de octubre, según el calendario del registrador.

Los residentes del condado de San Bernardino pueden votar temprano en la oficina del registrador a partir del 11 de octubre.

¿Cómo puedo asegurarme de que mi voto sea contado?

Una vez que haya enviado su boleta, puede consultar aquí para hacer un seguimiento en línea. Podrá ver cuándo se recibió y cuándo se contó.

¿Qué sucede después del día de las elecciones?

Los funcionarios electorales del condado contarán las papeletas y certificarán los resultados. En muchas elecciones, los resultados pueden no conocerse durante días porque los votos por correo con matasellos del día de las elecciones tienen hasta el 15 de noviembre para llegar. Los funcionarios electorales del condado deben enviar los totales oficiales al secretario de estado antes del 31º día después de las elecciones.

