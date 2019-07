Panini verde con pimientos asados y queso Gruyere

Tiempo total de preparación: 25 minutos | Sirve 1 porción

Nota: Adaptado de “What We Eat When We Eat Alone” por Deborah Madison y Patrick McFarlin. Es uno de los favoritos de McFarlin. Esta receta hace más hojas de mostaza que las que se usan en el sándwich.

· 1 manojo de hojas de mostaza, sin tallo y lavadas, pero sin secar

· 1/2 taza de agua

· Sal y pimienta

· 1 diente de ajo, prensado o picado

· Hojuelas de pimiento rojo, algunas pizcas o al gusto

· Salsa de pimiento o vinagre de vino tinto, al gusto

· 2 piezas de ciabatta, o su pan rústico favorito

· Aceite de oliva

· Queso gruyere o fontina rallado

· Pimiento morrón asado cortado en tiras anchas

· Mostaza Dijon

PASO 1

Colocar las hojas de mostaza en una olla a fuego alto con el agua que se adhiere a las hojas y media taza. Espolvorear con media cucharadita de sal, pimienta al gusto, ajo y las hojuelas de pimiento y cubrir. Después de que las hojas hayan colapsado o cambiado su forma, reduzca el fuego a medio y cocine hasta que estén tiernas cuando las pruebe, unos 7 minutos. Escurra y luego exprima el exceso de agua de los vegetales. Póngalas en un recipiente y sazone con sal adicional, si es necesario, y salsa de pimiento o vinagre al gusto.

PASO 2

Anuncio

Untar el exterior del pan con aceite de oliva. Cubrir una rebanada de pan (el lado seco) con queso, agregar la mitad o un tercio de las verduras y añadir las tiras de pimiento. Unte la rebanada superior con mostaza Dijon y luego cúbralo.

PASO 3

Cocine en su máquina para panini o en una sartén hasta que el pan esté crujiente y el queso se derrita. Cuando el queso derretido golpea la superficie caliente, hay un sabor adicional, pero no deje que se queme. Corte el sándwich en diagonal; es más fácil de comer de esa manera y también se ve festivo.

Cada sándwich:

611 calorías; 20 gramos de proteína; 73 gramos de carbohidratos; 9 gramos de fibra; 27 gramos de grasa; 6 gramos de grasa saturada; 16 mg. de colesterol; 1.447 mg. de sodio.

