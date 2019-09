Durante los últimos cinco años, he pasado mi cumpleaños de fines de verano haciendo mermelada de ciruela. Las fiestas son divertidas. El pastel es bueno. Pero todo lo que quiero es el tranquilo placer de pararme frente a la estufa, revolviendo y mirando mientras la fruta violeta se transforma de burbujas delgadas y estallantes a lentos estallidos de lava.

Y al final, consigo la mejor mermelada que no puedo comprar en ninguna tienda. Guardo trozos grandes de ciruela en una base un poco menos líquida que la miel. Se arremolina maravillosamente en yogur o avena y, por supuesto, es increíble con tostadas. Gotea en los riscos de los panes rústicos y se empapa un poco en el pan de leche. Le da el sándwich de mantequilla de cacahuate y mermelada de sus sueños. ¿Esparcido sobre queso ricotta en brioche? Está viviendo el sueño de Los Ángeles de almorzar en Sqirl, sin tener que esperar en la fila, sintiendo que tal vez pueda ser tan genial como la chef Jessica Koslow.

Para lograr este nirvana de mermelada de ciruela, comience con buena fruta. No tiene que ser algo precioso, excepto para comer fresco, sino que hay que encontrar ciruelas y pluots perfumados. Eso es obvio. El próximo truco, no tanto. Comience por cocinar la fruta antes de añadir el azúcar. Intensifica el sabor de la fruta y evita que el azúcar se cocine demasiado y se convierta en un amargor quemado no deseado. Una vez que el azúcar entra, se licua en los jugos de las ciruelas y se carameliza lo suficiente como para profundizar el sabor de la ciruela mientras mantiene el sabor fresco.

Si bien puede almacenar la mermelada en frasco para que no sea perecedera, es más fácil mantenerla en el refrigerador. Una vez fría, es mejor dentro de unas semanas, pero definitivamente se habrá terminado para entonces.

Anuncio

Los tarros de conservas son ideales para almacenar mermeladas caseras.

(Leslie Grow / For The Times)

Mermelada de ciruela de cumpleaños

Tiempo total de preparación: 30 minutos, más tiempo de enfriamiento. Rinde alrededor de 3 frascos de media pinta.

El jugo de limón acentúa el lado ácido de las ciruelas y añade pectina natural, lo que ayuda a que la mermelada se endurezca. Puede omitirlo si prefiere una mermelada puramente dulce y líquida. El tiempo de cocción de la mermelada dependerá de la madurez y jugosidad de la fruta. Siga la siguiente técnica de prueba para detener la cocción en el momento adecuado.



Anuncio

2 libras de ciruelas y pluots, deshuesadas y cortadas en dados de ½ pulgada (3 ½ tazas)

1 cucharada de jugo de limón fresco

½ cucharadita de sal kosher

2 tazas de azúcar granulada

PASO 1

Coloque 3 cucharas de metal en el congelador. Mezcle las ciruelas, el jugo de limón, la sal y una cucharada de agua en una cacerola mediana y deje hervir a fuego medio, revolviendo ocasionalmente. Reduzca el fuego a medio-bajo y cocine a fuego lento, revolviendo ocasionalmente, hasta que la fruta empiece a ablandarse un poco, unos 3 minutos.

PASO 2

Agregue el azúcar. Lleve la mezcla a ebullición a fuego medio-alto, revolviendo ocasionalmente. Reduzca el fuego para mantener un hervor bajo y constante. Continúe hirviendo, revolviendo y quitando la espuma de la superficie de vez en cuando, hasta que la mezcla esté espesa y viscosa como el jarabe de maple, de 12 a 15 minutos. Para comprobar el estado de la mermelada, saque una cuchara del congelador y colóquela un poco en la punta. Incline la cuchara; la mermelada debe deslizarse tan lentamente como la miel. Repita la prueba con las cucharas restantes si es necesario.

PASO 3

Divida la mermelada en tres frascos limpios de media pinta. Selle y enfríe a temperatura ambiente, luego refrigere.

Variaciones

Anuncio

Mermelada de ciruela con anís

Añada 3 estrellas de anís enteras a la cacerola con las ciruelas en el Paso 1. Se puede almacenar la mermelada con el anís estrellado en frasco, pero deseche el anís estrellado antes de comer.

Mermelada de ciruela picante

Añada 1 chile habanero o chile Scotch Bonnet fresco sin semillas y picado a la cacerola con las ciruelas en el Paso 1.

Hacer por adelantado:

La mermelada puede ser refrigerada hasta por 2 semanas.