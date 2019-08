La bailarina mexicana Lily Frías da frente a la discriminación con su talento en la pista

Lily Frías sacrifica mucho a diario para cumplir su sueño de bailarina, sean cumpleaños familiares, bodas, baby-showers, un nacimiento de una sobrina, visitar a su abuelita cuando estaba enferma, entre muchas otras cosas.

“Todo por alcanzar esa meta”, dijo Frías a HOY Deportes en The Avalon de Hollywood, en donde participó por primera vez en Red Bull: Dance Your Style, que se llevó a cabo la semana pasada, y cuyo formato de eliminación es basado en retas.

“Es ‘freestyle’ y cuando escuchas la música, es del momento”, explicó Frías. “Lo que venga a tu mente, a tu cuerpo, la musicalidad… todo depende lo que te pongan, todo es improvisado”.

A sus 27 años, Frías ha logrado grandes cosas en el mundo del hip-hop, pero el camino no ha sido para nada fácil para ella, pues ha sentido el rechazo no por su arte, sino por su apariencia latina y “por ser mujer”.

“En programas de televisión que he participado antes, sucedía que a los foráneos nos sacaban primero”, detalló la manera cómo no avanzaba en competencias por razones “obvias”. “Es como que dicen ‘mira los mexicanitos… aplausos y ahora el siguiente episodio, ¡bye!’. En televisión todo es un script, es un formato, son cosas que van más allá de las cosas que puede controlar uno como artista”.

A pesar de ese tipo de dificultades, siempre piensa mantenerse profesional, mostrando su talento y cumpliendo ante todo.

“Sí, son obstáculos por ser mujer, además que el hip-hop es muy dominado por hombres”, explicó la duranguense. “Donde quiera que voy digo ‘sí soy mexicana, sí soy mujer’, mostrando mi orgullo”.

Como mujer, Frías dice que tiene más barreras por romper y que solo demostrando su talento, su arte y profesionalismo hablará fuerte.

“Son conversaciones incomodas pero tienes que hablarlo”, aseguró. “En programas anglos me ha tocado que se ajustan a un perfil… en entrevistas que a fuerzas quieren que tenga un acento solo para demostrar que nos tienen ahí”.

Cuando se presenta en cualquier lugar, Frías trata de evitar fijarse en situaciones de discriminación pero en ocasiones, según ella, son muy obvias para ignorar.

“Quieren mostrar que hay diversidad diciendo que ‘la mexicana lo uno y lo otro’ y creen que uno llegará en burro y con el nopal en la cabeza”, dijo. “Como latinos somos muy diferentes, hay muchas historias y así como puede ser dañino, puede ser bueno”.

El baile es su vida

Frías hace parte actualmente del grupo de bailarinas de Femme Fatale con las que ha tenido la oportunidad de viajar y ser parte de shows de teatro con sus estilos de popping, animación y robot, que son considerados creaciones masculinas.

“Siempre fui algo diferente a los demás, sentía que quería algo más”, señaló. “Escuchaba y veía los videos de Missy Elliot y me ponía en mi cuarto a bailar. Sentía que en Lerdo no iba a tener esa oportunidad de tener ese acceso… era una vida muy diferente”.

Frías aprendió por medio de un amigo en Lerdo, además de usar las redes sociales para conocer los tipos de bailes que ella estaba interesada. Poco a poco se fue involucrando y las oportunidades se le presentaron cuando hizo parte de una academia de baile en Torreón.

Solo así fue como pudo participar en videos de música con cantantes como Meghan Trainor, en donde fue destacada por un momento haciendo movimientos de popping. También bailó para, entre otros, Maluma en un Calibash y el rapero Bobby Rza.

“Jamás en mi vida me imaginé que estaría compitiendo con muchos de ellos y trabajando con algunos también en todo el mundo”, dijo Frías.

Frías es también la única participante, que es nacida en México, que ha competido en el show de “So you think you can dance?”.

Sus inicios

Empezó desde muy temprana edad a bailar ballet, practicó futbol en la primaria y fue hasta la secundaria, cuando tenía 15 años, que tomaría el baile de nueva cuenta.

“No me quería lastimar jugando (risas)”, dijo Frías. “Era defensa y me gusta el futbol, pero ya tomé el baile más en serio”.

Junto a la academia de Torreón compitió a nivel local bailando hip-hop, popping y whacking, que son estilos creados en Los Ángeles.

En 2012, junto al grupo decidió audicionar para “Randy Jackson America’s Dance Group” en MTV. Al ser invitados a competir, se convirtieron en el primer y único grupo mexicano en ser parte de la competencia.

“Fue un gusto y orgullo participar y representar a México de esa manera”, dijo. “Ese fue el momento en que realmente me di cuenta que esto era mi ‘calling’”.

Ella proviene de una familia que pensó era muy conservadora y tradicional pero la sorpresa fue el día que decidió informarles que forjaría su futuro en el baile.

“Tenía miedo realmente cuando les iba a decir, pero ellos siempre me apoyaban”, explicó Frías. “Mi mamá me llevaba a las clases y se quedaba afuera hasta que terminara, que era desde las 2 p.m. hasta las 9 p.m.”.

Desde entonces, la relación con sus padres se estableció más fuerte y cercana pues estaban seguros que Frías podía alcanzar sus metas como bailarina.

La bailarina de 27 años dijo que desde chica siempre tuvo esa afinidad, siendo que proviene de una ciudad en el que el ritmo de la vida es muy lento.

“Totalmente diferente a Los Ángeles… allá andamos a pie a todos lados y conocen a mi mamá en todos lados”, contó. “Vamos a misa, al parque, al mercado, todo mundo la conocen y cuando me ven me preguntan por ella… hasta me preguntan cómo me va en Los Ángeles”.