Brasil podría clasificar al Mundial con una victoria en el debut de Ancelotti; Ecuador también cerca

Otros dos equipos sudamericanos podrían clasificarse para la Copa del Mundo 2026 el martes.

Ecuador, que ocupa el segundo lugar, lo logrará con una victoria en Perú. Mientras que Brasil, que es cuarto, o Paraguay, en tercer lugar, podrían asegurar un cupo con una victoria en Sao Paulo siempre y cuando Venezuela pierda en Uruguay.

El partido más esperado de la jornada es en Sao Paulo, donde Carlo Ancelotti hará su debut en casa como entrenador de Brasil. El anfitrión, que empató 0-0 con Ecuador el jueves pasado, está a dos puntos de Paraguay.

Solo el campeón del mundo, Argentina, se ha clasificado desde Sudamérica. El equipo de Lionel Messi enfrenta a Colombia en Buenos Aires en un partido en el que el entrenador Lionel Scaloni continuará profundizando en su plantilla.

Las dos últimas rondas de la eliminatoria sudamericana son en septiembre. Los seis mejores equipos obtienen lugares directos para la Copa del Mundo el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México. Quien termine séptimo va a un repechaje internacional.

También el martes, Bolivia, que ocupa el octavo lugar, recibirá a Chile, que está en el décimo lugar.

Debut en casa de Ancelotti

Los cambios de Ancelotti para reforzar la defensa en Ecuador funcionaron. El defensor Alex impresionó en su debut y el veterano mediocampista Casemiro mejoró la defensa.

Se esperan más cambios el martes. El delantero Richarlison perdió su lugar en el once inicial ante Matheus Cunha durante los entrenamientos, y se espera que el adolescente Estêvão ceda su lugar en el ala izquierda a Raphinha, quien fue suspendido la semana pasada.

Casemiro disfrutó del éxito con Ancelotti en el Real Madrid, y dijo el domingo que regresó a la selección nacional después de más de un año de ausencia debido a sus actuaciones en el Manchester United.

“Estoy contento de estar de vuelta y de volver a jugar bien, quiero enfatizar eso”, dijo Casemiro. “No estoy aquí porque conozco al entrenador, sino porque lo merezco. Este fue sin duda uno de los años más importantes de mi carrera”.

Paraguay no será un reto fácil para Brasil. Desde que el entrenador Gustavo Alfaro asumió el cargo, los paraguayos no han perdido en nueve partidos. El entrenador argentino ya ha igualado el récord histórico de puntos en las eliminatorias establecido por el entrenador Paulo César Carpegiani en la campaña para la Copa del Mundo de 1998 en Francia.

Mirada puesto en Venezuela

Como el único equipo sudamericano que nunca ha llegado a la Copa del Mundo, Venezuela estará bajo presión adicional en el Estadio Centenario contra la Uruguay de Marcelo Bielsa. Uruguay es quinta y podría ceder su puesto a Venezuela.

Una victoria del equipo del entrenador Fernando Batista le aseguraría a la Vinotinto el séptimo lugar y aumentará sus posibilidades de luchar por un lugar directo. Una derrota podría darle a Bolivia la oportunidad de competir por la posición de repechaje internacional en las dos últimas rondas.

“Vienen tres finales donde no podés descuidarte, no podés fallar y nosotros estamos preparados para eso”, dijo Batista después de la victoria 2-0 contra Bolivia. “Quedan nueve puntos en juego y estamos mentalizados en sacar la mayor cantidad de puntos posible”.

Uruguay ha estado pasando por un período inestable sin victorias en sus últimos cuatro partidos de clasificación. Una victoria en casa contra Venezuela es clave para que el equipo recupere impulso y confianza.

Bielsa, quien ha estado chocando con los jugadores de Uruguay desde la Copa América del año pasado, dijo que era responsable del mal desempeño en la derrota 2-0 en Paraguay.

“Me siento verdaderamente responsable de la situación del equipo. No tengo más que reconocer mi ineficacia en ese sentido. El equipo está armado para atacar y no generamos peligro”, reconoció Bielsa. “El gran déficit del momento que venimos arrastrando desde hace bastante tiene que ver con que tenemos la pelota y no creamos situaciones”.

Uruguay sigue sin el mediocampista clave Federico Valverde, quien está lesionado, y el delantero Darwin Núñez, suspendido.