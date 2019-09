Dana White afirma que BJ Penn no volverá a UFC tras pleitos callejeros

El presidente de UFC, Dana White, ha afirmado que BJ Penn no peleará en la compañía después de estar involucrado en dos peleas callejeras.

“No volverá a pelear. Eso es todo. No se trata de que esta fue la gota que derramó el vaso. No quería que siguiera peleando de todas maneras, pero con la relación que tenemos él y yo- me llama y me ruega por otra pelea. Es difícil dedirle que no. Pero después de lo que ví en ese video, BJ necesita, ya sabes, necesita enfocarse en su vida personal antes de pensar en pelear”, declaró White en una entrevista con ESPN.

TMZ reveló dos videos en el que Penn está involucrado en una pelea callejera, en uno de ellos, el peleador de 40 años de edad fue noqueado.